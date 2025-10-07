法人会員5,800社が利用する法人様専用ギフト総合サービス「okurimono -おくりもの-」【お歳暮特集2025】法人様向け早割キャンペーンを開始

アディッドバリュー株式会社

アディッドバリュー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：齋藤英子）が運営する法人様専用ギフト総合サービス「okurimono -おくりもの-」（以下、okurimono）において、2025年版のお歳暮特集ページを公開し、対象商品がお得に購入できる「お歳暮早割キャンペーン」を開始いたしました。

okurimonoは、全国5,800社以上の法人企業様にご利用いただく、法人様専用ギフトの総合プラットフォームです。

お歳暮特集2025 概要

キャンペーン期間：2025年10月7日（火）～11月7日（金）

特設サイト：https://okuri-mono.com/lp/oseibo/

お歳暮は、一年の感謝とご挨拶の気持ちを込めて贈る日本独自の文化。

法人間では「取引先・顧客との信頼関係を深める大切なビジネス習慣」として根付いています。

「okurimono」では、専属のおくりものコンシェルジュが商品提案からお見積り・発送・のし対応までをワンストップでサポートいたします。

法人様専用サービスならではのサポート体制

「okurimono -おくりもの-」が選ばれる理由

問合せ・無料見積依頼

- 大量注文もスムーズ対応 お手持ちの宛先リストを送るだけで、50件以上の大口注文も簡単手配。- 見積・提案書は最短1営業日 社内稟議にも使えるフォーマットでスピーディーに対応。- 完全包装＆二重梱包で安心配送 丁寧なラッピングと破損防止の二重梱包対応（※一部商品除く）。- 請求書・領収書発行対応 紙・PDFどちらも即日発行可能。- メッセージカードや挨拶状の同送OK 貴社オリジナルカードやノベルティの同梱も可能。- アドレス帳一括登録機能 住所録データからまとめて登録できる便利機能を無料提供。- のし書き・名入れを完全サポート 用途や社名ごとに適切な表書き・名入れをご案内。- 柔軟な決済方法 請求書払い・クレジットカード・代引きなどに対応。- 企業間の信頼を深めるギフト提案力- 社内稟議対応のスピード感（最短1営業日）- 総務・経理担当者の手間を軽減する一元管理システム- 贈答マナーに精通した専属コンシェルジュによる安心対応

＜法人専用ギフトサービス「okurimono -おくりもの-」へのお問合せ＞

URL :https://okuri-mono.com

TEL :03-6450-6416(平日10:30～18:30 )

Email:info@okuri-mono.com

▼無料会員登録はこちら

https://okuri-mono.com/regist/step1/

＜本件に関するお問合せ＞

アディッドバリュー株式会社

TEL :03-6450-6416 (平日10:30～18:30)

Email: press@a-value.co.jp

担当 :齋藤

＜会社概要＞

名称 :アディッドバリュー株式会社

代表取締役：齋藤 英子

URL :https://a-value.co.jp

所在地〒101-0051東京都千代田区神田神保町3丁目9番地 第2宇田川ビル2F

TEL :03-6450-5585（代表）