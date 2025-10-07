【ドクターV】オールペイント・内装リメイクで「自分仕様の1台」を実現クラシックボルボ専門店が提案する“リメイクオーダー販売”がスタート

株式会社Jプランニング

神奈川県相模原市に本社を置くクラシックボルボ専門店「ドクターV」（運営：株式会社Jプランニング／代表：高木 淳也）は、ボルボ240を中心にお客様の好みに合わせて仕立てる“リメイクオーダー型販売サービス”の受付を開始した。

外装色からヘッドライト形状まで、自分だけの特別仕様をオーダー

これまで同社は、ボルボ240やボルボ940などクラシックモデルの整備・カスタム・販売等を専門に展開してきましたが、今回新たに「ボディカラー・内装・細部デザインまで自由に選べる」

“リメイクオーダー型販売”の受注を開始。

中古車でも新車のような満足感と、自分だけの特別仕様を実現できるサービスです。

ドクターVのリメイクオーダーとは

中古車をベース車に、外装のオールペイントや内装シート・ドアトリムの張替え、パーツ変更などを行い、お客様の理想のスタイルに再構築する車両のことを指します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=y8M-6IGUZtg ]

たとえば、

▶オールペイントや、ダッシュボードの色変え塗装

ドア内張やダッシュボードのペイントミラー交換や窓枠をメッキ仕様にカスタム

▶70年代当時のボルボ240を再現した丸目2灯や、日本未発売のUS仕様の丸目4灯ヘッドライト

70年代の仕様を再現した丸目2灯ヘッドライト日本未発売US仕様の丸目4灯ヘッドライト

▶本革やファブリック、ステッチの色までフルオーダーできるシート・ドアトリム張り替え

本革に張り替えたリアシート

▶R12フロンガス仕様を、現在主流のR134aに変換するエアコン強化キット

▶純正に近い乗り心地やスポーティーな足回りへの交換、内燃機関のオーバーホール

足回りを新品にリフレッシュする"コンフォートパッケージ"

といった要素を自由に組み合わせることが可能です。

ドクターVでは、長年の鈑金塗装・整備・カスタムのノウハウを活かし、

細部にまでこだわった価値を自社サービスでご提供いたします。

サービスコンセプト 「憧れのボルボ240をあなただけの特別仕様で再起」

ドクターVのリメイクカーは、単なるカスタムカーではなく、

「新たなオーナーの感性に合ったクルマを新たに作り直す」という体験を提供します。

キャンピング仕様オリジナルブルー仕様

長く乗り続けたいボルボを、自分だけのスタイルで蘇らせたい。

そんな想いに応えるのが、このカーリメイクサービスです。

カラー＆インテリアサンプル常設。プロのアドバイザーと相談しながら選定

店舗では実際のボディカラーの施工事例や、素材見本を用意し、

コンピューター上で完成イメージをその場でシミュレーション可能。

イメージ画像 マスタードイエロー2灯イメージ画像 グリーン2灯イメージ画像 ライトブルーUS仕様

プロのカーリメイクアドバイザーと共に希望のトーンや質感を一緒に相談しながら選べます。

納車後のメンテナンスや、輸入車・旧車に欠かせない保証も全てドクターVが対応。

リメイク後も安心して長く乗り続けられる体制を整えています。

納車後も続く楽しみ ── 仲間とつながるボルボオーナーイベント

リメイクカーを購入されたお客様は、

納車後にドクターV主催のボルボオーナーイベントへ参加することができます。

イベントでは、同じ車種や年代のボルボオーナー様が集い、

自慢の愛車を披露したり、カスタムのアイデアを共有したりと、

クルマを通じて“仲間とつながる時間”を楽しめます。

BBQやコンテストなどのカジュアルな交流企画も開催しており、

家族連れや初心者の方でも気軽に参加できる雰囲気が特徴です。

「つくる楽しみ」と「見せる楽しみ」を両立できるのが、ドクターVのリメイクカー。

オーナー同士の輪を広げながら、愛車と過ごす時間をより豊かに彩ります。

今後の展開

リメイク施工事例をまとめた特設ページを公開予定

＜担当者コメント＞

「これからはクルマを“選ぶ”だけでなく、“創る”時代へ。

ドクターVでは、これまでのノウハウや専門店ならではの知識を活かして、

お客様の感性に寄り添う1台を共につくり上げます。」

ボルボ専門店ドクターVについて

クラシックボルボを中心とした中古車の販売・整備・鈑金塗装・カスタムを一貫して行う専門店。

「全国のボルボ240オーナーが集う、ボルボ240の聖地」をキャッチコピーに様々なサービス、イベントを展開。

クラシックボルボの文化を次世代へ継承する事業を展開しています。

『ボルボ専門店ドクターV』

住所：〒252-0302 神奈川県相模原市南区上鶴間1-8-3

営業時間：11:00～19:00（月木土日） 12:00～19:00（金曜日）

定休日：毎週火曜・水曜日

電話：050-1808-9198

FAX：042-701-8123

HP：https://doctorv.jp/

来店予約：https://doctorv.jp/contact/