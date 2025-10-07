■【DMBOK・ISO・デジタル庁ガイドライン網羅】データマネジメントシステム完全ガイド：概要

株式会社パタンナー【DMBOK・ISO・デジタル庁ガイドライン網羅】データマネジメントシステム完全ガイド無料で資料をDLする :https://tazna.io/contents-data-management-system

生成AIや高度分析を当たり前に活かすには、データの質・所在・権限・意味が揃っていることが必須です。

その“当たり前”を支えるのがデータマネジメント・システム（以下DMS）です。

本資料は、DMBOKやISO、EDM CouncilのDCAM、そして2025年のデジタル庁"データガバナンス・ガイドライン"などの最新動向を踏まえ、アーキテクチャ選択から運用・自動化までを一気通貫で解説します。

読後すぐに“実用の設計図”としてお使いください。

【DMBOK・ISO・デジタル庁ガイドライン網羅】データマネジメントシステム完全ガイド

＜こんな方におすすめ＞

■ 【DMBOK・ISO・デジタル庁ガイドライン網羅】データマネジメントシステム完全ガイド：目次

■ パタンナーの提供する人気のコンテンツ

- "データマネジメントシステム"に興味のある方・活用を検討されている方- 自社にあるデータが活用できない状態にある方- 自社にあるデータを活かしていきたい方- 自社にあるデータを活用し、AIの導入・推進していきたい方無料で資料をDLする :https://tazna.io/contents-data-management-system- はじめに- データマネジメント・システム（DMS）の全体像と定義- - DMSは“製品”ではなく“仕組み”です- - DMBOKに基づく機能マップと役割整理- - 日本企業が押さえるべき前提（法・ガイドライン・人材）- アーキテクチャ選択：データレイク、レイクハウス、データファブリック、データメッシュ- - レイク／レイクハウスの基礎と適用範囲- - データファブリック：メタデータ駆動の一元連携基盤- - データメッシュ：分散自律と“データを製品化”する組織設計- ガバナンスと標準：DMBOK×DCAM×ISO×国内動向でつくる“土台”- - DMBOK2/改訂版の要点と使いどころ- - DCAMによる成熟度アセスメントと投資計画- - ISO（11179/8000/38505）と国内最新ガイドラインの読み解き- 品質・マスター・カタログ：日々の運用で“使えるデータ”に変える- - データ品質（DQ）の測り方とSLO設計- - MDM（マスターデータ管理）の設計原則と落とし穴- - データカタログ／ビジネス用語集で現場活用を加速- 運用と自動化：DataOps/観測性/リネージで継続的に強くする- - DataOpsの基本動作とチーム・RACI- - データ観測性（Observability）とインシデント対応- - リネージ（系統追跡）と変更管理（Change/Data Contract）- 事例パターンとROIの作り方：よくある失敗を避ける設計思考- - よく効く3タイプの先行ユースケース- - 失敗パターンの分解と打ち手テンプレート- - ROIの“測れる化”：ベースラインと反証可能性- まとめ無料で資料をDLする :https://tazna.io/contents-data-management-system"データ活用"お役立ち資料3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-useful-data)

【データ活用者・DX担当者必見】

"データ活用"に必要なナレッジを網羅した

『データ活用お役立ち資料3点セット』

になります。

パーフェクトガイド3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-perfectguide-data-and-ai)

【"データ"と"AI"理解の決定版】

生成AI×データ戦略に必要なナレッジを完全網羅した『大人気パーフェクトガイド3点セット』

になります。

Excel×AIで実現するデータ分析入門書3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-dataanalysis-using-excel)

【"Excel×AI"を分析にフル活用】

Excel×ChatGPT・Copilot・Pythonを活用したデータ分析を行う際の参考になる『データ分析入門書3点セット』になります。

■ 世界で一番はじめやすいデータカタログ「タヅナ」(https://tazna.io/)

データカタログは情報システム部が社内のデータを管理するために、データ分析のプロがデータを探すために開発されたソフトウェアでした。

そんなデータカタログを「どんな企業でも・どんな職種でも・すばやく・簡単に使える」ソフトウェアに再発明しました。

POINT１.：設計書を自動でつくる

BIツールで誰かが頑張って開発してくれたダッシュボード。

表示されている指標の意味は答えられますか？

表示されている数値が間違っている気がしたときに、あなたがすぐに調べる手段はありますか？



タヅナなら、すべて一目瞭然です。

POINT２.：データの背景を理解する

タヅナはデータだけではなく、その先にいるヒトを探せます。

誰が・どんなデータ資産（データ・ダッシュボード・用語と定義）に詳しいのか？データに関して誰とどんなコミュニケーションを取ってるのか？を個人単位で把握できます。

タヅナなら、人材配置の最適化に活用できます。

POINT３.：基盤を作る前に活用する

私たちは、データを整備する縁の下の力持ちが、大きな労力をかけてデータ基盤をつくる苦労を知っています。そんなデータ基盤が全社員に利用されないなんてもったいない。

だから、整備してほしいデータを具体的に把握できるようにデータカタログを再発明しました。



タヅナなら、開発と現場がひとつになります。

■ 会社概要

会社名：株式会社パタンナー

代表者：深野 嗣

所在地：東京都品川区北品川5丁目5－15

事業内容：

- データカタログ「タヅナ」の企画・開発・運営データ戦略コンサルティング

- データ人材育成・組織開発

コーポレートサイト：https://pttrner.co.jp/(https://pttrner.co.jp/)

データカタログ「タヅナ」：https://tazna.io/