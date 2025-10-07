10月８日は大阪府広報担当副知事「もずやん」の誕生日！誕生日を記念して“もずやんのクリームあんぱん”を特別価格で販売

株式会社ダイヤ

今年創業79周年の株式会社ダイヤ（本社：大阪市生野区新今里／代表取締役社長：多田俊介／以下ダイヤ）が運営する「クックハウス」は、大阪府広報担当副知事「もずやん」の誕生日を記念して、10月8日(水)１日限定で「もずやんのクリームあんぱん」を通常価格から25％OFFにて販売します。

■商品概要

商品名 ：もずやんのクリームあんぱん

商品価格：195円（税込）※通常価格の25％OFF

販売期間：2025年10月8日(水) 限定

販売店舗：クックハウス 今里本店・江坂オッツ店・阪急三番街店・針中野店・高島屋泉北店、ダイヤ製パン高島屋大阪店

商品説明：ふんわりとした生地の中に、北海道産小豆を使った小倉あんと、ホイップクリームを包み込みました。仕上げにはもずやんの焼き印をあしらい、見た目も楽しめる一品です。

■株式会社ダイヤ 会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/63870/table/133_1_fe2e321a3eac884d7ade1f3647112a78.jpg?v=202510080456 ]