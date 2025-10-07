アンドパッド、ジャパンホームシールドとシステム連携を開始

株式会社アンドパッド

クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」を運営する株式会社アンドパッド（本社：東京都港区、代表取締役：稲田武夫、以下アンドパッド）と地盤調査を提供するジャパンホームシールド株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長 勅使河原 隆巳、以下JHS）は、住宅業界の生産性向上を目的に、地盤調査に関わる業務効率化に向けたシステム連携を開始いたします。

■ 背景

新築住宅を供給する事業者にとって、住宅の安全性を確保する上で必要な地盤調査及び付随する保証サービス付帯にまつわる業務において、情報の二重入力・FAXによる申請・煩雑な日程管理などの非効率な業務が多く生じています。

日々の業務の効率化、さらには建設業界のDX推進という観点において、これらの解決を避けて通ることはできません。

■ 本協業の目的

これらの課題解決のため、アンドパッドが開発・提供を行うクラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」とJHSの提供する「JHSオンラインサービス」を連携、案件情報の引き継ぎを可能にすることで情報の二重入力など、現場業務のムダを削減して生産性の向上を目指します。

■ 本協業の内容

JHSオンラインサービスとは、JHSの地盤調査を利用される事業者様が、インターネットを通じて地盤品質保証申し込みの手続きを行うためのシステムです。今回、以下のシステム連携を行います。

- 案件情報の自動連携「ANDPAD」と「JHSオンラインサービス」間の案件情報の自動連携により、これまでそれぞれのシステムに手入力していた案件情報の共有や添付資料が連携でき、手間の削減と登録ミスを防ぎつつ、素早い地盤調査の申し込みが可能になります。- 「JHSオンラインサービス」発行資料を「ANDPAD」に保存「JHSオンラインサービス」で発行された地盤調査報告書や調査速報が「ANDPAD」の該当案件に自動で保存されます。これにより「ANDPAD」を通じて、検査結果の確認や関係者へのリアルタイムな情報共有が可能になります。

本連携は、本日より提供開始いたします。「ANDPAD」と「JHSオンラインサービス」をご利用中の企業の皆様はすぐにご利用いただけます。



今後もアンドパッドでは、様々な企業の皆様との協業を通じ、建設業界の抱える課題解決に貢献してまいります。

■ オンラインセミナーのご案内

今回のシステム連携を詳しく紹介するオンラインセミナーを開催します。JHSオンラインとANDPADのデータ連携で実現する情報の一元管理について詳しくご紹介します。

配信期間：2025年10月7日(火) 10:00～10月24日(金) 17:00

形 式：オンライン

詳 細：https://asb.andpad.jp/campaign/85910/apply

■「ジャパンホームシールド」について

ジャパンホームシールドは、企業理念「地盤と建物の技術を拓き、確かな品質で、より良いくらしの未来を創造します」のもと、全国の住宅会社、協力会社とともに、地盤サポートシステムなどの地盤調査・解析・品質保証業務、建物検査・点検業務を通じて住宅の品質及び性能の向上へ向け30有余年に渡って取り組んでいます。

これまで培ってきた250万棟（地盤調査実績No.1※1）を超える地盤調査・解析データ、40万戸を超える建物検査・点検データを活用し、住宅の安全・安心を追い求めたサービスを提供しています。

社名 ：ジャパンホームシールド株式会社

所在地 ：東京都墨田区両国２丁目１０-１４ 両国シティコア17階

代表者 ：代表取締役社長 勅使河原 隆巳

事業内容：地盤調査及び関連事業、建物検査及び関連事業、デジタルソリューション事業

会社HP ：https://www.j-shield.co.jp/

※1 地盤調査実績No.1：日本国内の新築着工[木造(持家・分譲),プレハブ(鉄骨・鉄筋コンクリ造)]における2022年度地盤解析実績件数において(自社調べ・2023年9月時点）

■ 「ANDPAD」について

「ANDPAD」は現場の効率化から経営改善まで一元管理できるシェアNo.1※2クラウド型建設プロジェクト管理サービスです。2016年に提供を開始し、直感的で使いやすさにこだわった開発と導入・活用への徹底したサポートで、利用社数23.3万社、ユーザー数68.4万人を超えています。

国土交通省のNETIS (新技術情報提供システム) では「令和６年度推奨技術」に選定されています。



詳細：https://andpad.jp/

※2『建設業マネジメントクラウドサービス市場の動向とベンダシェア（ミックITリポート2024年12月号）』（デロイト トーマツ ミック経済研究所調べ）

■ 会社概要

社名 ：株式会社アンドパッド

所在地 ：東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー37F

代表者 ：代表取締役 稲田 武夫

事業内容 ：クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」の開発・販売・運営

会社HP ：https://andpad.co.jp/