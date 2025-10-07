【高収入の男性1,613人に聞いた！】「生涯のパートナー」に選ぶ女性の特徴6選

株式会社ワクワクコミュニケーションズ

将来を一緒に築いていける、素敵なパートナーと出会いたい。そして、この先の生活を考えたとき、「パートナーが高収入であれば、より安心できる」と感じるのも正直な気持ちではないでしょうか。

けれど、いざ「高収入」という条件で探すと、急に難易度が上がるように感じてしまう…。彼らが「生涯を共にしたい」と考える女性には、何か特別な基準があるのでしょうか。

そこで、日本最大級の恋愛マッチングサービス「ワクワクメール（https://550909.com/）（運営：株式会社 ワクワクコミュニケーションズ）」を利用している、年収800万円台～2,000万円台の男性1,613名を対象としたアンケートを実施。

彼らの本音から見えてきた「生涯のパートナー」に選ばれる女性の6つの特徴を解説します。どんな女性を求めて、将来の理想を持っているのか具体的なヒントがきっと見つかるはずです。

◆ 回答者1,613名「高収入男性」のリアルなプロフィール

今回の調査にご協力いただいたのは、年収800万円台から2,000万円台まで様々な業界で活躍されている男性1,613名。そんな彼らの職業で特に多かった上位5つは以下の通りです。

全体では「経営者」が最多でしたが、年代別に見ると、40代では大企業の会社員、30代ではIT関連職、20代ではフリーランスとして高収入を得る人が多いという傾向も見られました。他にもパイロットや企業の顧問など、高い専門性が求められる職業の人まで。



社会の第一線で活躍する彼らは、人生の重要な選択であるパートナー選びにおいて、どのような価値観を大切にしているのでしょうか。本題である「6つの特徴」を、一つずつ見ていきましょう。

１.【まずは、第一印象】彼らが気にするのは◯◯！”本命候補”に入る女性の特徴

「生涯のパートナー」候補を、見分けるのに第一印象でどこを見るのかを質問したところ、回答の上位には「会話の内容や言葉遣い」「外見・ファッション」「金銭感覚」が挙がりました。

- 「女性としての優しさや想いやりが、言葉や仕草に現れている人は素敵です」- 「自分の知らない分野の話を、分かりやすく教えてくれる知的な女性に惹かれます。お互いに成長できる関係が理想」- 「自分の趣味に関して、上の空で話を聞かず、ちゃんと受け答えをしてくれた方」

一方で、「遊びの関係」でいいかなと思ったきっかけは以下の通り。

- 「どんなに美人でも、人の意見をすぐ否定したり、上から目線で話されたりすると、一気に冷めます」- 「会話等を通じて、趣味嗜好が合わない方は、基本的に遊び仲間の域になることが多い」- 「食事で高額なメニューを躊躇なく頼む女性は、遊び止まり」

彼ら自身、努力を重ね、言葉を慎重に選んで仕事の信頼を勝ち取ってきたからこそ、パートナーになる女性にも同じような「誠実さ」や「相手を大切にする姿勢」を求めているのかもしれません。

２.【好みのスタイル】求められるのは「清潔感」と「堅実さ」。飾らないスタイルが好まれる理由

続いて、「本命候補」にはどんなスタイルの女性を理想とするのか尋ねたところ、「派手ではない、素朴で清潔感のあるスタイル」が圧倒的多数。この傾向は、好きなタイプの著名人にも表れており、「新垣結衣」さんや「長澤まさみ」さんなど、ナチュラルな魅力を持つ女性の名前が多く挙がっています。

- 「清潔感がある格好だと育ちが良さそうに見える。親にも安心して紹介できる」- 「自分が地味だから、派手な相手だと釣り合わない」- 「素朴でも、大胆なギャップがあると、さらに魅力的に見える」- 「派手な格好は、それだけでお金がかかりそうに見えてしまう。賢く生活できそうな女性に惹かれます」

女性のスタイルに対し、単なる好みだけでなく「堅実な金銭感覚」「育ちの良さ（清潔感）」「自分との調和」といった、より現実的で社会的な視点を持って判断しているのがわかります。

３.【会話術】心の繋がりを深める会話とは。求められる「知性」と「共感力」

どのような会話を通じて、「この女性とずっと一緒にいたい」と感じるのでしょうか。回答では、「一緒に笑い合える」「聞き上手」「仕事への理解」といった3つが上位を占めました。

- 「自分の仕事への理解を示し、リスペクトしてくれるのを感じたとき。専門的な話でも『すごいですね！』『もっと教えてください』と興味を持ってくれると嬉しい」- 「とにかく楽しそうに話を聞いてくれる女性。相槌や笑顔が素敵だと、それだけで癒されるし、もっと話したくなる」- 「話をしてる姿がかわいいと好きになる」- 「話をして、人となりを知っていくうちに、新しい発見や刺激に触れて惹かれた」

「この女性となら将来を考えられる」と思える条件は、話が盛り上がること以上に、女性が男性の仕事や価値観を尊重して、自分の話を楽しそうに聞いてくれるような「よき理解者」としての姿勢を兼ね備えているかどうかなのかもしれません。

４.【金銭感覚】高収入だからこそシビア！使い方に表れる「堅実さ」と「感謝」

人生を共にする上で、金銭感覚の一致はとても重要。女性の金銭感覚からお付き合いは難しいと感じる範囲を具体的に聞きました。

- 「身の丈に合わないブランド品を欲しがったり、衝動買いが多かったりすること」- 「将来の貯蓄や投資に全く興味がない女性は避けてしまう」- 「『お金を持っている人が奢って当然』」という態度はやめてほしい」- 「自分なりの計画性を持ってお金を使ってほしい」

一方で、好印象に映る金銭感覚に関する言動についても。

- 「庶民的な店に抵抗がなく、美味しいと言ってくれる」- 「高い安いの金額で測るのではなく、そのものの価値を考えられる」- 「割り勘じゃなくていいけど、自分も出しましょうか的な雰囲気が出せるといい」

彼らが女性の金銭感覚に見ているのは、ひとえに「この人と安心して将来を共にできるか」という点。無計画な買い物は生活のだらしなさを感じさせ、奢られて当然という態度は、相手への感謝が欠けているように映るようです。



完璧な節約術よりも、自分の考えで計画的にお金を使い、お互いを思いやる気持ちが好印象に映る、と言えるのではないでしょうか。

５.【アプローチ術】関係が深まるきっかけ。彼らが「もっと知りたい」と感じる女性のサイン

出会った後に、「もっと関係を深めたい」と感じる女性からのアプローチについて、具体的な意見を聞きました。

- 「仕事を頑張っていることに対して『魅力を感じた』と言われたのが嬉しかった」- 「『一緒に〇〇に行けたら嬉しいです』など、先回りして誘いやすいきっかけを用意してくれる人」- 「キャリアアップの相談などをされると、計画性のある女性だと感じて好印象」

一方、関係の進展をためらってしまう女性の印象はこちら。

- 「お金目的でも構わないが、あからさまで配慮がない人」- 「派手すぎたり、下品で付き合う未来が想像つかない女性」- 「高級なお店に行ったのに写真ばかり撮っていると、見栄えばかりを気にする人だと感じてしまう」

彼らは真剣な交際を求めているからこそ、女性からのアプローチに対して相手の性格を見極めようとする傾向が強いよう。見栄や飾り気がない、ありのままの自分でいることが、「信頼関係を築く第一歩」と言えそう。

６. 理想の家庭像と、パートナーに求める「役割分担」

結婚後の女性の働き方についても尋ねたところ、「共働きを希望する」という回答が7割を超える結果に。高収入であっても、経済的なリスクを分担し、共に人生を築きたいというリアルな価値観が伺えました。

- 「お互いに稼いで、豊かな生活を送りたい」- 「一緒に働いて、休日が一緒だと嬉しい」- 「年収1000万以上でも、手取りは下がるので期待してもらっては困る⋯」

一方で、「専業主婦」を希望あるいは許容する男性からは、こうした期待する声も。

- 「家事全般だけでなく生活家計の管理もできてほしい」- 「子育て・教育はしっかりと行ってほしい。家事は家事代行を使っても構わない」

理想の家庭像は違っても、その奥にある男性の気持ちはとても似ています。「共働き」なら力を合わせて生活を豊かにしたい。「専業主婦」なら家事や子育てという大切な役割をしっかり担ってほしい。



つまり、彼らが求めているのは、どんなことも一緒に乗り越えていける最高の「チームメイト」のような存在と言えるでしょう。

◆ 【最後に】ワンランク上の人生を目指す、すべての女性へ

「生涯のパートナー」に求める最も重要な条件を一つだけ挙げてもらったところ、「精神的な安らぎ」が群を抜いてトップ、次いで「価値観の一致」「互いの自立」と続きました。



今回の調査で明らかになったのは、高収入男性は「社会性があり相手のことを思いやれる女性」を本命候補に選ぶという共通点。実際に、彼らからは切実な意見が寄せられていました。

- 「年収が高いなりに人生を設計し、大きな責任を負って生きています。だからこそ、選ばれる側の女性という意識ではなく、自分の軸を持ち、対等なパートナーとして支え合える存在であってほしい」- 「完璧な人なんていません。少しずつでもいいから、お互いの価値観をすり合わせ、信頼関係を築いていける人に出会いたい」- 「女性が男の下心を見透かしているように、男もお金に釣られてる女性はわかるのでちゃんと内面を見てくれる人を探してます」

彼らと結ばれるために大切なのは、まず自分自身の心を整え、周囲の人に優しさを持って接することがポイント。あなたの内面からにじみ出る温もりこそが、男性にとって最大の魅力になるのかもしれません。

これらをヒントに、最高のパートナーと出会うための第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

