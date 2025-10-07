疲れが目や肩に出てきたら　― 5種の有効成分配合 ― 『ファンテユンケル３B』 新発売！！

佐藤製薬株式会社

佐藤製薬株式会社（本社：東京都港区、社長：佐藤誠一）では、栄養ドリンク剤のユンケルブランドから「ファンテユンケル3B」（第3類医薬品）を、2025年10月7日（火）より新発売いたします。

ファンテユンケルシリーズは、ミニドリンク剤（1本あたりの容量30~50mL）と比較し、飲みごたえのある100mLタイプの栄養ドリンク。

このたび、ファンテユンケルシリーズの１つである「ファンテユンケル3Bドリンク」の処方を新たに検討、有効成分を追加・増量し、「ファンテユンケル3B」としてリニューアルしました。今回のリニューアルでは、従来品に比べてビタミンB2、B6の配合量を増やし、新たにアスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物を追加したことで、「疲れ」や「肩・腰の痛み・目の疲れ」の悩みに、より幅広いニーズに対応できる設計となりました。

ファンテユンケル3Bは、ビタミンB1をはじめ5種類の有効成分を「医薬品」に規定される含有量で配合した栄養ドリンク。栄養素をエネルギーに変える働きを助けるビタミンB群に、疲労時に低下するカリウムなどのミネラルが補給できるアスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物を配合し、活力ある元気な体をサポートします。また、疲れが目や肩などに出てきたときにもおすすめで、有効成分が筋肉や神経に必要なエネルギーを生み出す働きサポートし、眼精疲労、肩こり、腰痛の緩和にも効果を発揮します。また、眠りの妨げとなるカフェインを配合していないため、おやすみ前などライフスタイルに合わせて服用しやすいのも特長です。

またパッケージは、片面に「肉体疲労時のビタミンB1の栄養補給」、もう一方に「肩こり・腰痛・慢性的な目の疲れ」を訴求するデザインを採用し、疲れと体の痛み・目の疲れの両面からユーザーのニーズに応えます。



これからも佐藤製薬は、ユンケルを通じて皆様の疲れに寄り添い、毎日をベストな自分で過ごすためのセルフメディケーションをサポートいたします。

ユンケルブランドサイト：https://www.yunker.jp/

ファンテユンケル3B 製品ページ：https://www.yunker.jp/lineup/p22/

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/35541/table/47_1_4901f6ca872d3dc5c3e5b7e925ed8edc.jpg?v=202510080456 ]