「100億企業シンポジウム in YAMAGUCHI」を山口県で初開催

株式会社ひびき精機

山口県で100億宣言を実施した挑戦する中小企業の発展と地域連携の活性化を目的とし、地域の人と企業が繋がり新しい価値を生む機会創出に向け100億企業シンポジウムを初開催、コミュニティ活動「100憶カイギ(https://note.com/matsuyama130/)」を通し地域未来を牽引する企業の成長加速を支援します。

100億企業成長ポータル 宣言企業情報

「100億宣言」とは

中小企業の皆様が飛躍的成長を遂げるために、自ら、「売上高100億円」という経営者の皆様にとって野心的な目標を目指し、実現に向けた取組を行っていくことを、宣言するものです。

「宣言」には、

1. 企業概要（足下の売上高、従業員数等）

2. 売上高100億円実現の目標と課題（売上高成長目標、期間、プロセス等）

3. 売上高100億円実現に向けた具体的措置（生産体制増強、海外展開、M＆A等）

4. 実施体制

5. 経営者のコミットメント（経営者自らのメッセージ）

を盛り込んでいただくことにより、売上高100億円を実現するための企業の強いコミットメントと具体的な実現可能性を明らかにし、我が国及び地域の経済を支える中小企業の加速的な成長に向けた機運の醸成を図るものとします。

※100億企業成長ポータルホームページ(https://growth-100-oku.smrj.go.jp/)より

開催日程

2026年1月吉日 14時～16時

※2025年12月12日に産業交流スペースMegriba(https://megriba.jp/)にてプレイベント(https://pre100symposium.peatix.com/)開催予定

https://pre100symposium.peatix.com/

会場

KDDI維新ホール(https://ishinhall.com/) 会議室（〒754-0041 山口県山口市小郡令和１丁目１－１）

タイムスケジュール

14:00～14:10 オープニング

14:10～15:00 100憶宣言企業の事例紹介

15:00～15:10 休憩

15:10～15:50 パネルディスカッション

15:50～16:00 クロージング

運営体制

主催：100億企業シンポジウム運営事務局（株式会社ひびき精機）

後援：山口県