富澤商店公式オンラインショップ、会員数85万人突破！

株式会社富澤商店

日本最大級の製菓・製パン材料、器具専門店として創業106年の株式会社富澤商店が運営する公式オンラインショップの会員数が85万人を突破し、アクセス数も前年比110％と好調に推移しています。

利用者の約8割がスマートフォンからアクセスしている利用状況を踏まえ、利便性向上を目的にTOPページの一部をリニューアルしました。今後も新規決済手段やeギフト機能の導入など、より快適にご利用いただけるオンラインショップを目指してまいります。

富澤商店公式オンラインショップ：https://tomiz.com/

■会員数85万人突破！アクセス数は前年比110%と好調

富澤商店公式オンラインショップは2016年9月の開設から9年が経過し、会員数は85万人を突破しました。アクセス数も前年比110%と好調に推移しています。主な要因は以下の通りです。

- 多彩なレシピへの対応：月50～60本のトレンド性含む新規レシピを定期的に更新し、さまざまな手作りニーズに対応。- 商品ラインアップの拡充：食品だけでなく型・道具などの非食品も取り扱い、商品点数を増やし、幅広いニーズに対応。

これにより、自宅で手作りを楽しむ方や近くに店舗がない地域の方も利用し、アクセス数は堅調に推移しています。

■国内最大級の品揃え、迅速なサービス

富澤商店公式オンラインショップは、製菓・製パン材料中心に、和洋中の各食材、スパイス、調理器具まで取り扱う10,000点超の豊富な商品ラインアップを誇ります。

さらに、原則正午12:00までのご注文で当日発送、最短翌日にお届けする迅速なサービスも強みです。

創業106年の専門性と、全国約90の実店舗との連動により、初心者からプロまで幅広く支持されています。

■TOPページのリニューアル内容

利用者の約8割がスマートフォンからアクセスしている状況を踏まえ、より快適にお買い物いただけるよう、TOPページをリニューアルしました。

- 見つけやすく、探しやすく、買いやすく10,000点超の豊富な商品ラインアップから、お客様が目的の商品をスムーズに見つけられる設計にアップデート。- どのページからも迷わないナビゲーション「食品・食材」「型・道具」「レシピ」「ラッピング」「知る・学ぶ」への回遊性を高め、目的の情報や商品にストレスなく辿り着けるよう改善。■今後の取り組み

今後は、よりスムーズな決済体験や「eギフト機能」の導入を順次進め、いつでも・どこでも・誰でも快適に楽しめるオンラインショップを目指します。また、日常のお菓子・パン作りから、季節の贈り物や特別なイベントまで、多彩なシーンで活用いただけるオンラインショップの実現に努めてまいります。

■株式会社富澤商店

実店舗販売とEC、卸販売を通じパンやお菓子の材料をはじめ、器具・道具やラッピング資材、スパイス、和菓子材料、洋食材、和食材、豆、中華、エスニックにいたるまでの幅広いカテゴリー、産地・品質にこだわった10,000以上の食材を中心とした豊富なアイテムをリーズナブルな適正価格でお客様へお届けしております。

〈会社概要〉

社名：株式会社富澤商店

代表取締役：富澤 淳

事業内容：・製菓製パン食材、器具専門店を運営(実店舗・オンラインショップ)

・オリジナル食材、器具、ラッピング資材の商品開発

・オリジナル器具、ラッピング資材の輸入

・菓子製造業、食品・食料品製造業、瓶詰・缶詰製造工場運営

コーポレートサイト：https://official.tomiz.com/

公式オンラインショップ：https://tomiz.com/