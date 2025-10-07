「これ全部アプリでできるの？！」 ジェイエーアメニティーハウスが「GMO賃貸DXオーナーアプリ」を導入

株式会社ジェイエーアメニティーハウス

神奈川県を中心に約2万2,000戸の賃貸アパート・マンションの管理・JA パーキングネットの運営を手がけ、入居率98.6％（※2025年9月末現在）を維持する株式会社ジェイエーアメニティーハウス（本社：神奈川県平塚市、代表取締役社長：小野 忠久）は、オーナー様とのコミュニケーション強化、賃貸管理業務の効率化、提案力の向上を目的として、GMOインターネットグループのGMO TECH株式会社の連結会社で、不動産賃貸領域におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援するGMO ReTech株式会社（代表取締役社長：鈴木 明人）が運用する「GMO賃貸DX オーナーアプリ」を導入いたしました。

本アプリの導入により、収支報告書や修繕提案のオンライン対応、チャットによるスムーズなコミュニケーションなどが可能となり、オーナー様との連携をこれまで以上にスピーディかつ円滑に行える環境が整いました。

【導入の背景と目的】

近年、スマートフォンやタブレット端末の普及により、様々な情報のデジタル化が進んでいます。賃貸管理業務においても、オーナー様に対する情報提供や確認作業をデジタル化することは、効率性と信頼性の向上につながります。

そこで弊社は、より安定した管理体制を築くため、情報発信・承諾業務・報告業務をアプリを通じて統一化いたします。これにより、担当者の変更などにより引継ぎのばらつきを防ぎ、常に一定水準のサービスをご提供できる体制を構築いたしました。

さらに、収支報告書などの紙媒体をデジタル化することで、郵送にかかるコスト削減や、ペーパレス化による環境負担の軽減も実現いたします。

▲ホーム画面▲ワークフロー画面▲チャット画面

オーナー様に嬉しい！導入メリット

■毎月の収支がスマホで見える！

郵送で届いていた収支報告書が、アプリ上でいつでも確認・印刷可能。インボイス制度に対

応したフォーマットで、資産状況を正確に把握できます。

■物件の「今」がグラフで分かる！

物件の稼働状況をリアルタイムにチェック。満室状況・空室推移などもグラフ表示で視覚

的に把握でき、先を見据えた運用判断がスムーズに。

■修繕や外壁塗装もワンタッチで承認！

見積書や提案内容をチャットで受信し、アプリ内でそのまま承認！スピーディに対応できる

とともに不要なやり取りの手間を大幅カット。

■チャットで「すぐ聞ける」「すぐ伝わる」

会話のような感覚で、やりとりが簡単に。「画像・動画・PDF」などのファイル添付も可能。

細かい確認がスムーズに行えます。

■お知らせもまとめて確認！

イベント・セミナー情報、空室対策の提案などを一斉配信でお届け。タイムリーに重要な情

報をキャッチできます。

本アプリの導入により、オーナー様はご自身の資産状況をいつでも・どこでも確認できるようになり、運用判断が格段にスムーズになりました。

また、収支報告や修繕状況などもスマートフォン上で簡単に確認・承認できるため、手間をかけずスピーディに対応いただけます。

さらに、チャット機能や一斉配信により、これまで見落としがちだった情報や提案もタイムリーに届き、空室対策・修繕提案など、より質の高いサポートが可能になりました。

弊社では、新規オーナー様との接点拡大や既存オーナー様への収益向上に繋がるご提案を強化していくとともに今後もオーナー様の視点に立った管理サービスを追求し、資産価値の最大化に貢献してまいります。

【会社概要】

株式会社ジェイエーアメニティーハウス

本社住所：神奈川県平塚市八重咲町3-3

設立日：1999 年 10 月

資本金：1 億 1,000 万円

代表取締役社長：小野 忠久

事業内容：賃貸アパート・マンションの管理・運営、賃貸アパート・マンションの斡旋・仲介、

コインパーキングの管理・運営、 JA パーキングネットの管理・運営、売買事業、テナント事業建設事業

URL：https://www.ja-amenityhouse.co.jp

▼ＪＡ グループ神奈川が運営する賃貸物件の募集サイト「JA ホームネット」

https://www.ja-home.net/

▼ＪＡ グループ特化型月極駐車場ポータルサイト「JA パーキングネット」

https://www.ja-parking.net/

▼投資・収益物件情報専用サイト

https://www.ja-amenityhouse.net/

▼公式Instagram アカウント

https://www.instagram.com/ja_amenityhouse_official/

▼公式Xアカウント

https://twitter.com/ja_amenityhouse

▼公式Tik Tokアカウント

https://www.tiktok.com/@ja_amenityhouse_official

【会社概要】

GMO ReTech株式会社

本社住所：東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

設立日：2020年7月

資本金：1億円

代表取締役社長：鈴木 明人

事業内容：AIで未来を創る賃貸オーナー、入居者向けのアプリケーションプラットフォームや、不動産賃貸手続きにおける契約の電子化サービスなどの不動産テック事業

事業URL：https://gmoretech.com/

サービスURL ：https://chintaidx.com/