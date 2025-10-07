スポオクにて、鹿児島レブナイズの選手が実際に着用し、直筆サインを入れた10周年記念ユニフォームを出品するオークションを実施

株式会社モバオク

株式会社モバオク(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:小一原 宏樹、以下モバオク)がエンゲート株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:城戸 幸一郎、以下エンゲート)と業務提携し提供するスポーツチーム公式オークションサービス「スポオク」にて、B.LEAGUE所属の鹿児島レブナイズは2025年10月7日(火)より『鹿児島レブナイズ10th特別ユニフォームオークション』を開始します。

オークション特設サイトを見る :https://www.sports.mbok.jp/gtw/rebnise202510鹿児島レブナイズ10th特別ユニフォームオークション

この度、鹿児島レブナイズでは、選手が実際に着用し、直筆サインを入れた10周年記念ユニフォームのオークションを開催します。

チームが歩んできた輝かしい軌跡への感謝と、これから選手たちが築き上げていく栄光への期待。その両方を表現するために、ゴールドを基調にデザインした大変貴重なユニフォームです。ぜひ皆様のご参加をお待ちしております。

【鹿児島レブナイズ 2024-25シーズン 3rdユニフォームオークション 概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/88331/table/220_1_2b878c6d3244170cc61164ccbedede92.jpg?v=202510080525 ]

「スポオク」1周年記念キャンペーン開催

「モバオク」と「エンゲート」に会員登録(※)の上、キャンペーンにエントリーした方に、モバオクポイント200ポイント、エンゲートポイント200ポイントをそれぞれプレゼントいたします。

開催期間：2024年11月14日(木)10:00～2025年11月13日(木)23:59まで

キャンペーン詳細：https://www.mbok.jp/_engate_sports_auction

※モバオクの有料会員・無料会員どちらも対象です

【モバオクについて】

2004年にサービスを開始したインターネットフリマ・オークションサービスです。モバオクでは、手数料無料、月額330円(Google Play決済/iTunes決済は月額360円)のみで出品・落札が可能です。

「人・モノ・社会をつなげ誰もが自分だけのモノ語りを見つけられる新しいマーケットを共創する」をミッションとして掲げ、ユーザーに新しいオークション体験を提供するとともに、チャリティー×オークションの仕組みを活用した社会課題の解決やSDGs目標の実現に向けて積極的に取り組んでいます。

https://www.mbok.jp/ (https://www.mbok.jp/)

【スポオクについて】

「モバオク」が日本最大級のスポーツギフティングサービス「エンゲート」と業務提携し提供する、スポーツチーム公式オークションサービスです。

スポーツチームがオフィシャルとして実施するオークションのため、オフィシャルグッズや選手のサイン入り等のレアアイテムを手に入れることができます。

また、20年にわたるオークションサービス運営実績をもつモバオクが商品の出品、梱包発送等を代行するので安心してお使いいただけます。モバオクの有料会員はもちろん、無料会員(※)でもご利用いただけます。

https://www.sports.mbok.jp/

※モバオク有料会員の方は手数料無料で利用可能。「スポオク」のみ、無料会員の方も落札時に落札手数料(落札額の5%)を支払うことで利用可能