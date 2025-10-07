ネイティブみたいな英語を話すために必要な「フレーズ」を多数掲載！『日本人がパッと思いつかない　ネイティブがよく使う英語フレーズ』10月15日発売！

株式会社ナツメ社

実用書や語学書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は『日本人がパッと思いつかない ネイティブがよく使う英語フレーズ』（https://amzn.asia/d/c1ff23r）を10月15日に発売します。

■「フレーズ」を身につけて、ネイティブみたいな英語を話す

Give me a ring.

What’s eating you?

これらの意味が分かりますか？ 前者は「電話してね」、後者は「何でイライラしてるの？」といった意味です。知っている単語の組み合わせなのに、意外と意味が分からないのが「フレーズ」です。英語力の高い人ほど、こうしたフレーズを感覚的に理解し、使いこなしているのです。

■177のフレーズが効率的に学べる

イラストレーター「ひらのんさ」さんのコミカルなイラスト

本書は、会話のきっかけになるフレーズやスムーズな説明に役立つフレーズなど、177のフレーズをインパクトのあるイラストとともに掲載しています。また、具体的な会話例や関連表現も紹介。繰り返し音読したり、自分の状況に置き換えて言ってみたりすることで、フレーズを自分のものにできるよう構成されています。

■音声ダウンロード付き

コラムページではテーマ別のフレーズも紹介

フレーズと例文の音声ダウンロードデータをご用意。ネイティブの正しい発音が身につけられます。

【CONTENTS】

Part 1 あいさつ、声かけに使えるフレーズ

Part 2 あいづちに使えるフレーズ

Part 3 気持ちを表すフレーズ

Part 4 状態を説明するフレーズ

Part 5 尋ねるときに使えるフレーズ

Part 6 動作を説明するフレーズ

【著者紹介】

牧野 高吉（まきの たかよし）

1942年、北海道・比布（ぴっぷ）町に生まれる。明治学院大学卒業。Davidson College､Southern Illinois University（いずれも米国）に留学。帰国後、北海道教育大学教授（専門は第２言語習得論、教育言語学）。1979年、University of New Mexico（米国） よりPh.D.（教育言語学博士号）取得、「エレック賞」受賞。また、放送大学兼任教授、大学英語教育学会評議員・北海道支部副支部長を務める。著書は『カラフル・イングリッシュ』（新潮社）、『a big cheese は「大きなチーズ」ではありません』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）、『日本人が知らない英語のニュアンス』（KADOKAWA）、『くらべてわかる英単語図鑑』（主婦の友社）をはじめ多数あり、本書は83冊目。ほかに学術論文が60本ある。

【書誌情報】

『日本人がパッと思いつかない ネイティブがよく使う英語フレーズ』

著者：牧野 高吉（まきの たかよし）

発行：ナツメ社

定価：1,760円（税込）

仕様：四六判／256ページ

発売日：2025年10月15日

Amazon⇒https://amzn.asia/d/c1ff23r

