モルフォ、建設RXコンソーシアムに入会～AI・画像処理の技術を活用し建設業界の課題解決を目指す～

株式会社モルフォ

株式会社モルフォ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：平賀督基、東証グロース市場：3653、以下モルフォ）は、このたび建設業界全体の生産性向上と魅力向上を推進する「建設RXコンソーシアム」に協力会員として入会しました。モルフォは、AIおよび画像処理技術を活用し、建設DXの推進と業界課題の解決に取り組んでまいります。

背景

建設業界では、就労人口の減少や就労者の意識変化を背景に、生産性・安全性の向上やコスト削減が重要な課題となっています。これらの課題解決には、ロボット技術やAI・IoTの積極的な導入による建設DXの推進が求められています。モルフォはこれまで培ってきたAI・画像処理技術を活かし、建設業界の効率化・省人化・安全性向上に貢献できると考えています。

モルフォの取り組みと今後の展望

モルフォは協力会員として、以下の取り組みを推進してまいります。

- 建設業界との関係性の構築・深耕- 建設業界の企業との共同研究開発を通じた協業の推進- AI・画像処理を活用した効率化・省人化に向けたソリューションの拡充- 建設業界での実績をもとに、他業界への技術展開

これにより、建設業界が直面する課題解決を支援するとともに、社会全体の生産性向上に貢献してまいります。

建設RXコンソーシアムについて

建設ＲＸコンソーシアムは、建設業界が抱える就労人口の減少、生産性・安全性の向上などの諸課題の解決に向け、施工ロボットやIoTアプリ等の開発と利用に係るロボティクストランスフォーメーション（ロボット変革）を推進すべく設立した民間団体です。

株式会社モルフォについて

モルフォは「画像処理／AI（人工知能）」の研究開発型企業です。高度な画像処理技術を組み込みソフトウェアとして、国内外のスマートフォン、半導体メーカを中心にグローバルに展開しています。また、カメラで捉えた画像情報をエッジデバイスやクラウドで解析する、AIを駆使した画像認識技術を車載や産業IoT分野へ提供し、様々なイノベーションを先進のイメージング・テクノロジーで実現しています。

所在地：東京都千代田区神田錦町 2-2-1 KANDA SQUARE 11階WeWork内

代表者：代表取締役社長 平賀 督基（まさき）、【博士（理学）】

設立：2004年5月26日

資本金：1,858,943千円（2024年10月31日現在）

事業内容：画像処理およびAI（人工知能）技術の研究・製品開発。スマートフォン・半導体・車載・産業IoT向けソフトウェア事業をグローバルに展開。

ホームページ：https://www.morphoinc.com/

Facebook：https://www.facebook.com/morphoinc

X：https://twitter.com/morpho_inc

本件に関するお問い合わせ先

株式会社モルフォ 広報担当 佐藤

TEL：090-1051-0138

お問い合わせフォーム： http://www.morphoinc.com/contact

*モルフォ、Morphoおよびモルフォロゴは株式会社モルフォの登録商標または商標です。