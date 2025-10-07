【第6回｜累計9,000名以上が参加申込】日本を代表するHR企業・オピニオンリーダーが集結！「Acaric Summit Premium 人事・採用カンファレンス -2025 Autumn-」開催
大学院生を中心とする高度専門人材のキャリア支援を行う株式会社アカリク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山田 諒）は、国内最大級のHRオンラインイベント「Acaric Summit Premium 人事・採用EXPO -2025 -Autumn」を2025年10月22日（水）・10月23日（木）・10月24日（金）に開催いたします。
「Acaric Summit Premium 人事・採用EXPO」開催にあたって
この度、より一層多くの方と共に学びの機会を共有するため、
日本を代表するHR企業・オピニオンリーダーが集い、人事・採用について考えるオンラインEXPO
「Acaric Summit Premium 人事・採用EXPO - 2025 Autumn-」を開催いたします。
本イベントには累計9,300名以上の方に申込・参加をいただいており、
今回、第6回目を開催する運びとなりました。
第6回目の開催となる今回のイベントは、3日間に渡って実施する
全39講演から、HRの最新事例を学ぶことができます。
皆様が気になる取り組み・課題について、学びを深めていただけるよう、
開催日毎に下記テーマを設定しております。
- Day1：人と組織の「戦略・仕組み」を考える
- Day2：未来を創る「新卒採用」を考える
- Day3：成長を加速する「キャリア採用」を考える
こんな方におすすめ
- 人的資本経営の実現に向けた戦略に携わる経営者・役員の方
- 人事戦略の設計や実行に携わる人事責任者・CHROの方
- 26・27卒の採用施策に携わる新卒採用担当者様
本イベントで実施する特別講演
Day1 2025年10月22日（水）11:00 - 12:00
オリコが取り組む人財戦略
3年間の変革、その取組み・課題と今後の道筋
- 株式会社オリエントコーポレーション 取締役 専務執行役員人事・総務グループ長 松岡 英行氏
- 法政大学 教授 / 一般社団法人プロティアン・キャリア協会代表理事 田中 研之輔氏
- 株式会社アカリク ヒューマンキャピタル事業本部 本部長 大久保 衛
Day1 2025年10月22日（水）15:00 - 16:00
【メルカリ人事に聞く】現場も腹落ち！
メルカリ流の"人事評価の納得感を生むメソッド"
- 株式会社メルカリ Manager 岸井 隆一郎氏
- ハイマネージャー株式会社 取締役COO 五十嵐 未来氏
Day2 2025年10月23日（木）11:00 - 12:00
【26卒学生3名が登壇】AI時代における就活、どう変わった？
文系・理系それぞれの視点から聞く “ホンネ”
- 株式会社アカリク 採用コンサルティング事業部（社会人博士） 春田 悠佳
- 26卒学生 3名 （文系学部生、理系修士、理系博士課程在籍者）
Day2 2025年10月23日（木）15:00 - 16:00
キャリアセンター職員と考える、
学生のリアルと企業と大学の連携の在り方とは？
- 武蔵野大学 キャリアセンター 中内 一氏
- 株式会社ベネッセi-キャリア DR営業部部長 矢竹 秀行氏
Day3 2025年10月24日（金）11:00 - 12:00
【morich 森本氏 × レンタルEM 久松氏】
プロが御社のお悩みに答える、採用Q&A100本ノック
- 株式会社morich 代表取締役 森本 千賀子氏
- 合同会社エンジニアリングマネージメント 社長 久松 剛氏
Day3 2025年10月24日（金）13:00 - 14:00
成長企業の組織における共通点とは？
元船井総研取締役が語る「採用するべき人材」のポイント
- 株式会社ミギナナメウエ 執行役員 井上 愛海氏
- 株式会社iOffice 代表取締役 五十棲 剛史氏
Day3 2025年10月24日（金）15:00 - 16:00
なぜ、コニカミノルタは博士人材を採用するのか？
現場を変革する、博士人材が持つ「未来志向の知的好奇心」とは
- コニカミノルタ株式会社 技術顧問 北 弘志氏
- 株式会社アカリク 代表取締役 山田 諒
講演スケジュール
Day1 2025年10月22日（水）
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17667/table/257_1_4ce8ad9c85ae6061d303d75e764c6121.jpg?v=202510080426 ]
Day2 2025年10月23日（木）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17667/table/257_2_c1172ef48f36a2c311fc546d2d7e6e95.jpg?v=202510080426 ]
Day2 2025年10月24日（金）
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17667/table/257_3_2668b83058ef68ca2bbb7749b5f7c9f0.jpg?v=202510080426 ]
開催概要
◆日時
2025年10月22日（水）・23日（木）・24日（金） 11:00 - 16:00
◆会場
オンライン開催
※参加者のみなさまはカメラオフ・マイクオフにてご参加いただけます。
※お申し込みいただきた方にご参加リンクをお知らせいたします。
◆参加費
無料
■会社概要
会社名：株式会社アカリク（https://acaric.co.jp/）
創業 ：2006年11月
代表者：代表取締役 山田 諒
所在地：東京都渋谷区渋谷2-1-5 青山第一田中ビル2階
資本金：1000万円（資本剰余金を含む 5億5000万円）
事業 ：大学院生・ポスドク向け就活情報サイト「アカリク」の運営、研究分野・業種・職種別イベントの企画開催、大学等でのキャリアセミナーの実施、新卒大学院生・若手研究者・大学院出身者の人材紹介、オンラインLaTeXエディター「Cloud LaTeX」の運営など