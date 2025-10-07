受発注・請求・営業をDX推進するBtoB ECプラットフォーム「Bカート」が10/29(水)・30(木)・31(金)開催のDX実現のための総合展「DX総合EXPO 2025 Autumn」に出展
株式会社Dai
ご来場登録はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-tokyo
BtoB EC・受発注DX「Bカート」
Bカートについて詳しく見る :
https://bcart.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251007
導入企業2000社超・運営実績No.1(※)の「Bカート」を提供する株式会社Dai(ダイ)(京都市中京区、代表取締役：木脇和政)は、2025年10月29日(水)・30日(木)・31日(金)の3日間、幕張メッセにて開催される「DX 総合EXPO 2025 秋 東京」に出展いたします。
(※日本ネット経済新聞社調べ)
イベント概要
【名称】DX 総合EXPO 2025 秋 東京(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo)
【開催日時】2025年10月29日(水)ー31日(金) 各10:00-17:00
【会場】幕張メッセ(1～3・8ホール)
【主催】DX 総合EXPO 実行委員会
【併催展】ビジネスイノベーション Japan／AI World
【出展ブース】S21-20
ご来場登録はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-tokyo
Bカートとは
BtoB EC・受発注DX「Bカート」
『Bカート』（https://bcart.jp/）は受発注・請求・営業をDX推進するBtoB ECプラットフォームとして導入実績2000社超、延べ75万社超の法人及び事業者の取引にご利用いただいております。また本格的なBtoB-EC・Web受発注システムが、月額9,800円～、即日でスモールスタートできるサービスです。
Bカートについて詳しく見る :
https://bcart.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251007