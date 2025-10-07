『THE HAND JELLY』『THE LIP BALM』男性の好む使用感を追求し、2025年10月8日(水)よりリニューアル登場。

株式会社バルクオム

メンズスキンケアブランド「BULK HOMME」(以下、バルクオム／運営：株式会社バルクオム、代表取締役CEO：野口卓也)は、2025年10月8日(水)より、『THE HAND JELLY』と『THE LIP BALM』をリニューアルして新発売いたします。

BULK HOMME独自コンセプト成分「トリプルサッカライド(R)」

今回のリニューアルでは、男性の肌と10年以上向き合い続けたBULK HOMMEが独自のプロセスにより辿り着いた「トリプルサッカライド(R)」を配合。「トリプルサッカライド(R)」は水分と油分のバランスが崩れやすくデリケートになりがちな男性の肌にアプローチ。3種の「糖」を組み合わせることで、肌表面のテカリやギラつきなく、1日中肌の水分をキープすることをサポートする成分です。手肌や唇をなめらかに整えるのをサポートします。

■THE HAND JELLY

みずみずしい潤いと、シルクのような手触り。

乾きもベタつきも必要ない。欲しいのは、自然な潤い。

そんなわがままに答える、ハンドケアを。

手肌にすっとなじみ、触れたときの感触を整える使用感と、さりげなく感じるフローラルフルーティの香りのバランス。

機能的に手肌を整えることで仕事中でもストレスなく使える、男性のためのハンドケアアイテム。

製品名 ：THE HAND JELLY

販売価格：\2,420（税込）

容量 ：50g

製品特徴

１．男性の好む使用感を追求

ベタつきによるストレスを感じない使用感を目指して、手肌の特性に合わせて保湿の仕方を設計。

「油分でしっとりさせる」のではなく「水分を与えて乾燥を感じにくくする」処方を実現。

２．形状記憶ゲル

手肌に対しての効率的な保湿の仕方を実現するために、形状記憶機能を持つ「アイスクラッシュゲル」を採用。ゲルを手になじませると美容液のように変化し、手全体に広がり角質層まで浸透保湿。

３. 手肌を潤す美容成分

常に乾燥や物理的刺激にさらされている手に長時間潤いをキープするために、8種の共通美容成分※1、トリプルサッカライド(R)※2の他、ベビーオイルにも使われるメドウフォーム油（保湿）や古くから生薬として使用されているアロエベラエキス（保湿）配合。

※1：保湿成分 ※2：トレハロース（保湿）、グルコシルトレハロース（保湿）、異性化糖（保湿）

HOW TO USE

清潔な手に1～1.5cm程度を取り、なじませてください。

手全体に伸ばしていくと、ゲルが徐々に水状に変化し、角質層に浸透していきます。

指先や爪のまわりにもしっかりなじませることで、乾燥からくるささくれや爪の割れ予防に繋がります。

■THE LIP BALM

自然な艶を与え、デリケートな唇を保護し、潤す。

「唇も、素肌。」そんな当たり前のことに改めて向き合うことで生まれた、使用感とパッケージ。唇になじませると、滑らかな塗り心地。あとに気付くのは、自然なツヤと潤いの持続力。重厚感あるパッケージは失くさないためのユニークさの体現。

デリケートな唇をスキンケアするために美容成分※1を厳選配合し、落ちにくいバリア膜※2を生み出す、持ち歩きたくなるリップクリーム。

※1：保湿成分 ※2：保湿膜

製品名 ：THE LIP BALM

販売価格：\2,420（税込）

容量 ：5g

製品特徴

１．唇を保湿するための美容成分※1

乾燥しやすくデリケートな唇をいかに持続的に保湿するかを設計。健康的な血色と潤いを保つために、セラミドNP（保湿）、ミツロウ（保湿）、8種の共通美容成分※1、トリプルサッカライド(R)※2をはじめとした保湿成分や、ダメージを受けやすい唇を保護するグリチルレチン酸ステアリル（保湿）を配合しました。

※1：保湿成分 ※2：トレハロース（保湿）、グルコシルトレハロース（保湿）異性化糖（保湿）

２．テカリにくい自然な質感

潤いを長時間持続させながらも男性が使っても違和感のないナチュラルな使用感を実現するために、複数のワックスを独自バランスで調合。潤いを感じるのに見た目に違和感のない、自然なツヤ感を実現しました。

３. 存在感のあるパッケージ

「リップクリームはすぐ失くしてしまう」そこに注目し、失くしにくい存在感のある容器をデザイン。手に持った時の質感や重量感、握った時のサイズ感、ポケットで蓋が外れてしまわない設計が、持ち歩き、使い続ける習慣を生み出すと考えました。

HOW TO USE

キャップはネジ式です。キャップを回して開けてください。

1日数回、飲食の後や寝る前などに塗りなおすことをおすすめいたします。

使用後はキャップをしっかり閉めて保管してください。

バルクオムとは

バルクオムは、「世界のメンズビューティをアップデートし、グローバルシェアNo.1になる」というメッセージを掲げ、現代を生きる世界中の男性たちに、"なりたい自分"に進化できる自信を与えるスキンケアブランドです。全てのプロダクトは「男性の肌にとってどうあるべきか」を研究し、厳選した成分と処方で高い効果実感を追求。五感に訴えかける贅沢な泡体験や心地よい香りなど、プロダクトを通して驚きや感動を与えられるようにデザインしています。日本では、公式オンラインストアの他、Amazon等のECモール、全国10,000店舗以上のドラッグストア・バラエティショップ・ヘアサロン等で販売。海外では、中国大陸・アメリカをはじめとする国と地域へ進出し、高い評価を得ています。

アワード受賞歴

・2019年 Cosmoprof Awards 2019 グランプリ「THE SHAMPOO」

・2020年 Pure Beauty Global Award 2020 グランプリ「THE FACE WASH」

会社概要

社名 ：株式会社バルクオム（BULK HOMME Co., Ltd.）

所在地 ：〒107-0052 東京都港区赤坂3-2-12赤坂ノアビル2F

代表者 ：代表取締役CEO 野口卓也

設立 ：2017年5月19日

2013年4月TSUMO・JP株式会社BULK HOMME事業部発足。

2017年、組織再編を経て株式会社バルクオムとして事業開始。

資本金 ：9,000万円（2025年10月現在）

事業内容 ：化粧品の企画、販売

TEL ：03-5114-6220（平日 11:00～18:00）

URL ：https://bulk.co.jp



