副業アカデミー学長・小林 昌裕氏、ビジネスメディア「PIVOT」に出演！出演記念キャンペーン開催中！

株式会社 レベクリ

月間数百万回以上の再生を誇る、起業家・経営者・挑戦者の言葉を届ける注目の動画メディア「PIVOT」に、副業アカデミー学長 小林昌裕が出演。今回、「なぜ今、副業が必要なのか」「副業で人生を変えるために必要な視点とは？」をテーマに、小林氏自身の経験と共に深く掘り下げました！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QwW7qq4ADfs ]

今こそ副業を始める時！多様な働き方と新たな収入のつくり方

2019年働き方改革関連法が施行され、副業禁止していた企業も次々と解禁しています。副業をテーマにした今回は、「今から始められる副業」や「AIを活用した副業」の可能性について専門家が徹底分析しました。スキルに不安がある人でも稼げる仕組みを分かりやすく説明。現代の働き方の多様性と新しい収入源の可能性が語られました。

スキルがなくても明日からできる副業ランキング

まず動画では、「すぐ始められる副業ランキング」をテーマに、運ぶ・貸す・代行する・繋ぐといった多様な副業が紹介されました。ウーバーイーツなど配達、バッグや車のレンタル、掃除やペット散歩といった代行業務、人脈を活かしたマッチング型の副業など、初心者でも取り組みやすい手法を解説。

特に注目されたのは、円安を追い風にした「輸出物販」。東南アジアのECサイトShopeeを活用すれば、無在庫で日本の商品を出品・販売でき、さらに消費税還付による10％の利益増も狙える仕組みが紹介され、副業の新たな可能性として注目されました。

他にもAIやスキルを生かした副業や5万円以上稼げる副業など、副業初心者から経験者まで、すぐに真似できる内容が満載です！

動画は前編・後編に分かれております。ぜひお楽しみください！



- 動画（前編）：おいしい副業TOP5／5万円稼ぐ／100万円稼げる副業に竹内由恵やる気／AI副業のプロが実演／収録中にハセングッズを制作・販売してみた／ スキル不要で簡単／スキマ時間に稼げる【ランキング超分析】(https://youtu.be/QwW7qq4ADfs?si=_nx6HLOTBfxiMaqS)- 動画（後編）：稼げる副業TOP5／億万長者への最適ルート／キャリアを切り開く／独立・起業／AIを活用して起業／まだまだ稼げる王道の副業／竹内由恵 挑戦する副業決定／ハセンの本気／副業の注意【ランキング超分析】(https://youtu.be/z7QUYMUOsns?si=-XxJrB4yOuR75sSU)

PIVOT出演記念！今だけの特別キャンペーンを開催中

PIVOT出演を記念して、今回特別に「副業入門の決定版動画パッケージ」をプレゼント！

PIVOTで注目された輸出物販に関するコンテンツも網羅された「PIVOT特別特典」です。

- 副業で成果を出すためのマインドセット成功する人だけが実践している「考え方」と「習慣」を徹底解説。- Shopee入門 稼げる商品を見つけるリサーチ法海外ECでの副業デビューに必須の"基本のリサーチ"をわかりやすく。- 不動産投資 自己資金をつくる最初の一歩投資に挑戦するために欠かせない「種銭づくり」の具体的な方法。- 資産運用講座・基礎編資産を守り、増やすために知っておくべき"運用の基本"を学べます。- .副業アカデミー全体説明会ダイジェスト種銭を作る副業講座から資産運用まで、まとめて紹介。

PIVOT 出演記念 キャンペーン実施中 :https://landing.fukugyou-academy.com/pivot/?utm_source=banner_top&utm_medium=LP&utm_campaign=pivot&utm_id=pivot&utm_content=banner_tophttps://youtu.be/QwW7qq4ADfs?si=TmgvgkcUz-o2OILj特典は先着100名限定。残りわずか！

副業で変わる。未来が変わる。「副業アカデミー」のご紹介

副業アカデミーは、創業9年目を迎える副業専門スクールです。これまでに累計4,500名以上が受講し、平均副業収入は月11.4万円という実績を誇ります。様々な分野にわたる17種類の副業講座をご用意しておりますので、仕事や家庭環境にあわせご自身にあった最適な副 業をお選びいただけます。現役で活躍している一流の講師のノウハウを学び、副収入の柱を一緒に作りましょう。

【公式ホームページ】https://fukugyou-academy.com/(https://fukugyou-academy.com/)

副業アカデミーは、収入アップ・キャリア形成・資産づくりまでを一貫して支援する、

あなたの「人生を変えるきっかけ」になる学び場です。

副業アカデミー学長・小林昌裕 氏

【肩書き】副業アカデミー学長・株式会社レベクリ代表取締役

2009年に副業として不動産賃貸経営を始め、区分マンションな ど不動産を保有し年間の家賃収入が5,000万円を突破。また、2 0余りの副業を実践し年間収益が1億円を超え、2014年にサラ リーマンを卒業。日本初の副業専門スクール「副業アカデミー 」を立ち上げる。副業専門家として様々な企業・団体・大学な どでも講演を行っている。

【著書】 ・年収350万円のサラリーマンから年収1億円になった小林さん のお金の増やし方(SBクリエイティブ刊) ・サラリーマン副業2.0(PHP研究所)

・ふがいない僕が年下の億万長者から教わった「勇気」と「お金」の法則(朝日新聞出版)

・お金のなる木を育てなさい(朝日新聞出版) ・もうお金に困らない50歳からの退職準備(PHP研究所) 【メディア出演歴】 ・ホンマでっか!?TV、これ余談なんですけど、Nスタ、他。

PIVOT 出演記念 キャンペーン実施中 :https://landing.fukugyou-academy.com/pivot/?utm_source=banner_top&utm_medium=LP&utm_campaign=pivot&utm_id=pivot&utm_content=banner_tophttps://youtu.be/QwW7qq4ADfs?si=TmgvgkcUz-o2OILj特典は先着100名限定。残りわずか！