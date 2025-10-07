【PARCELLE JEWELRY】香林坊大和で POP UP SHOP を開催

株式会社 PARCELLE

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、日本の職人が一つひとつ丁寧に仕立てた一点もののジュエリーだけをお届けしております。

2025年10月8日（水）から14日（火）までの7日間、香林坊大和（石川県金沢市）でPOP UP SHOPを開催いたします。北陸では1月に続く2度目の出店で、パーセル ジュエリーの魅力をより広くお届けする場となります。全国の常設店やで人気を集めるシリーズに加え、この催しに合わせて披露する新作や、イベント限定品も豊富に取り揃えました。

さらに、ご好評いただいているカスタムオーダー（セミオーダー）も承ります。お選びいただいたルースや地金をもとに、熟練の職人が世界で一つだけのジュエリーをお仕立ていたします。

会期中は、香林坊大和 1階 イベントスペースに掲出されたビジュアルパネルを目印に、ぜひお立ち寄りください。パーセル ジュエリーならではの彩りと輝きを、直接お手に取ってお楽しみいただけます。

スタッフ一同、皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。

前回の香林坊大和 パーセル ジュエリー POP UP SHOP(2025年1月撮影)

※パーセルのジュエリーはすべて一点ものとなっており、使用する天然石やダイヤモンドの配置や種類は一つずつ異なります。本リリースに掲載する画像は商品の一例です。

※各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※本リリースの内容は発表時点のものであり、商品情報や価格は予告なく変更する場合がございます。

NEW ARRIVALS

■ Chou Chou ― 余白の美しさ、新たなシルエットが初登場

復刻以来、多くの方に親しまれてきたPARCELLE JEWELRYの代表作「Chou Chou（シュシュ）」に、今回、新たに細身のデザインが加わり、北陸では初めてのお披露目となります。

石の配置を精緻に計算し、幅をわずかに絞ることで、重ねづけがいっそうしやすいバランスに。指に触れる柔らかな縁はそのままに、光がリズムを描くように流れるシルエットが特徴です。

創業期からの人気作であるパヴェリング「シュシュ」は、色彩豊かな宝石を熟練の職人が極小の爪で隙間なく敷き詰め、指先で繊細にきらめきます。角度によって異なる輝きが現れ、表情を変えるのも魅力のひとつです。

幅の異なる「シュシュ」を重ねることで、石同士が響き合い、指先に新たな光彩が生まれます。ひとつの指環にもうひとつを重ねる瞬間、季節が移ろうような柔らかな変化を感じさせてくれます。

上：シュシュ(新型)：税込144,100円より（K10YG・K10WG・K10PG・ダイヤモンド・天然石）■ Mille Sourire ― ミルの細工とマーキースの光彩が織りなす

ミル打ちを意味する「ミル」と、フランス語で“微笑み”を表す「スリール」。ふたつの言葉を重ねた名は、石留めの一粒一粒に宿る小さな輝きと、そこから生まれるやわらかな表情を映しています。

マーキースシェイプのフレームに抱かれたのは、パライバトルマリン、アレキサンドライト、ダイヤモンド、サファイア。なかでも、内包物の多さからマーキースカットが施されることがまれなパライバトルマリンは、買い付けの場でも出会う機会の少ない希少な宝石です。

中央のマーキースを取り囲むのは、繊細なミルグレインと緻密な彫り留め。小さな宝石箱のように光を集め、胸元や指先でほのかな輝きを放ちます。石座の高さや地金の厚み、側面の透かしは、快適な着け心地と強度を両立させるために調整。爪は目立たないように仕上げ、透かしは光を引き込みながらも正面からは控えめに見える設計としています。

ラインナップはリングとペンダントの2タイプ。用いる色石によって印象が変わり、それぞれが異なる表情をもたらします。「千の微笑み」の名を持つこのジュエリーが、手にした方の心に静かな温かみを添えます。

ミルスリール：税込161,700円より（K10YG・ダイヤモンド・天然石）■ Parure ― 趣豊かなダイヤモンドだけでお仕立て

中央には瑞々しい輝きを湛えたローズカットやブリリアントカットのダイヤモンドを据え、その周囲を極小のメレダイヤで石座の縁ぎりぎりまで敷き詰め、花のようなシルエットを描きました。

アームには連続するミル留めの石枠が連なり、手の動きに合わせて静かにきらめきます。

裏側から見ると、石座は王冠のような構造。造形の美しさと強度を兼ね備えています。

4Cの基準にとらわれず、個性あるダイヤモンドの魅力を活かしたジュエリーです。装飾的でなくとも、ひとつひとつが確かな存在感を放ちます。

TOPICS

パリュール：税込181,500円より（K10YG・K10WG・ダイヤモンド・天然石）新たにカラーストーンをあしらった限定版パリュールも出品■ Tapered Cut Diamonds Ring ― 希少リングが北陸に登場

問い合わせが絶えず、入荷してもすぐに姿を消す「Tapered Cut Diamonds Ring（テーパーカット ダイヤモンド リング）」、数量限定ですが、香林坊大和 POP UP SHOP に並びます。

テーパーダイヤモンドを連ねて形づくる、直線と角度が生み出す研ぎ澄まされた造形美。このシェイプは、ダイヤモンド原石の中でも長方形に近い結晶からしか得られず、さらにファセットが少ないため、原石そのものの透明度と品質が厳しく問われます。出現率はごくわずかで、多数のロットから選び抜いた希少な石のみを用いています。

最小幅1.2mmの繊細なプロポーションに合わせ、地金を細く仕立てつつ高さを持たせることで強度を確保。裏抜きを避け、石座を低く抑えることで、まるでダイヤモンドだけが指に沿っているかのようなラインを描きます。

指先で光が肌に沿うように反射し、装飾を加えずとも存在感を放つ一本です。

LIMITED COLLECTIONS

テーパーカット ダイヤモンド リング：税込151,800円より（K10YG・K10WG・ダイヤモンド）■ Pomponne Un Seul

可憐な花を思わせるフォルムに、センターストーンをメレダイヤが取り囲む、PARCELLE JEWELRYを象徴するシリーズです。サイズや色の多彩な組み合わせがあり、それぞれが指先に独自のきらめきを添えます。カーヴィングに合わせた限定モデルなど、POP UP SHOPでしかご覧いただけないものも。

ポンポネ アンスール：税込107,800円より(K10YG・K10WG・天然石・ダイヤモンド)■ Lien

“Lien（リアン）”はフランス語で「つながり」や「ご縁」を意味する言葉。ジュエリーを通して生まれる出会いや絆を大切にしてきたPARCELLEの想いを映したピアスです。金線をねじりながら宝石を留める「シャンク巻き」という繊細な技法を用い、揺れるたびに色彩と光が柔らかく広がります。

リアン：税込39,600円より(K18YG・天然石・真珠・珊瑚)■ Cent Couleur

世界各地から選び抜いた多彩なカラーストーンを組み合わせ、一本の中に奥行きある色彩とリズムを宿した人気シリーズ。配色やカットの違いが生み出す表情を、自由に楽しめます。

サンクルール：税込95,700円より(K10YG・天然石・ダイヤモンド)■ Nature

自然の草花やリボンのしなやかなフォルムを繊細な細工で表現したシリーズ。細身ながら強度と美しさを備え、重ねづけでも日常に自然な彩りを添えます。

ナチュール：税込52,800円より(K10YG・ダイヤモンド)■ Mille Chainon

クラシカルな「ミル留め」の技法が彩る、静かな気品を宿した人気シリーズ。豊富なサイズとデザインで、重ねづけも自在に楽しめます。

ミルシェノン：税込89,100円より(K10YG・天然石)■ Primula

可憐な花の名を冠したリング。咲き始めと満開の花を表現したデザインに、色鮮やかなカラーストーンやニュアンスあるダイヤを配し、重ねづけで花束のような華やぎを楽しめます

プリムラ：税込92,400円より(K10YG・ダイヤモンド・天然石)■ Mille Gothique

伝統のミル打ちを受け継ぎ、K9の温かみある色味と繊細な装飾で現代に昇華させたシリーズ。唐草やリボンなど多彩なデザインが揃い、重ねづけでクラシカルな華やぎを楽しめます。

CUSTOM ORDERS

ミルゴシック：税込99,000円より(K9YG・天然石)

香林坊大和 POP UP SHOP では、各地で高い評価をいただいているカスタムオーダー（セミオーダー）も承ります。

経験豊かなバイヤーが厳選した天然石コレクションからお好みの石を選び、日本の職人が一つひとつ手仕事でジュエリーに仕立てます。会場ならではのラインナップや、通常は目にする機会の少ない石も並びます。石を選び、デザインを決めていく過程を通して、1点もののジュエリーがかたちになっていく喜びを体感していただけます。

初めてオーダーされる方にもスタッフが丁寧に対応し、安心してお選びいただけるようご案内いたします。なお、すべて手作業のため、お渡しまでにおよそ3か月ほどのお時間を頂戴しております。

PARCELLE JEWELRY POP UP SHOP at 香林坊大和

ポンポネ モザイク：税込94,600円より(K10YG・天然石・ダイヤモンド)ヴィクトリアンリーフ：税込251,900円より（Pt950/K10YG・天然石）

○ 期間：2025年10月8日(水)より10月14日(火)まで

○ 場所：〒920-8550 石川県金沢市香林坊1丁目1番1号 大和 香林坊店 1階 イベントスペース

◯ 電話：03-6805-1681(株式会社PARCELLE)

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_event/

◯ メール：info@parcelle.jp

◯ 営業時間：午前10時～午後7時

◯ 定休日：百貨店の休館日に準じます

※営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

■ 香林坊大和

石川県金沢市の中心、屈指の繁華街「香林坊」に位置する香林坊大和は、地域に密着した老舗百貨店です。ファッションを中心とした専門店街「香林坊アトリオ」とともに構成された複合型商業施設で、地元の人々や観光客から幅広い支持を集めています。館内には高級ブランドや国内外の化粧品、地元の特産品や食品、そして全国の銘店が揃い、お買い物やお土産選びに便利なスポットとしても知られています。近隣には兼六園や金沢21世紀美術館といった観光名所もあり、買い物と観光を楽しむ拠点としても人気となっています。

○ 店舗サイト：https://www.daiwa-dp.co.jp/kohrinbo/

○ Instagram：https://www.instagram.com/kohrinbodaiwa/

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店およびPOP UP SHOPでご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（しなだ ことえ）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル5階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

