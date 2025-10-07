【SaaS企業の営業課題を解決】商談数を安定的に増やすインサイドセールス戦略

株式会社プロメディアラボ

株式会社プロメディアラボ（本社：東京都中央区、代表取締役：廣瀬義憲）は、SaaS企業の営業課題を整理し、商談数を安定的に増やす仕組み化の手法をまとめた『SaaS営業成功ガイド ～リード創出から商談化までを加速するインサイドセールス戦略～』を公開しました。

本資料では、広告費の高騰や商談化率の低迷、属人化による成果のばらつきといったSaaS営業のボトルネックを解決するための実践ノウハウを紹介しています。

無料資料ダウンロードはこちら：https://forms.gle/sgHkQbRcgEm3WDUz5

公開の背景

SaaS市場の拡大に伴い、営業現場では次のような課題が顕在化しています。

- 広告費高騰により、1リードあたりの獲得単価が上昇- 展示会・セミナー依存の限界で、リード供給が不安定- 意思決定構造の複雑化により、商談成立までの期間が長期化- 属人的な営業活動による成果のばらつき

こうした環境変化の中で、「再現性ある営業プロセス」の構築が求められています。

本資料では、インサイドセールスを活用し、効率的にリードを育成・商談化する仕組みをわかりやすく整理しました。

資料の主な内容

SaaS営業の現場課題から、改善アプローチまでを体系的に解説しています。

こんな方におすすめ

ダウンロード方法

- SaaS企業に共通する営業課題の整理と背景- 商談化率を高めるリード効率化の仕組み- ナーチャリングによる失注リードの再活用方法- KPI管理とスクリプト標準化による属人化の解消- 成功事例に学ぶ、再現性のある営業モデルの実現- SaaS営業のリード獲得や商談数が伸び悩んでいる方- アウトバウンド施策を強化したいマーケティング担当者- 属人化を防ぎ、再現性のある営業チームを作りたいマネージャー層

以下URLより、どなたでも無料でダウンロードいただけます。

無料ダウンロードはこちら：https://forms.gle/sgHkQbRcgEm3WDUz5

無料相談について

さらに、弊社では営業課題の整理や改善提案を行う無料相談を実施しています。

ぜひお気軽にご利用ください。

無料相談のご予約はこちら：https://timerex.net/s/pml/8dc3cefd/

担当者コメント

「SaaS市場では“いいプロダクト”だけでは成果が出ない時代になりました。

本資料が、限られた営業リソースの中でも成果を最大化するための一歩になることを願っています。」

会社概要

会 社 名：株式会社プロメディアラボ

代 表 者：廣瀬義憲

所 在 地：東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階

事業内容：メディアマーケティング・インバウンドマーケティング・インサイドセールス

会社HP：https://promedia-lab.co.jp/