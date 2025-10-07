メタバース教育スタートアップのゲシピ株式会社、東洋経済「すごいベンチャー100」2025年最新版に選出

ゲシピ株式会社

eスポーツを活用したメタバース教育スタートアップ企業のゲシピ株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役：真鍋 拓也、以下「ゲシピ」）は、ビジネス経済誌「週間東洋経済」が2025年10月6日(月)に発表した「すごいベンチャー100」2025年最新版に選出されたことをお知らせいたします。

◼︎「すごいベンチャー100」について

「すごいベンチャー100」は、シードからレイターまで幅広く、社会を変える可能性を秘めた新興企業を紹介することを目的に、ビジネス経済誌『週刊東洋経済』にて2016年から毎年選出している恒例企画です。

2025年版では、「AI・ロボティクス」「モビリティ」「航空・宇宙」「ESG・インパクト」「ヘルスケア」「不動産・建設」など、19の分野に分類され、ゲシピはその中の「公共・教育」分野において選出されました。

▼『東洋経済オンライン』すごいベンチャー100 2025年版リスト

URL：https://toyokeizai.net/articles/-/907344

◼︎ゲシピ株式会社代表取締役CEO 真鍋 拓也のコメント

東洋経済「すごいベンチャー100」2025年最新版にゲシピ株式会社が選出され、大変嬉しく思います。同誌でも「厳選コーチが指導」と記載いただいているように、私たちは最高の教育体験を提供するため、eスポーツ英会話プログラムの品質に一切妥協をせず、一歩一歩、着実に事業を進めてまいりました。その過程を見てくださっていた方がいたようで、選出に至りました。

本選出に恥じぬよう、今後も粛々とそして加速度的に事業を成長させてまいります。今後もゲシピ、そしてeスポーツ英会話を応援のほどよろしくお願い申し上げます。

◼︎積極採用中のポジション

ゲシピでは、今後のさらなる事業拡大のため、積極的に採用を行っております。

◼︎ゲームの時間を、学びの時間に。「eスポーツ英会話(R)︎」とは

「eスポーツ英会話(R)︎ (※1)」は、ゲームの世界で学ぶオンライン英語コミュニケーションレッスンです。英語でのアウトプット（発話）に特化しており、英語を使うことに自信がつき英語脳を習得できるプログラムとなっています。これまでに30万回以上の受講実績がある人気のeスポーツ教育プログラムです。

本プログラムは、地域の教育ニーズに応える取り組みとしても展開しております。埼玉県久喜市において部活動の地域移行を新たな教育機会と捉え、地域クラブ活動にてeスポーツ英会話の提供を開始しています。

⚫︎公式サイト : https://esports-english-service.gecipe.jp/

⚫︎公式instagram: https://www.instagram.com/esports_english_official/

⚫︎サービス紹介動画 : https://www.youtube.com/watch?v=ZHsaFRklt7s

(※1)eスポーツ英会話、eスポーツイングリッシュ、eスポーツ英語は、ゲシピ株式会社の登録商標です。(※2)2020年5月当社調べ。世界におけるeスポーツゲームを利用したオンライン英会話プログラムとして

◼︎ゲシピ株式会社について

人生をもっと主体的に生きる、多くの選択肢があり自ら選ぶことができる、誰でもそんな生き方ができる世界を実現したい。eスポーツ・バーチャル世界で、楽しくてわかりやすい教育を展開することで、一人ひとりの可能性を広げる、そんな手助けができると考えています。日本発、世界中が喜んで学びたくなる、メタバース教育コンテンツを提供してまいります。

- 代表者：代表取締役 真鍋 拓也- 本社所在地：東京都中央区八丁堀2-11-7 MC八丁堀ビル6階- 資本金：2億円- 設立：2018年1月- 事業内容：eスポーツを活用したメタバース教育企業- コーポレートサイト：https://gecipe.co.jp/