「【人事担当者向け無料体験ウェビナー】行動特性診断を活用した人材育成のデザインを紹介！」ウェビナーを開催（10月21日14:00～15:00）｜株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、「【人事担当者向け無料体験ウェビナー】行動特性診断を活用した人材育成のデザインを紹介！」ウェビナーを開催しますので、お知らせします。

当社WEBサイトや展示会を通じて、行動特性診断を活用した人材育成施策について多くのお問い合わせをいただいております。新入社員や若手社員が組織に定着し、さらに活躍できるために、個人の行動特性を診断し、個々人に合わせた具体的なコミュニケーションスキルや行動変容のためのきっかけを提供したい、という声が多く寄せられています。しかし、行動特性診断は受診してみないことにはその効果を確かめることができません。そこで、今回は行動特性診断の簡易版を無料で体験できるセッションを盛り込んだウェビナーを開催いたします。

ウェビナーに申し込む :https://ldcube.jp/seminar/lifo

◆ウェビナー案内

人材育成を効果的なものにするためには、「現場で活用できそうだ」と受講者に感じてもらい、実際に行動変容をしてもらうことが重要です。

そのための一つの手段として、今、「行動特性診断」が注目されています。

LDcubeが提供する診断ツール「LIFO（ライフォ）」は、一人一人の強みを最大限に生かしながら、他者と生産的で効果的な関わりをサポートするために効果的なツールです。

LIFOは、以下のような場面で活用できます。

・コミュニケーション研修で自己理解と他者理解を深める

・新入社員研修で自身の強みを理解する

・社内講師がLIFOを使い、独自で研修やワークショップを実施できる

本ウェビナーでは、実際にLIFOを活用したワークショップを部分的に体験していただきながら、効果的な人材育成施策や行動変容を促すためのヒントをお届けします。

◆今回開催するウェビナー概要

こんなお悩みありませんか？

- 研修がマンネリ化していて、実務に活かされていない- 社内トレーナーで内製化研修でも活用できるサービスを探している- 信頼できる、職場で活用しやすい診断ツールを探している

一方通行のウェビナーではありますが、実際にLIFO診断（簡易版）を受講いただきながら、ワークショップを体験いただきます。活用イメージや人材育成施策のヒントをお持ち帰りください！

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

LDcubeは、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。

今回のテーマである行動特性診断LIFOは、1967年の開発以来、50年以上にわたり世界中で活用されている信頼性の高い診断ツールです。この長期間の活用が、その利便性を物語っています。もちろん、社内トレーナーの方々にもご活用いただけます。

当社が提供するノウハウや教材、ツールをご活用いただくことで、プロさながらの研修を社内で展開でき、人材育成施策のコストパフォーマンスを高めることが可能です。これまでに培ってきたノウハウを通じて、人材育成施策の効果を向上させるために貢献していきたいと考えております。

