Guidable株式会社との業務提携に関するお知らせ

株式会社straya

株式会社straya（本社：東京都新宿区、代表：渡辺拓也）は、外国人採用を促進する在留外国人プラットフォームなどを提供しているGuidable株式会社（本社：東京都新宿区、代表：田邉政喜）との間で、業務提携契約を締結しましたのでお知らせいたします。

警備業界では以前から人材不足が課題となっていましたが、昨今の高齢化の進行と新規人材の確保難により、状況はさらに深刻化しています。



straya社では、従来よりクラウド型管制業務システム「くもかん」を活用した出退勤・配置・請求・給与といった業務の効率化や、属人的だった警備員配置の最適化を中心に、警備会社の負担軽減、並びに人材の定着・戦力化の支援を行なっております。

Guidable社は、日本国内在住の永住者、定住者などをはじめとした、全国229の国と地域、40万人以上の就労可能な在留資格を持つ外国人と、警備業界など日本の人手不足企業をマッチングし、外国人の就労機会の創出と日本企業の人手不足問題の解消を進めています。

この業務提携により、日本全国の警備業界が抱える慢性の課題である人手不足を外国人採用を進めることで解消し、地域経済の持続的な発展と地方創生に貢献します。

Guidable株式会社について

Guidable株式会社（https://guidable.co.jp/）は、ミッションとして掲げる「日本経済を、もっと多国籍に。」のもと、「Guidable Jobs」「Guidable Japan」「Guidable Marketing」等のサービスを提供しています。229の国・地域における約40万人の登録者数を抱える、「人事・採用担当者が選ぶ外国人採用サービスNo.1」の在留外国人プラットフォーム※です。

※日本トレンドリサーチによる調査。2022年3月、インターネット調査において

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164668/table/6_1_ee847be90a4f19b5831441a8f848c38e.jpg?v=202510080456 ]

株式会社strayaについて

straya社は、警備業に特化したクラウド型管制業務支援システム「くもかん」を提供する企業で、警備員の出退勤や配置、給与といったコア業務を一元管理できるサービスを展開しています。属人的になりがちな警備業務を効率化し、精度の高い配置や運用データの可視化を通じて、離職防止や業務効率化を実現しています。





