採用管理システム「トルー」、ATSレポートにリードタイム分析レポートを追加

株式会社ダトラ

株式会社ダトラ（本社：大阪府中央区、代表取締役 草深悠介）が提供する採用管理システム「トルー」は、ATSレポートにリードタイム分析レポートを追加するアップデートを実施しました。

■実装の背景

現在トルーでは、ATS機能の強化に努めており、

日々、利用顧客様から寄せられる「応募者管理」のお悩みを解決すべく、追加開発を行っております。

今回は利用顧客様の

「選考フローのどこに時間がかかっているかを把握したい」

「時間のロスが大きい採用活動のボトルネックの改善に取り組みたい」

といった声にお応えし、以下のアップデートを行いました。

アップデート内容- ATSのレポート画面にリードタイムの指標を追加指標追加のイメージ

2.リードタイムのみを表示する専用ダッシュボードを追加

専用ダッシュボードのイメージ

想定されるメリット

各採用ステップ間のリードタイムを可視化することで、採用プロセスのボトルネックや効率化の機会を特定し、集中して改善することで、より迅速で効果的な採用活動を実現することができます。

本機能について詳しくは下記よりお問い合わせください。

お問い合わせ：https://web.toroo.jp/contact(https://web.toroo.jp/contact)

トルーは今後も、企業の効果的な採用活動に貢献する機能の追加、強化に努めてまいります。

トルーサービス資料：https://web.toroo.jp/download/doc_dl01(https://web.toroo.jp/download/doc_dl01)

■トルーとは

トルーは、応募者集客はもちろん、業務効率改善にも効果的なATSです。

求人検索エンジンでの効果出しに特化した機能や、さらに応募数を増やしたい場合にはGoogleやSNSなどWEB広告での応募者獲得も可能。

採用管理面では、他の求人媒体の応募者データを自動連携する機能や、すでにお使いの顧客管理システムとの連携で煩雑な採用業務の1本化を実現、さらに応募者との面談日程調整もトルーが代行しますので大幅な業務効率改善が期待できます。

トルーWEBサイト：https://web.toroo.jp/(https://web.toroo.jp/)

■会社概要

株式会社ダトラ



代表取締役：草深悠介

所在地：〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28 久太郎町恒和ビル7階

事業内容：採用管理システム「トルー」、WEBマーケティング事業

公式サイト：https://www.datora.jp/