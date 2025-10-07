【開催報告】Monterey Capital Management、登録者数11万人超の不動産投資家・宮脇さき氏のシンガポール・ツアーに登壇

Monterey Capital Management Pte. Ltd.

訴訟ファイナンスなどのオルタナティブ投資に特化する Monterey Capital Management Pte. Ltd.（本社：シンガポール、CEO/CIO：村田 啓、以下「モントレー」、MAS CMSL 100540）は、2025年8月20日（水）、Penguin Securities Pte. Ltd.（本社：シンガポール、Co-founder/CEO：川辺 健太郎、以下「Penguin Securities」、MAS CMSL 101798）にて開催された「宮脇さきと行くプライベートバンク・投資銀行の視察ツアー 世界の富裕層から注目を集めるシンガポールとマレーシア」（主催：UNI GROUP FZCO）に登壇しました。

今回のセミナーは、YouTubeチャンネル「さきの海外不動産しか勝たん」で約11万人の登録者を抱える不動産投資家 宮脇さき氏 が出演。海外不動産仲介や資産コンサルティングを手がけるUNI GROUP FZCOが企画し、シンガポールとマレーシアの金融現場を実際に訪問するツアーの一環として実施されました。

モントレーは「ヘッジファンド、オルタナティブ投資とは？」をテーマに講演し、訴訟ファイナンスをはじめとする最新の投資戦略を解説。会場では、Penguin Securities CIOの瀬戸口翔氏をはじめ、豪華な登壇者陣とともに、シンガポールがなぜ富裕層から注目を集めるのか、その背景と投資機会について活発な議論が交わされました。

【当日の様子】

【今後について】

Penguin Securities CIOの瀬戸口翔氏によるオープニング（プライバシー保護のために、一部写真を加工しております）参加者からは「訴訟ファイナンスは初めて聞いたが、リスクとリターンの構造が興味深い」といった声が寄せられ、（プライバシー保護のために、一部写真を加工しております）富裕層や経営者層を中心に、多くの質問が飛び交い、熱気あふれる場となりました。難しいの話のあとは、甘いものでエネルギー補給。

モントレーでは、今回のセミナーでいただいたご相談やご関心をもとに、引き続きオルタナティブ投資の魅力を発信してまいります。今後も、note や 幻冬舎ゴールドオンラインを通じて、幅広い情報を提供してまいります。

note：https://note.com/moncapi

幻冬舎ゴールドオンライン：https://gentosha-go.com/articles/-/71206

【本件に関するお問合せ先】

Monterey Capital Management Pte. Ltd.

担当：佐々木

E-mail: info@moncapi.com

Web: https://moncapi.com(https://moncapi.com/)

【会社概要】

■ Monterey Capital Management Pte. Ltd.

所在地：シンガポール

代表者：CEO/CIO 村田 啓

事業内容：オルタナティブ投資運用（訴訟ファイナンス、リノベローン、日本株戦略 等）

ライセンス：CMSL番号 100540（Capital Markets Services License, Monetary Authority of Singapore）

ウェブサイト：https://moncapi.com(https://moncapi.com/)

お問い合わせ：info@moncapi.com

■ Penguin Securities Pte. Ltd.

所在地：シンガポール

代表者：Co-founder/CEO 川辺 健太郎

事業内容：証券仲介業務、投資商品販売

ライセンス：CMSL番号 101798（Capital Markets Services License, Monetary Authority of Singapore）

ウェブサイト：https://penguinsecurities.sg

お問い合わせ： info@penguinsecurities.sg

■UNI GROUP FZCO

所在地：Dubai Silicon Oasis, DDP Building A2, Dubai, United Arab Emirates

事業内容：海外不動産投資のコンサルティング、海外移住支援、および最新動向のレポートYouTubeチャンネルの運営ほか

お問い合わせ：info@ug-f.com