クラウド勤怠管理システム「RecoRu(レコル)」がITトレンドの「Good Product バッジ」を３部門にて受賞

中央システム株式会社

中央システム株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：本間 匡、以下中央システム）が提供するクラウド勤怠管理システム「RecoRu(レコル)」は、株式会社Innovation & Co.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：幸 哲史）が提供する法人向けIT製品・サービスの比較サイト「ITトレンド」が発表するGood Productバッジを３部門で受賞したことをお知らせします。

第9回となる今回は196製品が選出され、「レコル」は3部門での受賞となりました。

Good Productバッジ受賞部門

・勤怠管理・就業管理 小規模部門

・給与計算システム 小規模・中規模部門

・給与明細電子化 小規模・中規模部門

『ITトレンドGood Productバッジ』とは

『ITトレンドGood Productバッジ』とは、IT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」を実際に利用しているユーザーからの評価に基づいて特に優良な製品を認めるものです。参入障壁が低くなった法人向けIT製品の中でも特に多くのユーザー企業のIT化を支援している掲載企業様を称えるとともに、より顧客満足度の高い製品を広めることを目的に発表されました。第9回となる今回は196製品が認定され、「レコル」は勤怠管理・就業管理部門、給与計算システム部門、給与明細電子化部門の3部門にて受賞しました。

第9回「ITトレンド Good Productバッジ」発表 https://it-trend.jp/news/41

ITトレンドとは

ITトレンドはイノベーションが2007年より運営している法人向けIT製品の比較・資料請求サイトであり、2021年3月時点で、累計訪問者数4,000万人以上、1,700製品以上を掲載しています。サイトを閲覧し利用する企業内個人であるユーザーは、掲載されている製品情報や口コミレビューなどを参考に、自社の課題に適したIT製品を複数の製品・会社から比較検討ができ、その場で資料請求が一括でできるサイトです。

ITトレンドサイト https://it-trend.jp/

月額ひとり100円のクラウド勤怠管理システム「RecoRu(レコル)」

レコルは導入のしやすさと使いやすさを追求したクラウド勤怠管理システムです。初期設定なしでも使い始めることができるため、初めてシステムを導入する場合でも操作を覚えながら設定を進めることができます。そのため、どこよりも簡単に導入でき、毎日の使いやすさと充実した機能により、勤怠管理における「作業の効率化」「管理コスト削減」を実現します。

利用料金は月額ひとり100円で、有休管理機能や申請機能、36協定における残業時間の管理ができる勤怠分析機能など、全ての機能が追加料金なしで利用可能です。

また、「給与計算オプション」を利用することで勤怠管理から給与計算、Web給与明細、年末調整を1つのシステムで完結できます。勤怠管理＋給与計算プランは月額ひとり300円となります。

製品ホームページ https://www.recoru.in/

給与計算オプション https://www.recoru.in/lp/payroll-calculation/

中央システム株式会社について

中央システム株式会社は、1981年の創業以来、時代の変化に対応する技術力で幅広い業種のお客様にシステム設計、開発を中心としたITサービスを提供。「お客様を業界No.1にするITソリューション」をミッションに掲げクラウド領域も含めた総合的なITソリューションをスピーディーかつタイムリーにご提供します。

https://www.chuosystem.co.jp