山形県公立学校教員 秋選考 初実施！

山形県

山形県教育委員会では、他県から「山形県へ戻りたい」、「山形県へ移住したい」と考えている教員のニーズに応えるため、令和８年度採用山形県公立学校教員選考試験の秋選考を、今年度、初めて実施します。

従来は、年度当初にしか受験機会がなかったため、勤務の状況や移住時期によっては受験の機会を確保しにくい場合がありました。

そのため、今回、10月出願の秋選考を導入することで、受験機会を年２回確保し、山形県へ戻る・移住することを希望する教員が受験しやすい環境を整備しました。

■選考を行う校種：小学校

■採用見込数：若干名

■受験対象：現職教員・元職教員で、令和８年度採用山形県公立学校教員選考試験の第二次試験を受験していない方

※詳しい出願資格は、山形県ホームページで公開している「実施要項」でご確認ください。

〈出願受付期間〉 令和7年10月7日（火）～10月27日（月）

→「やまがたe申請」による電子申請で受け付けます。

〈試験日〉 令和7年11月23日（日）

〈試験会場〉 山形県庁

詳しくは下記リンクをご覧ください。

山形県ホームページ（教員選考試験）

https://www.pref.yamagata.jp/700026/bunkyo/kyoiku/kyoin/r8saiyo.html

山形県教員選考X

https://x.com/kyoin_yamagata?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

山形県では、教員業務支援員の配置などにより授業準備や教材研究の時間を確保し、子どもとしっかり向き合える教育現場づくりを進めています。先生が安心して働ける体制があるからこそ、教育のやりがいを再び実感していただけます。豊かな自然と地域に根ざした教育環境で、子どもたちの未来をともに育ててみませんか？