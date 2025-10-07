「LINEマンガ 総合ランキング」1位（2024年12月11日時点）獲得の人気作『陛下わたしを忘れてください』、待望のTVアニメ化！

ホンコミPR事務局

大日本印刷株式会社（DNP）は、ホンコミックスレーベル作品『陛下わたしを忘れてください』（原作：旭まあさ 作画：絢原慕々 企画制作：PRISMstudio）のTVアニメ版が本日2025年10月7日（火）より tvk（テレビ神奈川） にて放送を開始します。さらに、dアニメストアなど多数の動画配信プラットフォームで、初日より順次配信予定です。ルーニア・ペルセポネー を永瀬アンナさん、ハーデュス・クロノアを細谷佳正さん、が演じます。

◆映像

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=OWB6oQ0sHog ]

キャスト紹介PV

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=JO8hwST5Mow ]

楽曲紹介PV

◆地上波放送情報

tvk（テレビ神奈川）：2025年10月7日より毎週火曜日21:55～

◆ストリーミング情報

dアニメストア他、各種プラットフォーム：2025年10月7日22:00～

◆キャスト & 音楽情報

ルーニア・ペルセポネー（主人公）：永瀬アンナ

ハーデュス・クロノア ：細谷佳正

ヘリオス ：榊原優希

ウラノス ：永塚拓馬

◆音楽・主題歌

エンディングテーマ ：松浦航大「Melting White」

◆作品のあらすじ

「あなたに愛されなくても助けたかった」ペルセポネー伯爵家の令 嬢・ルーニアは、父から疎まれ、異母兄からも道具として扱われ、孤独な日々を送っていた。そんな中、神官からクロノア公爵家の当主・ハーデュスとの婚約者として選ばれ、家から逃れるため呪われた公爵家に嫁ぐことを決める。帝国の暗部を担い関われば死ぬ―“冥王”と恐れられているクロノア公爵家にかかった呪い、それは皇帝に選ばれた花嫁と結婚しないと短命になるというものだった。噂とは違い、眉目秀麗なハーデュスに目を奪われるが、ハーデュスはルーニアを愛するつもりはないと告げる。呪いを解くためだけに存在する自分になぜ手を出さないのかと疑問に思うルーニアは、ハーデュスを生かすためにハーデュスを騙して一夜を共にし、彼の子を身ごもっているとも知らず姿を消した―。7年後、ハ―デュスはなぜかルーニアを探し出し、子供と一緒に連れ帰ろうとして……。

陛下わたしを忘れてください【電子単行本】１巻～３巻発売中！

https://honto.jp/ebook/pd_34339817.html?cid=ip_CTES_eb_anime-heika_com_01

◆タテヨミコミックレーベル「ホンコミックス」とは

「ホンコミックス」はマンガの面白さを世界に広めていくことを目指した「ホンコミ」発のオリジナルタテヨミコミックレーベルです。縦スクロール漫画の世界的なトレンドを捉えながら、ヒット作品を創出しているパートナー企業と協業してタテヨミコミックの制作・配信を行います。

※「ホンコミックス」は、DNP大日本印刷の登録商標です。

◆タテヨミ型コミックアプリ「ホンコミ」とは

「ホンコミ」は会員登録不要で毎日無料で読めるコミックアプリです（※）。

23時間ごとの無料チャージで対象タイトルにつき毎日1話を無料で読むことができます。また、アプリ内で購入可能なコインや、特定の条件を達成して得られるコインを使用して読むことも可能です。

「ホンコミ」だけの独占・先行タイトルの配信も随時予定。注目のコミックを取り揃え、ハイブリッド型総合書店「honto」と連携した仕組みも強化して、お客さまの読書生活の充実を目指していきます。

※タイトルによって、全話「無料チャージ」で読めるものと、途中話より有料に切り替わるものがあります。

◆「ホンコミ」アプリ概要

［アプリ名］ホンコミ

［ジャンル］マンガアプリ

［内容］コミックの話配信

［利用条件］アプリのダウンロードのみで利用可能

［価格］基本無料（一部アプリ内課金あり）

［対応OS］iOS（OS15以上）/Android（OS7以上）

［アプリダウンロード］

iOS版（App store）：https://apps.apple.com/jp/app/id1660505831?mt=8

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.honcomi.app

＜大日本印刷株式会社 会社概要＞

・会社名：大日本印刷株式会社（Dai Nippon Printing Co., Ltd.） https://www.dnp.co.jp/

・社長：北島 義斉

・所在地：〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号