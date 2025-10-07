『私立パラの丸高校』×ロートデジアイ(R) タイアップ動画＆音声広告に上坂すみれが出演

株式会社Plott

IPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行う株式会社Plott（本社：東京都千代田区、代表取締役：奥野翔太、以下「Plott」）は、ショートアニメ『私立パラの丸高校』がロートデジアイ(R)とコラボし、瞳役には声優の上坂すみれさんが出演。YouTubeにてタイアップ動画、Spotifyにて音声広告を公開したことをお知らせいたします。

プロモーション全体の企画立案・制作ディレクションについては、SNS起点でクライアントの事業成長に深くコミットする「次世代のマーケティングカンパニー」株式会社Natee（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：小島領剣）と共に推進いたしました。

■ プロモーション概要

本プロモーションは、スマートフォンやPCの使用によるブルーライトで目の疲れを感じる人に向け、ロートデジアイ(R)が持つ「目の疲れを軽減する機能」を伝える特別企画です。

■ YouTubeタイアップ動画

https://www.youtube.com/shorts/ptaKLM1UnOA

舞台はパラの丸高校のパソコン室。瞳（CV.上坂すみれ）がプロゲーマーのような姿でPCに向かっているところに、みらいとへー子が通りかかります。

長時間作業で疲れた瞳が取り出したのはロートデジアイ(R)。目の疲れをケアした彼女は、再び集中力を取り戻し、ゲームに没頭します。

■ Spotify音声広告

目が疲れる未来が見えたみらいの前に、瞳（CV.上坂すみれ）が登場。リスナーにロートデジアイ(R)をおすすめする特別音声広告を配信します。

■ ロートデジアイ(R)について

デジタル画面を長時間見つめていると、瞬きの回数が少なくなったり、目の筋肉※に負荷がかかります。

デジタルで疲れた目は「ロートデジアイa」でダメージリカバリーを。 デジタル世界を彷彿とさせる紫色の製剤には６種の有効成分配合。

アズレンスルホン酸ナトリウムが目の炎症を鎮静。ビタミンB12が筋肉※の疲れを回復サポート。

さらに、コンドロイチン硫酸エステルナトリウムが角膜ダメージを保護して疲れ目をケア。

※ピント調節筋

裸眼用（画像左）

ロートデジアイ(R)

販売名：ロートデジアイa

コンタクト用（画像右）

ロートデジアイ(R) コンタクト

販売名：ロートデジアイコンタクト

効果・効能：目の疲れ、炎症*に

*紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）

商品情報はこちら：https://jp.rohto.com/digieye/

■ 上坂すみれさんについて

12月19日生まれ、神奈川県出身。2011年に声優デビュー。

主な出演作は『うる星やつら』（ラム）、『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』(アリサ・ミハイロヴナ・九条)、『忍者と極道』(ガムテ)等。

アーティストとしては、2013年放送のTVアニメ「波打際のむろみさん」の主題歌「七つの海よりキミの海」でデビューを果たす。

昭和歌謡、メタルロック、ロリータ、プロレス等、多方面に興味を示し知識を持つ、唯一無二の声優アーティスト。

Official Site：https://voicekit.jp/talent/uesakasumire/

X：https://x.com/uesaka_official

Instagram：https://www.instagram.com/uesaka_sumire/?hl=ja

■ 株式会社Nateeについて

Nateeは「人類をタレントに。」をミッションに、個人をエンパワーメントし、産業構造に変化をもたらす事業を創造する企業です。創業以降は、SNSを軸としたクリエイター共創型マーケティング事業を主軸に展開し、ブランドとクリエイターの世界観を掛け合わせた共創プロモーションを強みに事業を成長させてきました。2024年には、クリエイターエージェンシー「WOWs」や、AI領域におけるコンサルティング事業・SES事業の「AIタレントフォース」を立ち上げるなど、多角的な事業展開を推進しています。

■ 会社概要

株式会社Natee

代表取締役CEO：小島領剣

設立：2018年11月

所在地：東京都渋谷区渋谷1-3-15 BIZCORE渋谷4F

公式サイト：https://natee.jp/

■ 『私立パラの丸高校』について

『私立パラの丸高校』は、異能力を持ちながらも熱いバトルを繰り広げるわけでもなく、だらだらと日々を過ごす高校生たちの日常を切り取ったアニメコント。チャンネル登録者数は100万人を突破し、メディアミックスも積極的に展開している、今勢いのあるチャンネルです。

YouTube：https://www.youtube.com/@parako/videos

X：https://x.com/parako_official

■ 株式会社Plottについて

ショートアニメを中心にIPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行っているクリエイティブ企業です。主にYouTubeやTikTokにおけるアニメ作品や、webtoon（※）作品のプロデュース・制作を行っています。「日常に温度を。世界に熱狂を。時代に灯火を。」を理念とし、日本を代表する次世代のクリエイティブ企業を目指しています。これまで数多くのIPコンテンツを世に送り出し、YouTube領域では累計チャンネル登録者1,200万人、累計再生回数150億回を突破しています。SNSユーザーに届くコンテンツを軸として、グッズ・ゲーム・音楽・コミック・ノベルなど幅広いメディアミックス展開をしています。

※ webtoonは、NAVER WEBTOON Ltd.の登録商標です。

■ 会社概要

株式会社Plott（Plott Inc.）

代表取締役：奥野翔太

設立：2017年8月2日

所在地：東京都千代田区神田錦町2-4 ダヴィンチ小川町5F

公式サイト：https://plott.tokyo/