REGAL（リーガル）から、SEIKO PRESAGE（セイコー プレザージュ）との協業を記念した限定のレザーシューズを10月10日より発売
株式会社リーガルコーポレーション（本社:千葉県浦安市、代表取締役：青野 元一）が展開する「REGAL（リーガル）」は、セイコーウオッチ株式会社（代表取締役社長：内藤 昭男、本社：東京都中央区）が展開する「SEIKO PRESAGE（セイコー プレザージュ）」の協業をきっかけに誕生した限定のレザーシューズ、2モデルを10月10日(金)より数量限定で発売いたします 。
協業の背景
REGALの靴の製造工程で出る高品質な革の端材などを、「セイコー プレザージュ」クラシックシリーズの限定モデル用レザーストラップとしてアップサイクルすることからこの取り組みが始まりました 。
長きにわたり真摯なものづくりを続けてきた両者のクラフトマンシップが共鳴し、サステナブルな形で実現した協業です 。
今回REGALが発売するのは、そのレザーストラップと同じ厳選された革を使用して作られた限定モデルです 。
特別な一足と一本が誕生するまで
大きな一枚の革から金属の型を使って手作業でパーツを一つひとつ丁寧に切り出していきます。天然皮革特有の傷などを避けながらも無駄のないように見定められます。
製造は岩手県にあるリーガルコーポレーションの自社工場が担います 。伝統的なグッドイヤーウエルト式製法を得意とするこの工場で、一足ずつ丁寧に仕立てています 。また、この地は丁寧なものづくりが息づく地域としても知られています 。
パーツを抜いたあとの端材などはセイコーへ渡り、職人によって手作業で丁寧に切り出されます。靴のパーツとして活用しきれなかった革がレザーストラップとして生まれ変わるのです。
商品情報・Loafers
736S Dark Brown \41,800 (inc. tax) 10月10日発売
ローファーならではの軽快さと品格を両立させた一足です。程よく濃淡のあるレザーの表情が、トラディショナルなローファーを定番に留まらない味わい深い一足に仕上げています。堅牢ながら履き込むほどに足に馴染み、快適なフィット感を実現するグッドイヤーウエルト式製法を採用。クラシックな見た目を損なわないダイナイトソールは優れたグリップ力と耐摩耗性を備えています。
・Saddle Shoes
737S Black Sawtelle \41,800 (inc. tax) 10月10日発売
付け替え用ストラップはサドルシューズがモチーフ（日本での販売分にのみ付属）
丸みを帯びた独特のシルエットと、ブラック×ソーテル（グレー）のコンビネーションが、アイコニックなサドルシューズ。アッパーに配した”親子穴”の意匠は、付け替え用のウォッチストラップにも採用された協業を象徴するデザインです。ローファー同様の堅牢な製法と実用的なソールを採用し、その美しいルックスだけでなく、確かな履き心地も追求しました。
取扱店舗
・REGAL SHOES 銀座数寄屋橋店
・REGAL ONLINE SHOP
※各モデル30足限定
＜セイコー プレザージュ＞クラシックシリーズ / アップサイクル・レザーストラップ
協業によって誕生した、＜セイコー プレザージュ＞アップサイクル・レザーストラップ限定モデル（SARX135）は、REGALの革材を活用して製作された特別な時計です。こちらの時計は、日本では、2025年10月10日（金）より全国のセイコーグローバルブランドコアショップにて発売される予定です。
※リーガルコーポレーションでの取り扱いはございません
詳細を見る :
https://store.seikowatches.com/blogs/news/prs-reagle-leather-shoes-upcycling-newmodel