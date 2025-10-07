アイディルートコンサルティング、ISMS-PIMS認証を取得

アイディルートコンサルティング株式会社

アイディルートコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石川 耕、以下：当社）は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS：ISO/IEC 27001）の追加認証であるプライバシー情報マネジメントシステム（PIMS：ISO/IEC 27701）を取得したことをお知らせします。

これにより、従来のISMS認証に加え、プライバシー保護の国際規格に基づく取り組みが公式に評価され、より一層信頼性の高いサービス提供体制を整備したことになります。

ISMS-PIMS認証取得の背景

当社は、情報セキュリティガバナンスやリスクアセスメントといった領域において、数多くの企業を支援してまいりました。

「セキュリティと利便性の両立」「リスクに強い組織づくりの伴走支援」を掲げる当社では、個人情報を取り扱うコンサルティングサービスを提供する企業として、お客様の信頼をさらに高めるため、ISMSに加えてISMS-PIMS認証の取得に至りました。

認定の概要

今後の取り組み

ISMSISMS-PIMS[表: https://prtimes.jp/data/corp/115624/table/42_1_30bf637d08289d13a30fbda598220b3e.jpg?v=202510080456 ]

今後も当社は、お客様企業のセキュリティ水準向上とプライバシー保護強化に貢献するサービスの提供に加え、自社の情報管理体制も継続的に見直し、より安心・信頼されるパートナーを目指してまいります。

【アイディルートコンサルティングについて】

会社名：アイディルートコンサルティング株式会社

所在地：東京都千代田区神田須田町1-3-33

代表者：代表取締役社長 石川 耕

設立：2016年4月1日

事業内容：サイバーセキュリティ支援、ITコンサルティング 等

URL：https://idealroute.jp/

アイディルートコンサルティング株式会社は、経営部門向けのIT戦略コンサルティングを得意とするメンバーが集結し、2016年4月1日にデジタルアーツコンサルティング株式会社として設立されました。2024年3月より、株式会社チェンジホールディングス（以下、チェンジHD）のサイバーセキュリティ分野を担う子会社として、チェンジHDグループに参画しています。

近年、企業や官公庁を対象としたサイバー攻撃や内部からの機密情報漏洩は、日本国内のみならず世界的にも深刻な課題となっており、セキュリティ製品導入支援のニーズも高まっています。当社は、デジタルアーツが情報セキュリティ業界で培った顧客基盤とノウハウを活かし、市場の変化に柔軟かつ迅速に対応しています。

特に、製造・金融・製薬業界の大手企業向けにサイバーセキュリティ対策の導入支援を提供しており、さらにカスタマーエクスペリエンス（CX）、デジタルトランスフォーメーション（DX）、データ活用、デジタルマーケティング支援など、幅広いサービスを展開しています。