■【DMBOK・ISO・デジタル庁ガイドライン網羅】データマネジメントシステム完全ガイド：概要
生成AIや高度分析を当たり前に活かすには、データの質・所在・権限・意味が揃っていることが必須です。
その“当たり前”を支えるのがデータマネジメント・システム（以下DMS）です。
本資料は、DMBOKやISO、EDM CouncilのDCAM、そして2025年のデジタル庁"データガバナンス・ガイドライン"などの最新動向を踏まえ、アーキテクチャ選択から運用・自動化までを一気通貫で解説します。
読後すぐに“実用の設計図”としてお使いください。
＜こんな方におすすめ＞
- "データマネジメントシステム"に興味のある方・活用を検討されている方
- 自社にあるデータが活用できない状態にある方
- 自社にあるデータを活かしていきたい方
- 自社にあるデータを活用し、AIの導入・推進していきたい方
■ 【DMBOK・ISO・デジタル庁ガイドライン網羅】データマネジメントシステム完全ガイド：目次- はじめに
- データマネジメント・システム（DMS）の全体像と定義
- - DMSは“製品”ではなく“仕組み”です
- - DMBOKに基づく機能マップと役割整理
- - 日本企業が押さえるべき前提（法・ガイドライン・人材）
- アーキテクチャ選択：データレイク、レイクハウス、データファブリック、データメッシュ
- - レイク／レイクハウスの基礎と適用範囲
- - データファブリック：メタデータ駆動の一元連携基盤
- - データメッシュ：分散自律と“データを製品化”する組織設計
- ガバナンスと標準：DMBOK×DCAM×ISO×国内動向でつくる“土台”
- - DMBOK2/改訂版の要点と使いどころ
- - DCAMによる成熟度アセスメントと投資計画
- - ISO（11179/8000/38505）と国内最新ガイドラインの読み解き
- 品質・マスター・カタログ：日々の運用で“使えるデータ”に変える
- - データ品質（DQ）の測り方とSLO設計
- - MDM（マスターデータ管理）の設計原則と落とし穴
- - データカタログ／ビジネス用語集で現場活用を加速
- 運用と自動化：DataOps/観測性/リネージで継続的に強くする
- - DataOpsの基本動作とチーム・RACI
- - データ観測性（Observability）とインシデント対応
- - リネージ（系統追跡）と変更管理（Change/Data Contract）
- 事例パターンとROIの作り方：よくある失敗を避ける設計思考
- - よく効く3タイプの先行ユースケース
- - 失敗パターンの分解と打ち手テンプレート
- - ROIの“測れる化”：ベースラインと反証可能性
- まとめ
