EV用急速充電器「SERA-50」が累計出荷台数2,000台を突破～2020年10月の初出荷から5年で達成　EVインフラ整備を支える主力製品～

株式会社東光高岳（以下「東光高岳」）は、当社が開発・製造を行うEV用急速充電器「SERA-50」が、2025年10月7日をもって、累計出荷台数2,000台を突破したことをお知らせいたします。

「SERA-50」は、2020年10月の初出荷以来、EVインフラの整備・拡充に貢献する製品として、高速ＳＡＰＡや自動車ディーラー、コンビニエンスストア、公共施設、商業施設、企業のフリート向けなど、幅広い導入実績を積み重ねてまいりました。

今後も、高い信頼性と使いやすさ、安定した充電性能によって、皆さまが安心して充電できる環境づくりに貢献し、EV化の加速を支える製品としてさらなる進化を続けてまいります。

現在、CHAdeMO規格としては世界初となる一口最大出力350kW（総出力400 kW）の次世代超急速充電器の開発を、ＥＶ充電サービス事業者である(株)e-Mobility Powerと共同で進めており、2025年5月15日に製品発表会を行いました。※1

2025年度内の出荷開始を予定しており、この次世代超急速充電器が完成した時点での東光高岳の急速充電器「SERA」シリーズのラインアップは下記となる予定です。

2025年5月15日

「最大出力350kW/口、最大電圧1,000V 次世代超急速充電器「SERA-400」を初公開

～存在感と高い操作性を追求したスタイリッシュなデザイン～」

https://www.tktk.co.jp/news/entry/000522.html

今後もラインアップの拡充を進めるとともに、お客さまニーズを先取りした提案、製品やサービスの組合せで高い付加価値を提供し、ＥＶ充電インフラ整備に貢献してまいります。



