「大人気」カフェを始めたいあなたへ。親子カフェオーナーに学ぶ! 無理なくはじめる起業交流セミナー11/8」を開催！　大阪府商工会連合会

大阪府商工会連合会

・カフェに興味あるけど、創業、起業なんて一念発起、一か八かの世界 無理だと思っていませんか？

・自分が好きなコンテンツでカフェができないかな。。

・自分が好きな世界観を作って、みんなと喋りたい。

・創業するにあたって、先輩の体験を聞きたい。。

・そもそも創業しても、事業を継続して行うにはどうしたらよいか？

誰もが思う不安なところを解消するために、創業成功者が語ります！

講師や参加者と楽しく交流をしながらのセミナーになります。

本格的なカフェ創業を考えている人も、まずは副業からはじめたい方も、自分の経験や特技からアイデアを生み出す方法論を学び、あたらしい未来を考えてみませんか？

【日時】令和７年１１月８日（土）１４：００～１６：３０

【セミナー内容】

１.親子カフェオーナーに学ぶ！ 無理なくはじめる開業

チャレンジ（ トーク編）

自身のライフスタイルに合わせた開業の在り方について、デザイナーと兼業し

つつ親子カフェを開業された経験をもとに飯田さまにお話いただきます！ ！小さく始めて、コツコツ育てていこう！

２.アイデアシェア交流会

一人ひとりの創業に対する思い、やりたいこと、全てぶつけちゃいましょう。

きっと思いが形になってくるはず。終了後には、創業仲間もできています！

３.商工会ってどんなとこ？ 支援施策のご紹介

無料で相談でき、みなさまをサポートする商工会をご紹介します。

創業含め、経営に関するお悩みごとについて、なんでもご相談ください！ ！

【講師】一般財団法人 大阪男女いきいき財団 企画調整課長代理 岸上 真巳

2 級キャリアコンサルティング技能士。クレオ大阪中央のカフェ開業支援事業をはじめ、女性のキャリア形成支援に関する様々な事業の企画・運営を担当。

【講師】親子カフェLaugh Rough Laugh代表、Webデザイナー 飯田 美幸

「育児をもっと楽にしたい！ 」という想いから、2 0 1 7 年に保育士が居る小さな

子ども向け親子カフェ、L a u g h R o u g hL a u g h を天王寺区にオープン。デザイ

ナーと兼業しつつ経営し、親子の場づくり、楽しいイベントなど多数開催。

【こんな方にオススメです】

・カフェが好きな方

・大阪府内でカフェ創業を考えられている方

・なんとなく創業したいけれど、自分に何ができるかわからない方

・アイデアはあるけれど、あやふやで具体的にしたい方

・同じ志を持つ方の話を聞いたり、自分も話してみたい方

・会社員だけど休日に自分の興味・技能を活かして仕事をつくりたい方

【参加者のメリット】

・創業に興味がある人、創業したい気持ちがあるが、どうしたらよいかわからない方が参加することで、創業に対して一歩を踏み出す機会に。また、商工会や商工会地域市町村を知っていただくことで、創業の場としての選択肢を増やせます。

【ご注意】

・大阪府からの補助金を受け開催いたしますので、大阪府で創業を考えられている方を優先し、他府県での創業を考えられている方はお断りする場合があります。

・セミナー参加後のアンケートに必ずご回答をお願いいたします。

・本セミナー参加申込にかかる個人情報は、本セミナー実施時の資料や大阪府商工会連合会、大阪府商工労働部からの各種連絡、アンケート調査、情報提供のために利用させていただきます。

※当セミナーのチラシは下記よりダウンロードしてください。

https://prtimes.jp/a/?f=d168706-7-e6b82d50f45a07d19eb2b822aadf9050.pdf