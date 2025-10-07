品川区×キユーピー連携プロジェクト第6弾「ハンバーグのしながわボウル」提供へ

品川区

品川区は、区民の野菜不足解消と健康増進を目的としたキユーピー株式会社との連携企画「しながわボウル」プロジェクトの第6弾として、10月8日から10日の3日間限定で新メニュー「ハンバーグのしながわボウル」を品川区役所食堂にて提供します。これまでのプロジェクトは、喫食者アンケートで約93.8%が「また食べたい」と回答するなど好評を博してきました。今回は、10月10日の「食の記念日」と「ポテトサラダの日」にちなみ、多くの人に親しまれるハンバーグとポテトサラダを組み合わせ、野菜や栄養バランスを考慮した満足度の高い一皿に仕上げています。

「しながわボウル」第6弾「ハンバーグのしながわボウル」

「しながわボウル」プロジェクトとは

品川区民の「野菜摂取量」と「バランスの良い食生活」の課題解決へ

このプロジェクトは、品川区がキユーピー株式会社と連携して推進する、行政と民間企業による食環境整備の取り組みです。令和5年に実施された品川区健康意識調査の結果によると、1日350グラム以上の野菜を食べている区民の割合はわずか3.3%にとどまり、また、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が「1日2回以上」の区民も約半数（52.3%）に過ぎないことが明らかになっています。

これらの課題に対し、「区民の幸福（しあわせ）」であるウェルビーイングの視点から、行政だけでは解決が困難な食環境の整備を目的として、キユーピー株式会社が提唱する「サラダファースト」の理念と親和性が高いことから、本プロジェクトを始動しました。

「しながわボウル」第6弾「ハンバーグのしながわボウル」について

「しながわボウル」は、一皿で食物繊維やビタミン、たんぱく質・炭水化物などをバランスよく摂取できるボウルスタイルのメニューです。見た目も美しく、食欲を刺激するデザインを追求しています。

第6弾となる今回のメニューは、10月10日の「食の記念日」と「ポテトサラダの日」に着想を得て開発されました。

●ジューシーなハンバーグ × 具だくさんトマトガーリックソース

ジューシーに仕上げたハンバーグに、酸味と旨味、香ばしさが融合した具だくさんのトマトガーリックソースをたっぷりトッピング。

●キユーピーのこだわり！ごろっとポテトサラダ

大きめにカットされたじゃがいもがゴロゴロ入ったポテトサラダは、食感が楽しく、マヨネーズのコクと野菜の甘みが絶妙な満足感をもたらします。

●風味豊かな洋風アクセント

バジルの香り豊かなジェノベーゼソースを絡めたペンネが添えられ、洋風テイストを引き立てます。彩りを添える人参のグラッセも、全体の味のバランスを整えます。

- 過去の「しながわボウル」プロジェクトの展開

第1弾：5月27日の「小松菜の日」にちなんだ「小松菜とフライドチキンのしながわボウル」を、5月26日～28日に提供。

第2弾：6月9日の「卵の日」にちなんだ「サーモンフライのしながわボウル」を、6月9日～11日に提供。

第3弾：7月6日の「サラダ記念日」にちなんだ「特製蒸し鶏のしながわボウル」を、7月2日～4日に提供。

第4弾：8月29日の「焼肉の日」、8月31日の「野菜の日」にちなんだ「豚肉のネギ塩しながわボウル」を、8月27日～29日に提供。

第5弾：9月11日の「たんぱく質の日」にちなんだ「とんかつのしながわボウル」を、9月9日～11日に提供。

※キユーピー株式会社の提唱する「サラダファースト」に関してはこちらからご確認ください。

https://www.kewpie.co.jp/saladfirst/

- 提供概要

メニュー：第6弾「ハンバーグのしながわボウル」

提供期間：令和７年10月8日（水）～10月10日（金） 11時～14時

提供場所：品川区役所食堂（品川区広町2-1-36 第2庁舎2階）