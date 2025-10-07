ドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ、ユーストア限定！台湾ティーエードテイストエナジー「ZONe ENERGY PASSION SPARKLE」新登場！

サントリーキャンペーン事務局

「ZONe ENERGY (ゾーン エナジー)」は、Z世代が行きたい海外ランキングで上位に入る台湾（※１） に着目し、現地でよく飲まれるティーエード（※２）から着想を得た新商品「ZONe ENERGY PASSION SPARKLE（ゾーン エナジー パッション スパークル）」をZ世代のトレンドに沿った商品を数多く取りそろえるドン・キホーテほか、全国のアピタ、ピアゴ、ユーストア各店舗にて、２０２５年１０月７日（火）より発売します。

また、公式SNSにて新商品「ZONe ENERGY PASSION SPARKLE」と定番商品5種類を用いたアレンジレシピを順次公開します。

「ZONe ENERGY PASSION SPARKLE」のコンセプトであるティーエードが浸透している台湾は、 １９歳～２５歳の行きたい海外旅行先ランキングにて、男女ともに上位の旅行先となっています。

（※１）出典『観光庁「ツアーセーフティーネット」調べ』

（※１）出典『観光庁「ツアーセーフティーネット」調べ』

（※２）お茶とフルーツを組み合わせた飲料

■「ZONe ENERGY PASSION SPARKLE」製品概要

本商品を通して、心躍る気分になっていただきたいという思いを込めて、「PASSION SPARKLE」と名付けました。ボトル正面にある「好天心躍」という漢字にも、良き日に心躍るという意味を込めています。中味は、Z世代を魅了する台湾飲料であるティーエードをモチーフとした、異国情緒感のある、非日常な高揚感が味わえるパッショングリーンティーフレーバーとなっています。

■商品名 ：ZONe ENERGY PASSION SPARKLE

■発売日 ：１０月７日（火）

■希望小売価格：２２３円（税別）

■内容量 ：４００ml

■発売エリア ：全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ、

ユーストア各店舗

※一部取り扱いのない店舗もございます

■ZONe ENERGY史上初！！公式SNSにてアレンジレシピ公開！

「ZONe ENERGY」公式X・インスタグラムにて、新商品「ZONe ENERGY PASSION SPARKLE」と定番商品５つのおすすめアレンジレシピを公開します。

「見た目にときめく！」「より刺激的な味に！」の2つをテーマに、それぞれ全１２種類のアレンジレシピをご紹介。オシャレアレンジから刺激的な変わり種アレンジまで幅広く揃えていますので、ぜひお試しください。

※公式X・インスタグラムでのレシピ公開日は１０月８日（水）予定です。

■ZONe ENERGY について

「ZONe ENERGY」は、飲む者を無敵のゾーンへと導くエナジードリンクです。

公式サイト：https://zone-energy.jp/

公式X ：https://x.com/zone_energy_jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/zone_energy_jp/

公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@zone_energy_jp

公式Youtube：https://www.youtube.com/@zoneenergy8070/