LINEでできる式場探し「トキハナ」が、フォトブック事業を手がける株式会社アスカネットと共同で、“結婚式後でも注文できる”思い出を形にする高品質アルバム作成サービス『メモリアルブック』の提供を開始
LINEでできる式場探し『トキハナ（https://tokihana.net/(https://tokihana.net/)）』を運営する株式会社トキハナ(本社：東京都港区、代表取締役社長：安藤 正樹、以下 「トキハナ」)は、結婚式のフォトブック事業を手がける株式会社アスカネット（代表取締役社長：村上大吉朗、広島県広島市、以下：アスカネット） と共同で、結婚式や前撮り後からでも注文できる高品質アルバム『メモリアルブック』の提供を開始いたします。
結婚式が終わったあとでも「やっぱりアルバムがほしい！」に対応
近年、結婚式や前撮りで撮影した写真を「まずはデータだけ保存する」夫婦が増えています。式場アルバムを当日契約するプレッシャーやコストの高さから、アルバム制作を後回しにするケースが一般化してきました。
しかし、結婚式や前撮りは人生の大切な節目。その瞬間をフォトブックとして残すことで、ご夫婦の記念になるだけでなく、ご家族やこれから生まれるお子様へ語り継げる宝物となります。
そんなニーズに応えるのが、後から注文できるアルバム『メモリアルブック』。
本サービスは、20年以上にわたり高品質なフォトブック制作を行ってきたアスカネットと連携し、プロが写真のセレクトからデザインまで手掛けるため、大切な瞬間を美しく一冊にまとめられます。式後に余裕ができてからの注文はもちろん、ご両親へのプレゼントとしても最適で、必要なタイミングに合わせて注文できる新しいスタイルのアルバムです。
サービス概要
『メモリアルブック』とは
『メモリアルブック』は、30ページにわたり40カットを厳選してレイアウトした特別なアルバム。
プロが仕上げるからこそ、写真一枚一枚が映え、物語のようにページがつながります。
リリース記念キャンペーン
現在、『メモリアルブック』のリリースを記念して特別キャンペーンを実施中です。
定価：99,000円（税込・送料込）
今なら：54,450円（45％OFF）
本体＋増刷2冊以上で最大50％OFF
データだけでは伝わらない感動を、手に取れる一冊に。
期間限定のお得なキャンペーンで、ぜひ『メモリアルブック』をご利用ください。
ご注文の流れ
1.ご注文後、専用の管理画面から撮影データを送信
※アップロードにはPCが必要です（スマホ非対応）
※画像は すべてのデータをまとめてZipファイルに圧縮して登録します
2.プロが写真をセレクトし、デザインを作成
3.レイアウト案をご確認後、ご希望があれば修正対応
4.完成したアルバムをご自宅へお届け
ご注文はこちら：https://tokihana.net/articles/188287/
こんな方におすすめ
・自分たちの思い出をアルバムとして残したい方
・式後に写真を見返しながら、ゆっくりアルバムを楽しみたい方
・高品質なアルバムを残したい方
ご家族へのプレゼントにも
「せっかくなら両親にもアルバムを贈りたい」 「祖父母や親戚にも見せてあげたい」
そんな声に応えて、増刷プランもご用意しています。
・増刷1冊：33,000円 → 19,800円（40％OFF）
・本体＋増刷1冊：132,000円 → 68,640円（48％OFF）
・本体＋増刷2冊：165,000円 → 82,500円（50％OFF）
・本体＋増刷3冊：198,000円 → 99,000円（50％OFF）
ご両親への贈り物として、またご家族みんなで同じアルバムを手に取れる喜びは大きな価値になります。
トキハナとアスカネットは今後も、結婚を起点としたライフイベント市場において、利用者の声を起点に新しい価値創出を進めてまいります。
株式会社アスカネット
会社名 ：株式会社 アスカネット ( https://www.asukanet.co.jp )
所在地 ：〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園3-28-14
設立 ：1995年7月6日
資本金 ：4.9 億円
代表者 ：代表取締役社長 村上大吉朗（むらかみだいきちろう）
事業内容：フォトブック事業、フューネラル事業、空中ディスプレイ事業
株式会社トキハナ
「ネットとリアルで新しい価値を」を理念とし、「これまでの常識を解き放ち、誰もが自分らしい選択をできる世界に」をビジョンに掲げ「人とテクノロジーの力で、結婚するふたりの人生を支えるインフラになる」をミッションに、LINEでできる式場探し「トキハナ」を提供。累計GMV200億円、参画式場数700、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社」選出。
商号 ： 株式会社トキハナ
代表者 ： 代表取締役社長 安藤 正樹
所在地 ： 〒105-0004 東京都港区新橋1-18-21 第一日比谷ビル 5階
設立 ： 2016年5月
資本金 ： 6,039万円
電話番号 ：03-6555-2646
ＵＲＬ ： https://tokihana.co.jp/
事業内容 ：
トキハナ https://tokihana.net/
トキハナOne https://one.tokihana.net/
リクシィブライダルコンサルティング https://consulting.tokihana.co.jp/
リクシィキャリア https://career.tokihana.co.jp/
リクシィLINEコンサルティング https://salesdx.tokihana.co.jp