いなばペットフード　ウクライナ犬猫シェルターに第4回目のフード支援を実施

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）は、2022年より継続的に行っているウクライナ国内の犬猫シェルターへのフード支援活動について、第4回目となる支援を完了しました。今回の支援では、当社が欧州で展開する18拠点のネットワークを活かし、現地の支援団体を通じて今回19万1千食分の支援フードを供給いたしました。これにより、３年間で計48万9千食の支援となりました。今後もペットとの豊かな暮らしを支えるため、国境を越えた支援を継続的に行ってまいります。

■支援内容の詳細

- 実施期間：2025年9月18日（実施完了）- 支援対象：ウクライナ国内犬猫シェルター- 支援内容：19万1千食分のフードを提供- 支援方法：ドイツいなば在庫センターよりポーランドの支援団体「VIVA国際動物運動団体」を経由してウクライナのシェルターへ配送

当社は今後も定期的な支援活動を継続する方針で、2025年冬にもさらなるサポートを実施する予定です。

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品HP→いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)