マウザー、Renesas Electronicsの最新製品を含むラインアップをさらに拡充

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、組み込みセキュリティソリューションの世界的リーダーであるRenesas Electronics(https://www.mouser.jp/new/renesashttps:/www.mouser.jp/manufacturer/renesas/)（本社：東京都江東区、以下：Renesas）の最新製品を取り扱っています。マウザーは2万8,000点以上のRenesas製品を取り扱い、そのうち約1万点は即時出荷可能です。最新製品も幅広く揃え、常に新製品が追加されています。

マウザーで取り扱うRenesas製品一例

・RA8P1(https://www.mouser.jp/new/renesas/renesas-ra8p1-mcus/)マイクロ・コントローラ

AI対応のシングルコアおよびデュアルコアMCUで、高性能なArm(R) Cortex(R)-M85（CM85）およびCortex-M33（CM33）CPUを搭載しています。さらに、Arm Ethos-U55ニューラル・ネットワーク・プロセッサ（uNPU）を統合しており、AI/ML、DSP、スカラ処理性能を大幅に向上しています。エッジ(https://resources.mouser.com/edge-computing)、AI(https://resources.mouser.com/artificial-intelligence)、IoT(https://resources.mouser.com/iot)アプリケーションに最適です。

・RAA48930x (https://www.mouser.jp/new/renesas/renesas-raa48930x-controllers/)3レベル同期型バックコントローラ

USB Type-C(R)システムにおけるバッテリー充電や電圧制御に最適で、マルチポートUSB-PD充電器、ポータブル電源、ロボット(https://resources.mouser.com/robotics)、ドローンなどに向いています。RAA48930xコントローラにより実現される3レベルバックコンバータトポロジーは、優れた効率を発揮し、出力電圧を制御するために必要なインダクタンスを大幅に削減します。その革新的な設計により、電力損失を抑え、システムの小型化を可能にし、コンパクトかつ高性能なアプリケーションに最適です。

・TP65H030G4Px(https://www.mouser.jp/new/renesas/renesas-tp65h030g4px-gan-fets/) 650V 30mΩ ガリウムナイトライド（GaN）FET

データセンター(https://resources.mouser.com/data-center)、産業機器(https://resources.mouser.com/industrial/)、eモビリティ(https://resources.mouser.com/ev-hev)向けに、高効率かつ高密度の電力変換を実現します。これらのデバイスは堅牢なSuperGaN(R)プラットフォームを統合しており、従来のシリコンやSiC（炭化ケイ素）に比べて大きな進歩をもたらします。TOLT、TO-247、TOLLパッケージオプションにより、エンジニアは1kWから10kW、さらに並列構成ではそれ以上の電力アーキテクチャに合わせて、設計をカスタマイズ・最適化することが可能です。

・RA4C1(https://www.mouser.jp/new/renesas/renesas-ra4c1-mcus/)マイクロ・コントローラ

省電力と高度なセキュリティ機能を兼ね備えており、メータリングやIoTデバイスなどに最適です。また、豊富な通信インタフェースやセグメントLCDのサポートを備えており、産業用ユーザーインタフェースにも適しています。512Kバイトのデュアルバンク内蔵フラッシュにより、ソフトウェアの容易かつ安全な更新が可能で、さらに96KバイトのSRAMと8Kバイトのデータフラッシュを搭載し、オンチップでのデータ保存を実現します。



