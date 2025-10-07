【ミヨシ油脂】食用加工油脂「ノヴァメルト」を発売、加熱時の油脂の融(と)け出しを制御する独自開発技術により食品に多汁感や瑞々しさを付与

ミヨシ油脂株式会社

ミヨシ油脂株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長兼CEO：三木逸郎）は、食品に多汁感を付与する食用加工油脂「ノヴァメルト」を開発しました。本製品は、加熱時の油脂の融(と)け出しを制御する独自開発技術（Melting Control技術）により、食品に多汁感や瑞々しさを付与できる食用加工油脂で、10月７日より販売代理店を通じて販売開始します。製品情報やサンプルをご希望の方は、下記URLからお問合せください。

URL：https://mmp.miyoshi-yushi.co.jp/nfl/products/novamelt/(https://mmp.miyoshi-yushi.co.jp/nfl/products/novamelt/?utm_source=other&utm_medium=referral&utm_campaign=release)

左が加熱開始直後、右が加熱開始から５分後の様子（「ノヴァメルト」はミンチ状に加工して使用）

◆製品紹介 「ノヴァメルト」

「ノヴァメルト」は、加熱時の油脂の融(と)け出しを制御する独自開発技術（Melting Control技術）により、食品中に油脂の一部を留めさせることで、食品に多汁感や瑞々しさを付与できる食用加工油脂です。

◆製品特性

・加熱時の油脂の融(と)け出しを制御する独自開発技術（Melting Control技術）により、食品中に油脂の一部を留めさせることで、食品に多汁感や瑞々しさを付与できます。

・冷蔵状態でしっかりとした硬さがあり、ミンチ状などの加工も可能です。脂身のような油脂の点在も表現できるため、しっかりとした歯ごたえやほぐれ感が向上します。

・焼成中の食品からの油脂の染み出しが少ないため、歩留まり向上、焼き縮み抑制が期待できます。

・独自の香味油により、脂の味わいを付与できます。

・幅広い用途に対応できるプラントベース仕様の製品設計であるため、脂身代替としても使用可能です。

◆用途例

【焼売、ハンバーグ、ナゲットなどの畜肉食品】瑞々しさ、風味の付与、食感改良

【大豆ミートを使用したハンバーグやサラミなどのプラントベース食品】多汁感の付与、油脂の点在化

「ノヴァメルト」をミンチ状にして分散させて作ったプラントベース仕様のサラミ

◆製品仕様

【荷姿】 10kg ダンボール箱

【保存方法】 要冷蔵(10℃以下)

【賞味期間】 製造後180日(未開封)

◆ミヨシ油脂株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長兼CEO：三木逸郎）

「油脂の力」で暮らしをニッコリ。それが私たちの仕事です。

「あ、このパンおいしい」「このティシュー、肌触りがいいね」など。ミヨシ油脂がつくる製品は、世の中で販売されているさまざまな商品の中に入って、おいしさや使用感、機能性を高めることに役立っています。一人ひとりの心に満足をひろげるものづくり。私たちは高い技術に基づくすぐれた製品の提供を通して、暮らしのすみずみに幸せをお届けしたいと願っています。

https://www.miyoshi-yushi.co.jp/

また、研究・商品開発に役立つ情報を発信するWebサイト「ミヨシ未来プラットフォーム」を展開しています。ミヨシ油脂の製品情報や技術情報を知りたい方、商品開発にお悩みの方はこちらをご覧ください。

https://mmp.miyoshi-yushi.co.jp/

【お客様・報道関係者からのお問い合わせ先】

ミヨシ油脂株式会社 経営企画部 コーポレート・コミュニケーション課

担当：清水

e-mail：info@miyoshi-yushi.co.jp