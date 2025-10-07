Hacobu、国土交通省「トラック・物流Gメン」登壇セミナーを開催。「集中監視月間」がスタート。チェックポイントと現場改善のヒントを解説

株式会社Hacobu

データの力で物流課題を解決する株式会社Hacobuは、2025年10月21日、「集中監視月間がスタート トラック・物流Gメンが直接解説！対策チェックポイントと現場改善のヒント」と題し、オンラインセミナーを開催いたします。

セミナー開催背景

物流効率化法改正から半年が経過し、トラック・物流Gメンによる全国各地での指導が本格化しています。2024年11月・12月をトラック・物流Gメンは集中監視月間と位置付け、悪質な違反行為に対する監視を強化する取り組みが行われ、数百件もの指導が行われました。今年は10月・11月に同様の活動が行われます。

セミナー内容

本セミナーでは、現在もトラック・物流Gメンとして指導の最前線に立つ国土交通省 中国運輸局の田中幸久氏をゲストにお招きし、Gメンだからこそ知り得る「具体的なチェックポイント」を徹底解説いたします。さらにHacobuからは、法対応と業務改善を同時に実現するソリューションの紹介を行います。

セミナー後半では、参加者からの事前の質問に回答していくセッションを実施。現役のトラック・物流Gメンが直接、寄せられた疑問に回答いたします。さらに、多数の物流事業者への支援ノウハウを持つ、Hacobu 執行役員CPO プラットフォーム事業本部長 岡 幸四郎が、多角的な視点でお答えします。 「集中監視月間に、どう対応すべきか検討したい」 そんな課題を持つ荷主企業、物流事業者の皆様に、ぜひご参加いただきたいセミナーです。

開催概要

日時 2025年10月21日（火）11:00-12:00

場所 オンライン

費用 無料

URL https://www.go.movo.co.jp/WebSeminar20251021_G_SPSeminar_LP.html

講師紹介

国土交通省 中国運輸局 トラック荷主特別対策室併任（トラック・物流Gメン）田中 幸久 氏

1992年運輸省（現 国土交通省）入省。本省大臣官房人事課、政策統括官付政策調整官付（モーダルシフト等予算担当）、自動車局自動車情報課（自動車検査・登録システム予算担当）、同旅客課（公共交通・コロナ対策予算担当）、(独)自動車技術総合機構企画部経営管理課長（併任同機構基盤システム更改担当）等を経て現職に至る。

Hacobu 執行役員CPO プラットフォーム事業本部長 岡 幸四郎

東京大学経済学部卒業後、経営共創基盤で多様な業界の成長戦略やM&A支援に従事。2021年7月にHacobuに経営企画として参画し、営業・マーケティング戦略やパートナー協業を推進。2022年1月からプロダクトマーケティングマネジャー（PMM）を兼任し、プロダクト戦略を推進。2022年11月にプロダクト企画部長VP of Productに就任し、2023年6月より執行役員 プロダクト企画本部長に就任。2025年6月よりプラットフォーム事業本部長に就任。

株式会社Hacobuについて

クラウド物流管理ソリューション「MOVO（ムーボ）」シリーズと、物流DXコンサルティング「Hacobu Strategy（ハコブ・ストラテジー）」、物流DXシステムインテグレーション「Hacobu Solution Studio（ハコブ・ソリューションスタジオ）」を展開。5年連続シェアNo.1（※1）のトラック予約受付サービス「MOVO Berth」、動態管理サービス「MOVO Fleet」、配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」、AI発注・輸送最適化サービス「MOVO PSI」などのクラウドサービス、ドライバーの働き方を変えるスマホアプリ「MOVO Driver」の提供に加え、物流DXパートナーとして企業間物流の最適化を支援しています。

https://hacobu.jp/

※1 出典 デロイト トーマツ ミック経済研究所『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望【2024年度版】』https://mic-r.co.jp/mr/03240/ バース管理システム市場の売上高および拠点数におけるシェア