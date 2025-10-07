【第22回】血液がん知っとかナイト「濾胞性リンパ腫」開催のご案内

認定NPO法人 キャンサーネットジャパン

イベント公開ページ https://www.bloodcancerforum.jp/night/20251216

認定NPO法人キャンサーネットジャパン（東京都文京区 理事長 岩瀬 哲）は、血液がんに関するオンラインセミナー「血液がん知っとかナイト」を開催しており、22回目の開催となる2025年12月は「濾胞性リンパ腫」をテーマに開催する運びとなりました。

インターネット環境があれば、全国どこからでも参加することが可能です。日本に限らず海外からも参加可能なオンラインセミナーは大変好評です。参加は無料です。

【開催概要】

■ 開催日時：2025年12月16日 (火) 19:00～21:00

■ テーマ：濾胞性リンパ腫

■ 配信方法：オンライン（zoomウェビナー）

※ 講演部分のみ後日アーカイブ配信予定

■ 参加費：無料

■ 対象者：患者さん・ご家族・医療従事者・どなたでも

■ 申込：必要

■ 主催：認定NPO法人キャンサーネットジャパン

■ 詳細：https://www.bloodcancerforum.jp/night/20251216

■ 申込フォーム：https://forms.gle/enRsgga4iy2R67Td8

■ 概要：

リンパ腫は、週～月単位で進行するアグレッシブリンパ腫と、年単位で進行するインドレントリンパ腫の大きく２つに分けられますが、濾胞性リンパ腫(FL)は後者の代表的な疾患です。“腫瘍量”が少なく無症状の場合には、経過観察も選択肢となります。治療に奏功するものの治癒は難しく、5-10年後でも再発の可能性があるため長期間での治療戦略が重要です。今年、３次治療として承認された二重特異性抗体の登場により、大きく変化した救援治療の考え方を含め、FLの治療について概説します。

■ 講師：近藤 英生 先生（川崎医科大学 血液内科学 教授）

1995年 岡山大学卒。岡山市民病院、亀田総合病院、愛知県がんセンターでの研修、愛知県がんセンター研究所、ドイツ・ケルン大学での研究を経て、岡山大学病院に勤務。2018年より現職です。リンパ腫、特にCNSリンパ腫を専門にしています。

■ プログラム

講演（60分前後） ※後日アーカイブ動画を公開

-休憩10分-

質疑応答（50分前後） ※ライブ配信のみ

※事前質問・当日の質問を受付ます

【血液がん知っとかナイト】

血液がん領域のテーマに沿って、毎回各分野を牽引する講師に、解説していただきます。オンラインセミナーであっても参加者が十分に理解を深められるよう、双方向コミュニケーションとなる質疑応答の時間にも重きを置いており、これまでの参加者の満足度も高いです。また、患者さんやご家族だけでなく、看護師をはじめ多くの医療従事者も参加され、さまざまな立場からの疑問を共有し学べる機会として、活用されています。

【認定NPO法人キャンサーネットジャパン】

1991年に発足し、がん患者が本人の意思に基づき治療に臨むことができるように、科学的根拠に基づく情報発信を行うことをミッションとしています。2001年にNPO法人化、2007年1月に専用事務局を開設し、現在は東京と大阪を拠点に全国で活動しています。2016年8月認定NPO法人となり、現在の主な活動は、各種がんについての啓発イベント、全国のがん診療連携拠点病院等に設置されている「もっと知ってほしいシリーズ冊子」の制作、養成講座や認定試験など教育事業等も実施しています。これらの活動を通して、がんと向き合う人々が自分らしくがんと向き合える社会を実現することを目指しています。希少がんも含め、あらゆるがんに関する最新医療情報発信のため、2014年より毎年開催しているジャパンキャンサーフォーラムは、がん患者・家族のみならず一般市民を対象とした最大級のがん啓発イベントです。

https://www.cancernet.jp/

※ 誠に恐縮なお願いですが、ご案内を掲載・報道いただく際は、事前にご一報いただけましたら幸いです。