「BPO導入企業の約9割が経営効率向上を実感」株式会社庚伸が「ゼロからはじめるBPO」事業を本格展開

株式会社庚伸（本社：東京都中央区、代表取締役：宮澤 敏）は、この度、BPOサービス「ゼロから始めるBPO」事業を本格的に展開します。それに伴い、より多くの企業に当社のサービス価値を伝えるための専用サイトを刷新するとともに、BPOによる業務改善のノウハウをまとめたホワイトペーパーを公開しました。これらの施策を通じて、人手不足や生産性向上といった企業の課題解決に貢献します。

■コウシンの「ゼロからはじめるBPO」

「ゼロからはじめるBPO」Webサイト

株式会社庚伸（コウシン）は「ワンランク上のオフィスコンシェルジェ」として、人材派遣業などのヒューマンコンサルティング事業、オフィスのデザインやIT機器導入などのオフィスコンサルティング事業、システムコンサルティング事業など、企業の課題を解決するさまざまなサービスを展開しています。

このたび、「ゼロからはじめるBPO」としてBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)サービスをさらに拡充させ、人材不足や業務効率化に悩む企業を支援します。

「ゼロからはじめるBPO」では、これから初めてBPOに取り組む企業の現状の分析・業務改善から二人三脚で支援します。大手では難しい現場に寄り添った個別対応や柔軟な料金設定が特徴です。また、同じく「ゼロからはじめるRPA」サービスも展開しており、合わせて導入することで、効率的なDXを進めながらのBPOが可能となります。

BPOでは業務を丸ごと外部に委託することで大幅な業務効率化の効果を期待できます。当サービスでは現場に寄り添った支援で安心してBPO導入を進められるよう、ご提案させていただきます。

■サービスサイトを刷新

「ゼロからはじめるRPA」Webサイト

BPOサービスを本格的に展開するにあたり、「ゼロからはじめるBPO」、「ゼロからはじめるRPA」のサービスサイトを刷新いたしました。

サービスの特徴がよりわかりやすくなり、資料のダウンロードや問い合わせがしやすくなりました。

また「ゼロからはじめるRPA」の新サイトでは、意外と知られていないRPAによる課題解決について解説する動画も掲載。

動画で見る「ゼロからはじめるRPA」サービス

BPOやRPAのメリットやどのような業務改善ができるのか、導入できる部門、事例を通して、自社に取り入れる際のイメージがしやすいサイトになりました。

▼本サービスの詳細については以下の新サイトをご参照ください。

「ゼロからはじめるBPO」

URL：https://koushin.co.jp/zero-bpo/

「ゼロからはじめるRPA」

URL：https://koushin.co.jp/rpa/

■BPO導入についてわかりやすく伝えるホワイトペーパーを３点ご用意

BPOについての理解を深められる３つのホワイトペーパー

BPOを導入する際のさまざまな疑問を解消するためのホワイトペーパー３点をご用意しました。BPOの基礎知識から当社のサービスの特徴、人材派遣との違いやBPOベンダー選びのチェックリストまで、BPO導入を検討するご担当者にはぜひ参考にしていただきたい内容です。



・「３分でわかる！BPOで実現する業務改革（サービス紹介資料）」

BPOの基礎知識から当社のサービスの強みや特徴、導入の事例、導入のプロセス、ビフォーアフターにいたるまで情報を網羅。これ一つでBPOが初めての企業様の疑問を解消し、「ゼロからはじめるBPO」の概要を理解できる内容です。

・「失敗しないBPOベンダー選びのチェックリスト15」

BPO導入に当たり、もっとも大切なのは信頼できるBPO事業者を選ぶことです。自社にピッタリのパートナーを選ぶためのチェックリストをご用意しました。自社にあったサービスはそれぞれの企業によっても違います。このチェックリストを活用することで、選定基準を整理し、ミスマッチを回避することができます。

・「BPO vs 派遣 完全比較！」

人材不足や社員が定着しない悩みを抱える企業にとって、外部リソースの活用は今やなくてはならない選択肢となっています。BPO以外には人材派遣サービスも選択肢の一つです。自社にはどちらが合っているかを検討したい企業向けに、それぞれの特徴を徹底比較します。

■幅広いBPOサービスのご提供に向けた体制の強化

BPOサービス本格始動に向けてオフィスのフロアを増床

当社ではBPOサービスの本格始動に向けて新たにオフィスのフロアを拡大しました。

今後、幅広い企業規模、業種のお客様を支援できるよう十分なスペースを確保し、サービスの導入を進めていただけるよう、万全の体制を整えております。

また、BPOでは業務を一括して外部のBPO事業者に委託するため、情報セキュリティ面の安全性が非常に重要です。当社はISO27001（※注1）を取得したうえで情報の取り扱いを行っているため、セキュリティ面でも安心してご利用いただけます。

（※注1）ISO27001：情報を適切に管理し守る仕組みである情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）に関する国際規格

■BPOが注目される背景にある人手不足の深刻化

BPOをはじめとする外部リソースの活用が求められる背景としては、人手不足の深刻化があり、企業の活動に大きな影響を与えています。

帝国データバンクの調査によると、2025年1月時点で正社員の人手不足を感じている企業は53.4%に達し、コロナ禍以降で過去最高となりました。賃上げが経営の焦点となる中、大企業のような対応が難しい中小企業では人手不足がさらに深刻化。「人手不足倒産」のリスクも高まっています。

（参照：帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向」2025年1月

https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250221-laborshortage202501/）

このような状況を背景に、業務の外部委託であるBPOが有効な解決策として注目されています。パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社の調査では、BPOを導入した中堅企業の約9割が「経営効率が向上した」と回答しています。これは、BPOが単なるコスト削減にとどまらず、企業の生産性向上や経営改善に直結する戦略的な手段となっていることを示唆しています。

■コウシンのBPO＋RPAというソリューションのご提案

（参照：パーソルビジネスプロセスデザイン「BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）に関する実態調査 第2弾」https://www.persol-bd.co.jp/news/20250131）

私たちコウシンは、人材不足という現在の市場の課題に対し、「ゼロからはじめるBPO」「ゼロからはじめるRPA」のサービスを、お客様に合わせて効果的にご提供することで、企業の抱える課題を根本から解決することを目指します。

まずは新サイトをご訪問いただき、ホワイトペーパーをご一読いただけましたら幸いです。

サイトから無料のお問合せ・お見積りを承っておりますのでお気軽にお問合せください。

▼「ゼロからはじめるBPO」へのお問い合わせはこちらへ

https://koushin.co.jp/zero-bpo/



■会社概要

株式会社庚伸（コウシン）

本社：東京都中央区八丁堀2-26-9 グランデビルディング３F

設立：1990年10月4日

代表取締役：宮澤 敏

電話番号：03-5543-0271

事業内容：

ヒューマンコンサルティング事業

オフィスコンサルティング事業

システムコンサルティング事業

オンラインショップ、共同住宅の運営