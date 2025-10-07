アート×ビジネスの可能性を発信――MEET YOUR ART「アート講座」の新シリーズ「ARTS & MINDS」公開、アビームコンサルティングがローンチパートナーとして参画

エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社

エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：加藤信介、以下 ACA）は、MEET YOUR ARTメディアの人気コンテンツ「アート講座」における新シリーズ「ARTS & MINDS」を公開し、あわせてアビームコンサルティング株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：山田 貴博、以下 アビームコンサルティング）がローンチパートナーとして参画することを発表いたします。

近年、企業活動はサステナビリティ、イノベーション、多様性といった複雑な課題に直面しており、アートは既存の枠組みを超える視点を提供し、組織や社会に新たな価値をもたらす要素として国際的に注目されています。 ビジネスとアートの接続は、経営や事業開発の領域において世界的に加速しており、日本においてもその重要性は一層高まっています。

しかしながら、その意義や具体的な活用方法は依然として十分に理解されているとは言えず、アートやアーティストの視点から本質的に発信される知見も限られています。こうした背景を踏まえ、MEET YOUR ARTでは新シリーズ「ARTS & MINDS」を立ち上げました。

本取り組みのローンチパートナーとして、豊富なコンサルティング実績を有し、アートを通じた新たな価値・ビジネスの創造を志向するアビームコンサルティングが参画。第一弾として、両社は「ARTS & MINDS」の初回動画コンテンツを制作・公開しました。

さらに、2025年10月に開催される「MEET YOUR ART FESTIVAL 2025」では、アビームコンサルティングと共同で複数のトークセッションを企画・実施し、その内容を後日「ARTS & MINDS」でも公開する予定です。

今後「ARTS & MINDS」では、アビームコンサルティングをはじめとする多様なパートナーと連携し、継続的なコンテンツ展開を通じてアートとビジネスをつなぐ知見の体系化を推進します。

あわせてACAとアビームコンサルティングは、メディアでの協働を超えてリアルな交流の場を設計し、強みを活かした企業課題の解決にも取り組んでまいります。

■【アート講座 - ARTS & MINDS -】企業の成長や変革の鍵は、“アート的思考”にある？！事例とともに、その理由を徹底紹介！

https://youtu.be/O3TWM70R5VA

■MEET YOUR ARTについて

「MEET YOUR ART」は、YouTubeのアート専門番組を中心に、ECやフェスティバルなどを複合的に展開するアートプロジェクトです。

アート専門番組でアーティストインタビューや現代アートに関する知識を幅広く紹介することに加えて、番組で紹介したアーティストの作品が購入できるネットショップの運営や、アートを中心としたミックスカルチャーフェスティバルの開催を通して、‘新たな手法で、多くの方へアートに触れるきっかけや、特に若手のアーティストを知る機会を創出すること’を理念に活動しています。

▼ MEET YOUR ART YouTube: https://www.youtube.com/c/MEETYOURART/

▼ MEET YOUR ART Instagram: https://www.instagram.com/meet_your_art/

▼ MEET YOUR ART X: https://twitter.com/MEETYOURART

■アビームコンサルティング株式会社について

アビームコンサルティングは、アジアを中心とした海外ネットワークを通じ、それぞれの国や地域に即したグローバル・サービスを提供している総合マネジメントコンサルティングファームです。戦略、BPR、IT、組織・人事、アウトソーシングなどの専門知識と、豊富な経験を持つ約9,000名のプロフェッショナルを有し、金融、製造、流通、エネルギー、情報通信、パブリックなどの分野を担う企業、組織に対し幅広いコンサルティングサービスを提供しています。アビームコンサルティングは、企業や組織と未来を共創し、確かな成果へと導く創造的パートナーとして、企業や社会の変革に貢献します。

ホームページ：https://www.abeam.com/jp/ja/

■MEET YOUR ART FESTIVAL2025 開催概要

■日程：2025年10 月10日（金）- 13日（月・祝）

10日：16:00 - 22:00

※10日はマーケット、ライブのみの開催（アートエリアは終日内覧会）

11日：11:00 - 20:00

12日：11:00 - 20:00

13日：11:00 - 18:00

■場所：東京・天王洲運河一帯

アートエキシビション「Ahead of the Rediscovery Stream」｜寺田倉庫 G3-6F ★

アートフェア「MEET YOUR ARTISTS」「MEET YOUR ARTISTS -CROSSOVER-」｜B&C HALL／E HALL

ライブパフォーマンス／DJ｜T-LOTUS M ★

トークセッション｜WHAT CAFE ★

マーケット「SUPER ART&CRAFT MARKET」｜WHAT CAFE／ボードウォーク／ボンドストリート

■ URL：

(HP) https://avex.jp/meetyourart/festival/

(Instagram) https://www.instagram.com/meet_your_art/

■ アートチケット：

・一般：2,500円（前売り）、3,000 円（当日）

・学生：1,500 円（前売り／要・学生証）、2,000 円（当日／要・学生証）

http://bit.ly/3TFKSJD

※アートエキシビジョン「Ahead of the Rediscovery Stream」＜寺田倉庫 G3-6F＞、アートフェア「MEET YOUR ARTISTS」「MEET YOUR ARTISTS -CROSSOVER-」＜E HALL／B&C HALL＞にご入場いただけるアートチケットです。

■主催： MEET YOUR ART FESTIVAL実行委員会（構成団体：エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社、一般社団法人 エリアマネジメントTENNOZ、一般社団法人 天王洲・キャナルサイド活性化協会） 、東京都

※東京都は、 ★のエリアをMEET YOUR ART FESTIVAL実行委員会と共同して実施します。

■後援：経済産業省 / 品川区

■メディアパートナー：ELLE／NIKKEI The STYLE／J-WAVE

■運営：株式会社ライツアパートメント

■協力：寺田倉庫株式会社