【出展報告】広告メディアとしての新提案「トレルナ」第6回 マーケティングWeek -大阪 2025- に出展

株式会社ネクイノ（大阪市北区、代表：石井 健一、以下ネクイノ）が運営する「toreluna(https://toreluna.com/)（トレルナ）」（以下 トレルナ）は、トイレの個室で生理用ナプキンを常備し無料で提供するとともに、その空間を活用した新たな広告・プロモーション媒体を展開しています。

この度、2025年9月24日（水）～26日（金）にインテックス大阪で開催された「第6回 マーケティングWeek -大阪 2025-」に出展し、トイレ空間を活用した広告メディアとしての可能性をご紹介しました。

マーケティングWeekは、販促・集客・顧客エンゲージメント向上など企業の課題解決につながる製品・サービスが一堂に会する国内有数のマーケティング専門展です。ブースではトレルナの実機展示を行い、来場者にサービスの仕組みや利用シーンを体験いただくとともに、広告メディアとしての具体的な活用方法を提示し、業種を問わず多くの企業から高い関心と具体的な相談が寄せられる貴重な機会となりました。

■ブースの様子

『トイレ広告』という新しいメディア形態への関心の高さから、トレルナブースには3日間で総勢約800名の方々にお越しいただきました。

実際にトレルナの実機に触れていただき、ナプキンの受け取り方法や設置イメージを体験してもらいながら、広告モニター上のQRコードと連動した仕組みなど、トイレ広告としての新しい可能性をご紹介しました。

ブースにお越しいただいた企業の方からは、

- 広告出稿という形で女性を応援できるのは非常に魅力的に感じた。（消費財メーカー）- サイネージ広告だけではなく、アプリ広告と連動した取り組みなどを使って様々な展開ができると感じた。（日用品メーカー）- 一通りの広告出稿は行っており、次の一手を探していた中でトイレサイネージ媒体があるということを知った。トレルナだからこそできることがあると感じたので、ぜひ出稿を検討したいと思った。（アパレルメーカー）- トレルナの取り組みは非常に社会貢献度が高く、自社商品との親和性も含めて一度試してみたいと感じた。（日用品メーカー）- 従来のOOHが売上減少の傾向にある中で、単純な広告媒体ではなく “新たな媒体”として提案の幅が広がりそうだと思った。（広告代理店）

といった声が寄せられ、今回の出展を通じて、トレルナが提供するトイレ広告メディアの価値を多くの企業の方々に体感いただくことができました。

トレルナは、「必要とする誰もが、いつでも生理用ナプキンを手に入れられる社会」の実現に向け、トイレットペーパーと同様に誰もが当たり前にナプキンを入手できる環境づくりを進めています。今後も、トイレというプライベート空間を活用した新しい広告機会の可能性を広く伝えるとともに、生理用ナプキンへのアクセス改善を通じて、誰もが安心して過ごせる社会の実現に向け、企業の皆さまとともに取り組んでまいります。

■第6回 マーケティングWeek -大阪 2025- 開催概要

展示会名：第6回 マーケティングWeek -大阪 2025-

会期：2025年9月24日（水）～26日（金）

会場：インテックス大阪 1～2号館

主催：RX Japan株式会社、後援：（公社）日本マーケティング協会

URL：https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp.html

■「toreluna（トレルナ）」について

トイレットペーパーと同様に、生理用ナプキンについてもさまざまな施設で無償提供できるようにしたい。そんな想いから本サービスは生まれました。トレルナは、スマートフォンアプリとトイレ内のディスペンサーが連動することで、ナプキンが無料で受け取れるサービスです。トレルナが設置されているトイレ個室に入るとデジタルサイネージにトレルナパートナーの動画が表示され、持続的にサービスを提供できる仕組みとなっています。

■トレルナの利用方法

(１) スマートフォン上で専用アプリ「toreluna（トレルナ）」をダウンロード

(２) アプリを起動し、トイレ内設置のデバイス画面内右下のQRコードを読み込む

(３) 生理用ナプキンを受け取る

※ナプキンを1枚受け取るとアプリ上で2時間ロックがかかります。

※1カ月に受け取れるナプキンの枚数は7枚が上限です。

WEBサイト：https://toreluna.com

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

■今後の展望について

「あなたが必要とする一枚を社会のあたりまえに。」

女性が安心して生理期間を過ごせる環境づくりを推進するため、トイレというプライベートな個室空間の特性を活かし、双方向のコミュニケーションの接点となることで、新常識の実現に向けて全国展開を進めてまいります。引き続き、ショッピングモール、オフィス、学校、公共施設などに向けて順次設置・サービスを提供してまいります。

■設置場所について

トレルナWEBサイト内「Spot」ページ（https://toreluna.com/spots(https://toreluna.com/spots) ）よりご確認いただけます。

■広告／設置パートナーについて

トレルナWEBサイト内「Partner」ページ（https://toreluna.com/partners(https://toreluna.com/partners) ）よりご確認いただけます。

■トレルナパートナー（広告主、設置先）募集

トレルナでは、賛同いただけるパートナーを募集しております。一人でも多くの方々と、新しいトイレの当たり前をつくるために一緒に歩んでいきたいと考えております。本取り組みを応援いただける方、共感いただける事業者さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▼トレルナパートナー・広告主/設置主募集に関するお問い合わせ

下記トレルナ専用フォームよりお問い合わせください。順次担当者よりご連絡させていただきます。

https://toreluna.com/contact

■株式会社ネクイノ 会社概要

医師や薬剤師、弁護士など、医療及び関連法規分野に知見を持つ人材が集まり、2016年6月に創業。ICTを活用したオンライン診察をはじめ、健康管理支援、未病対策など、一人ひとりのライフスタイルや健康状態に合わせて選択活用できる医療環境を生み出している。「世界中の医療空間と体験をRe▷designする」メディカルコミュニケーションカンパニーを掲げ、テクノロジーと対話の力で世の中の視点を上げ、イノベーションの社会実装を推進。2018年6月、婦人科領域に特化したオンライン診察プラットフォーム「スマルナ」をリリース。2020年には企業向け福利厚生サービス「スマルナ for Biz」、2023年よりアスリートを支援する「スマルナ for Sports」の提供を開始。オフラインの医療体験の場として大阪・心斎橋のユース世代向け相談施設「スマルナステーション」の運営や婦人科クリニックのプロデュースも行う。2024年5月より、トイレの個室に生理用ナプキンを常備し無料で提供するサービス「トレルナ」が本格始動。

会社名：株式会社ネクイノ（英表記：Next Innovation Inc.）

代表取締役：石井 健一

所在地：〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1丁目13番22号 御堂筋フロンティア WeWork

URL：https://nextinnovation-inc.co.jp/

設立：2016年6月3日



