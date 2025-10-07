オムロン株式会社、Ask Oneを導入

ナインアウト株式会社

ナインアウト株式会社（以下、Ninout）は「顧客の声を機会に変える」をミッションに掲げ、人とデジタルをなめらかに繋ぐAIインターフェースを「Ask One」「CREATIVE SURVEY」「Fan Fan Fan」の3ブランドで提供しています。この度、オムロン株式会社（以下、オムロン）にてあらゆる顧客接点で営業機会を逃さないAsk Oneが導入されたことをお知らせします。

導入の背景

オムロンは、制御機器をはじめ、ヘルスケア、社会システム、電子部品など幅広い事業を展開しています。現在、ファクトリーオートメーション業界のリーディングカンパニーとして世界130ヶ国以上でサービスを提供しています。

同社は年に数回、大規模な展示会へ出展しており、最新のオートメーション技術を活用した新たなモノづくり現場を体感できるオムロンのブースには、一会期あたり数万人規模の来場者が訪れます。これまで、ピーク時には受付での待ち時間が発生し、営業機会の最大化や来場者の体験価値に課題がありました。さらに、増え続ける来場者とのやり取りを都度記録し、SansanやSalesforceへの連携作業にも多大な工数がかかり、担当者の負担が増大していました。

これらの課題を解消し、顧客体験の向上と展示会オペレーションの効率化を両立するため、オムロンはAsk Oneの導入を決定しました。

期待される効果

・ 来場予約フォームと「参照マジック」による情報連携で、スムーズな受付を実現

柔軟な分岐設定や質問タイプを駆使して様々なフォームを作成できるAsk Oneの特徴を活かし、事前の来場予約フォームを構築することによって、来場時間の分散による混雑緩和が期待されます。また、Ask Oneの柔軟な外部データベース連携機能によって、来場予約フォームに登録された情報はSansanやSalesforceに即時連携されます。加えて、Ask One独自の「参照マジック」を活用することで、当日は名刺を読み込むだけでSalesforce上にすでに登録されている情報を手元の受付フォームですぐに確認できるようになり、大規模な展示会におけるスムーズな受付体験を実現できます。

・名刺情報やヒアリング内容をSalesforceに即時連携し、情報の一元化と効率化を推進

ブースでの顧客対応において、Ask Oneで作成したフォームで名刺を読み取り、ヒアリング内容を入力することで、顧客情報やヒアリング内容がSalesforceに自動連携されます。会期後の手入力や手動でのバッチ処理が不要となり、対応履歴が自動的に蓄積される仕組みを構築。 これにより、リアルタイムかつきめ細やかなフォローが可能になります。

オムロンは、今後もこういった『展示会オペレーションのデジタルトランスフォーメーション』に取り組んでいく方針です。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニーソリューション営業本部 セールスイネーブルメント部 部長木村 直弘様よりコメント

オムロンの最新技術を直接ご体感いただける重要な場として、“展示会”は来場者数を大きく伸ばしてきました。その一方で、増加する来場者への対応においては、“受付での滞留”や”誘客・来場者データ管理のDX”が課題となっていました。

今回「Ask One」を導入することで、混雑ピークを平準化する来場予約管理システムの構築や、受付での名刺読取によるアンケート端末への来場者情報の即時反映を実現し、来場者一人ひとりに合わせた顧客体験の向上に取り組んでいきます。これにより、きめ細やかな顧客体験の実現と、営業活動の高度化が両立できると期待しています。

オムロン株式会社 会社概要

会社名：オムロン株式会社

代表者：代表取締役社長 CEO 辻永 順太

設立：1948年（昭和23年）5月19日

所在地：〒600-8530 京都市下京区塩小路通堀川東入

URL：https://www.omron.com/jp/ja/

ナインアウト株式会社 会社概要

会社名：ナインアウト株式会社（英語表記：Ninout, Inc.）

代表者：代表取締役 石野 真吾

設立：2014年7月2日

所在地：東京都港区赤坂8丁目5-32 田中駒ビル

事業内容：あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」、顧客とブランドのつながりを強くする「CREATIVE SURVEY」、ブランドとファンの繋がりを彩る「Fan Fan Fan」の開発・提供

URL：https://www.ninout.ai

あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」

Ask Oneは、“あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない”をコンセプトに、社内外のあらゆる顧客接点における入力インターフェースを統合するAIインターフェースです。当社が培ってきた誰でも簡単に作成できるインタラクティブなフォーム機能や、Salesforceをはじめとした柔軟な外部サービス連携機能を基に、Sansanの高精度な名刺の即時デジタル化技術を搭載することで、BtoB企業におけるあらゆるタッチポイントで営業機会を逃さず商談化率・受注率・契約継続率を向上します。

・Ask Oneサービスサイト： https://www.ninout.ai/askone/

