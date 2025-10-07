TRCÅìµþÎ®ÄÌ¥»¥ó¥¿ーµòÅÀ¡ÖÊ¿ÏÂÅç¼«Æ°±¿Å¾¶¨µÄ²ñ¡×Âè»°¼¡»²²è´ë¶È·èÄê
ËÜ¶¨µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢TRC¹½Æâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¿ï»þ¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¤Î³«È¯´ë¶ÈÆ±»Î¤¬¶¨Ä´ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÏ¢·È¤·¡¢¥ªー¥×¥ó¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Æ°±¿Å¾¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤ÎÊªÎ®¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£ÈÌ¡¢¼«Æ°¼ÖÀ½Â¤¡¢ÄÌ¿®¡¢¾®Çä¡¦²·Çä¡¢ÁÒ¸Ë¡¢¾¦¼Ò¡¢¥êー¥¹¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤«¤é¿·¤¿¤Ê´ë¶È¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ËÜ¶¨µÄ²ñ¤Î¼Â¹ÔÎÏ¤Ï°ìÁØ¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤¡¢´´ÀþÍ¢Á÷¡¦¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ëÇÛÁ÷¤ÎÁÐÊý¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡¢ÊªÎ®»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¤Î¾èÆþ¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Ç¤Î¥ïー¥¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤òÁÈÀ®¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÈÀ©ÅÙÀß·×¤ò¿Ê¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶¨µÄ²ñ¤Ï¡¢¤³¤³Ê¿ÏÂÅç¤«¤é¡¢¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ò·Áºî¤ë¤Ù¤¯¡¢º£¸å¤âÂ¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¹¡¶¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò
¤¤¤¹¡¶¤Ï¡¢¾¦ÍÑ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ë¤Ø¤ÎÊÑ³×¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö±¿¤Ö¡×¤Ë´Ø¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÍ¢Á÷¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö±¿¤Ö¡×¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¿·»ö¶È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È¤·¤Æ¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÎÎ°è¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2027 Ç¯ÅÙ¤Ë¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë 4 ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¹»ö¶È¤Î³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¶¨µÄ²ñ¤Ø¤Î»²²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶¨µÄ²ñ¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Æ¼ÒÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£Ãé¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò
Åö¼Ò¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¤Ë¤è¤ëÊªÎ®¥µー¥Ó¥¹Åù¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ñ°÷³Æ¼ÒÍÍ¤È¤Î¸òÎ®¤ä²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤ÎµÄÏÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤ì¤é¤Î¼èÁÈ¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊªÎ®¤ä°ÜÆ°¤Î°ÂÁ´¡¦¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¡¢¹â¿®Íê¤ÊÄÌ¿®´ðÈ×¤È±ó³Ö´Æ»ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤ò»Ù¤¨¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔ»Ô¸òÄÌ¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¶¨µÄ²ñ¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò²ÃÂ®¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
NTTÅìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò
NTTÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥ÐーÉÔÂÅù¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢¥íー¥«¥ë£µGÅù¤ÎÌµÀþµ»½Ñ¤ª¤è¤Ó¥»¥ó¥·¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿±ó³Ö´Æ»ë·¿¼«Æ°±¿Å¾¤ä¥¹¥Þー¥È¥Ýー¥ë¤Ë¤è¤ëÏ©¼Ö¶¨Ä´¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³Åù¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¶¨µÄ²ñ¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
½»Í§¥´¥à¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
Åö¼Ò¤Ï¡¢SENSING CORE¤ò³Ë¤È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î²óÅ¾¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¼ÖÎØÂ®¿®¹æÅù¤ò²òÀÏ¤·¡¢¥»¥ó¥µー¥ì¥¹¤Ç¤Î¼ÖÎ¾¾õÂÖ¤Î¹âÀºÅÙÇÄ°®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¶¨µÄ²ñ¤Ç¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Î°ÂÁ´À¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Ì¤Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÃÄÃÏÁÒ¸Ë³ô¼°²ñ¼Ò
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ë¤è¤í¤³¤Ð¤ì¤ëLogistics¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢Åìµþ23¶èÆâ4¤«½ê¡¦51ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Î¶¦Æ±ÁÒ¸Ë»ÜÀß¤òÊÝÍ¤·¡¢³ô¼ç³Æ¼Ò¤¬ÁÒ¸Ë¶È¤ò±Ä¤à¤¿¤á¤Î»ÜÀß¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë»ÜÀßµ¡Ç½¤Î¸þ¾å¡¦ÊÝÁ´¤Î´ÉÍý±¿±Ä¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¶¨µÄ²ñ¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ô¼ç¡¦¥Æ¥Ê¥ó¥È³Æ¼Ò¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊªÎ®»Ù±ç¶ÈÌ³¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¼óÅÔ·÷¤ÎÊªÎ®µ¡Ç½³èÆ°¤Î°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
Æî³¤ÅÅµ¤Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
Åö¼Ò¤Ï¡¢¸ø¶¦¥È¥é¥Ã¥¯¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¸Å¤¯¤«¤éÆüËÜ¤ÎÊªÎ®¤ò»Ù¤¨¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢ËÌÂçºå¡¦ÅìÂçºåÎ®ÄÌ¥»¥ó¥¿ー¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊªÎ®¸úÎ¨²½¤ä¥âー¥À¥ë¥·¥Õ¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÊªÎ®²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´ØÀ¾¤Ë¤ª¤±¤ë¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¶¨µÄ²ñ¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¼ÖÎ¾¤Î°ÂÁ´¤Ê±¿¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒHacobu
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÊªÎ®¤Î¼ÂÂÖ¤òMOVO¥·¥êー¥º¤Ç¥Çー¥¿²½¤·¡¢¤½¤Î¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇºÇÅ¬¤ÊÊªÎ®¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤¬À®¸ù¤Î¥«¥®¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿Í¢ÇÛÁ÷¥³¥ó¥È¥íー¥ëÅù¡¢Åö¼Ò¤ÎÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼«Æ°±¿Å¾¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤Ò¤È¤Þ¤¤¤ë
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÃÏ°èÆÃ²½·¿ÊªÎ®ÌÖ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ëÊªÎ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÇÛÃ£¤Ï¿Í¤Î¼ê¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Þ¥¶ー¥»¥ó¥¿ー¤«¤éÇÛÃ£µòÅÀ¤Ø¤ÎÊªÎ®¤Ï¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ¶¨µÄ²ñ¤Î²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¼«Æ°²½±¿Å¾¤Î¼ÂÁõ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÉçÍÖÁí¹ç¥êー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÉçÍÖ¥êー¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢EV¤ª¤è¤Ó¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¤ÎÆ³Æþ¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤·¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°±¿Å¾EV¥Ð¥¹¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ø¤ÎÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¸å¤ÏÊªÎ®Ê¬ÌîÅù¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¡¦¥¢¥»¥Ã¥ÈÊÝÍµ¡Ç½¤ò³è¤«¤·¡¢¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¶¨µÄ²ñ¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¥ªー¥×¥ó¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¼«Æ°±¿Å¾¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÊªÎ®²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
»°É©ÁÒ¸Ë³ô¼°²ñ¼Ò
»°É©ÁÒ¸Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ò»Ù¤¨¤ë¡£¤¤¤Ä¤«¤ËÄ©¤à¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢ÊªÎ®»ö¶È¤ÈÉÔÆ°»º»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤ä¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¶¨µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÊªÎ®»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
JERI¤ÏÆüËÜÀ¯ºöÅê»ñ¶ä¹Ô¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°èÁÏÀ¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¡¦´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»Ù±ç¡¦·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Ê¥ì¥Ã¥¸Äó¶¡Åù¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ËÜ»öÌ³¶É¤òÃ´Åö¤¹¤ë»º¶ÈÄ´ºº´ë²èÉô¤Ï¡¢ÊªÎ®´ØÏ¢¤ò´Þ¤à¹ñÆâ³°¤Î»º¶ÈÄ´ººÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÅÄ¶èÊ¿ÏÂÅç¤Î15ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë ¤ÎÉßÃÏ¤Ë4Åï¤ÎÊªÎ®»ÜÀß¡ÊÁí±ä¾²Ìó12ËüÄÚ¡Ë¡¢2Åï¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë¤Î±¿±Ä¡¦´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»ºÄÂÂß¶È¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¼óÅÔ¹âÂ®±©ÅÄÀþ¡¦ÏÑ´ßÀþ¡¢´Ä¾õ¼·¹æÀþ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¼óÅÔ·÷¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿ÊªÎ®¤Î¥Ï¥Ö¤È¤·¤ÆÍýÁÛÅª¤ÊÎ©ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Ë¤ª¤±¤ëÅÔ¿´Éô¤Î½ÂÂÚ²ò¾Ã¡¦¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ1967Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢50Ç¯°Ê¾å¤ËÏË¤ê¼óÅÔ·÷¤ÎÊªÎ®¤ò»Ù¤¨¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔ¿´Î©ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÊªÎ®Å¬ÃÏ¤Ëºß¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤È¤Î´´ÀþÊªÎ®µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¼óÅÔ·÷¤Ø¤Î¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ëÇÛÁ÷µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤è¤½100¼Ò¤ËµÚ¤Ö¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÍÍ¤Ë¤´Æþµï¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯ÌäÂê¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÊªÎ®²ÝÂê¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤·¤Æ¡¢2020Ç¯10·î¤è¤êÊªÎ®TECH¤ò½¸ÀÑ¤·¡¢¶¦Æ±¤ÇÊªÎ®²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡ÖTRC LODGE¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊªÎ®¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¦½ÐÅ¸´ë¶È¤È¡¢¤´Íè¾ì¼Ô´Ö¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÊªÎ®¶È³¦¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¶¨µÄ²ñ¤Ï¤³¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÁÈ¿¥¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡TRC LODGE¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://www.trc-inc.co.jp/lodge/¡¡
¡ÚÊªÎ®¥Ó¥ëAÅï¡Êº¸Â¦¡Ë¤ÈÊªÎ®¥Ó¥ëBÅï¡Ê±¦Â¦¡Ë¤ò³Ë¤È¤·¤¿TRC¹Ò¶õ¼Ì¿¿¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¹½Æâ¿Þ¡Û
¢¨ËÜ¶¨µÄ²ñ²ñ°÷¤Ï¡¢TRC½êÍÃÏ¤Î»äÆ»¡¢¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë916¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥ëー¥à¡¢AÅï2³¬¤ÎAE2-3¶è²è¡¢Ìó8,000ÄÚ¤¢¤ëAÅï²°¾å¤ä¤½¤ÎÂ¾¹½Æâ¹¾ì¤òÌµ½þ¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê°ìÉô»öÁ°¿½ÀÁÍ×¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚAÅï²°¾åÃó¼Ö¾ì¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚAÅïÃæ±û¼ÖÏ©¡Û
¡ÚAÅï¡¦BÅï¤Î´Ö¤Î¼ÖÏ©¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÂèÆóÅ¸¼¨¾ìÁ°¹¾ì¡Û
