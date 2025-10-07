【セミナー開催】使われないAIに、終止符を。その投資を無駄にせず、生成AIを社内に浸透させる実践術を解説。

株式会社 ADDIX

株式会社ADDIX（所在地：東京都港区、代表取締役社長：伊藤雄剛 以下、ADDIX）は、生成AIを活用する企業が直面する課題を解決するオンラインセミナー「使われないAIに、終止符を。（https://service.addix.co.jp/seminer_251015）」と題したセミナーを10月15日（水）にオンラインにて開催します。

セミナーでは、生成AI導入後に立ちはだかる「浸透しない」「ROIを説明できない」「セキュリティが不安」といった“3つの壁”を乗り越えるための具体的なアプローチを解説し、AI活用を“ブーム”で終わらせず“文化”として根付かせる方法を紹介します。

使われないAIに、終止符を。

その投資を“無駄”にせず、生成AIを“社内に浸透させる”ための実践術。

https://service.addix.co.jp/seminer_251015(https://service.addix.co.jp/seminer_251015)

■開催背景

生成AIブーム以降、社内でChatGPTなどを導入したものの、以下のような課題を抱える企業が増えています。こうした状況は、いわゆる「AI幻滅期」の兆候といえます。本セミナーでは、課題を共有し、突破するための実践知を提供します。



【課題一例】

■ウェビナーで得られること

- 一部の社員しか使いこなせず、全社に浸透しない- 「便利」とは言われるが、業務変革には至らない- 経営層にROIを問われても明確に説明できない- 浸透を阻む「3つの壁」の具体的な攻略法がわかる「スキルに偏りがある」「ROIを説明できない」「セキュリティが不安」といった共通課題に対し、明日から使える解決策を提示します。- 成功企業の実践ノウハウを自社に活かせるプロンプトの標準化、効果測定の仕組み、安全なルール作りなど、成功事例から「真似できる」ポイントを抽出して解説します。- よくある失敗パターンを回避できるなぜ多くの企業が失敗するのか？その原因と対策を学ぶことで、無駄なコストや手戻りを防ぎ、最短ルートで成果を出すための道筋が見えます。【登壇者】

株式会社ADDIX ビジネスデザイナー

中山 健人

東京大学大学院にて建築と数理を研究する傍らAIにも携わる。卒業後、JR東海にて不動産・ホテル事業に従事し、大企業ならではのDX・AI導入のスピード感を経験。「会社の稼ぐ力」としてのAIの活用やあり方を模索しながら、現在ADDIXで経営管理とAI事業開発を兼務。

【こんな方におすすめです】- 上層部からAI活用のミッションを受けているが、具体的な進め方がわからない- 生成AI導入を検討しているが、社内浸透に不安がある- AI導入のROI（投資対効果）をどう測定すべきかわからない- セキュリティやガバナンス面での懸念から導入に踏み切れない- PoCは実施したものの、全社展開への道筋が見えない

【タイムテーブル】

13:00 | オープニング

13:05-13:45 | トークセッション

- デジタル推進を阻む「3つの壁」とは？多くの企業が直面する「浸透」「ROI」「セキュリティ」の課題を、現場のリアルな声と共に解説します。- 生成AIによる解決アプローチ3つの壁を乗り越えるための「ルール整備」「効果測定」「自動化」について、他社の具体的な手法をご紹介します。- 成功と失敗から学ぶ、導入の勘所スムーズな全社展開を実現した企業の成功例と、現場が混乱した失敗例から、今すぐ始めるべき「小さな一歩」を学びます。

13:45-13:55 | Q&Aセッション

皆様の疑問にお答えし、具体的なアクションに繋げます。

13:55-14:00 | クロージング & 特典案内

参加者限定「導入チェックリスト」や「個別相談会」をご案内します。

【参加特典】

・参加者限定「生成AI導入チェックリスト」無料ダウンロード

・個別相談セッション（30分）のお申込み機会

■開催概要

日時 ：2025年10月15日（水）13:00～14:00（12:50より開場）

開催場所 ：オンライン（Zoom）

参加費 ：無料

※動画視聴方法は、お申し込みいただいたメールアドレス宛にご案内します。

お申し込みはこちら :https://service.addix.co.jp/seminer_251015

【その他注意事項】

※法人様対象のセミナーのため、個人でのお申し込みは受け付けておりません。

※主催企業と事業が競合する企業からのお申し込みはお断りする場合があります。

※当日のウェビナーは録画させていただきます。

※セミナープログラムは予告なしに変更される場合がございます。

※その他ご質問等は、下記メールアドレス宛にご連絡ください。

seminar＠addix.co.jp

【株式会社ADDIXについて】

ADDIXは、2008年デジタルマーケティング事業から創業し、デジタルシフトの流れと共に、マーケティング領域からDX実行支援に提供範囲を広げ、事業を一から創造し開発する事業開発やデータプラットフォームサービスの提供、組織の内製化支援を行なってきました。2022年12月、関連会社の5社統合により、趣味やライフスタイルに特化したメディアIPを軸とする自社事業も拡充され、読者のニーズの把握から分析、コンテンツクリエイティブ力という強みが加わりました。2024年8月に、JR東海グループへ参画し、日本の地域や社会が抱える課題へのバリューチェーンが強化されます。ビジネスの成長と暮らしを豊かにする事業創造支援により、社会全体の持続的な未来の創造に向けて、挑戦し続けます。

【株式会社ADDIX 会社概要】

会社名 ：株式会社ADDIX

代表者 ：代表取締役社長 伊藤雄剛

所在地 ：東京都港区南青山3丁目1-31 KD南青山ビル7F

事業内容：事業創造支援（DX支援、デジタルマーケティング支援）・自社事業創造（データプラットフォーム、メディアIP）

https://www.addix.co.jp/