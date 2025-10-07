バイウィルが「あいち環境イノベーションプロジェクト」に採択決定

株式会社バイウィル

日本全国47都道府県のカーボンニュートラル実現を目指す株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「バイウィル」）は、愛知県が、愛知発の環境イノベーションを創出・実装するために革新的な技術・アイデアを募集した「あいち環境イノベーションプロジェクト」において、「カーボンクレジットによる再エネ・省エネ投資の促進プロジェクト」として採択されたことをお知らせいたします。

「あいち環境イノベーションプロジェクト」について

愛知県は、カーボンニュートラルの実現などの環境課題の解決に向けて、革新的な技術・アイデアを持つスタートアップ等と連携し、愛知発の環境イノベーションの創出・実装を目指す「あいち環境イノベーションプロジェクト」を2023年度から実施しています。

今年度も、新たな革新的プロジェクトを創出するため、全国のスタートアップ等から革新的な技術・アイデアを募集し（募集期間：2025年5月27日から7月25日）、72者から81件の応募があり、学識者や専門家等からなる審査委員会において高く評価された4件のプロジェクトが採択されました。

参考：あいち環境イノベーションプロジェクト（https://env-innovation.pref.aichi.jp/）

バイウィルの採択プロジェクトについて

今回募集された6つのテーマのうち、【テーマ3 ： 県民・事業者と共に進める持続可能な社会の実現モデル】において、19件の応募者の中から、バイウィル1社が採択されました。

「カーボンクレジットによる再エネ・省エネ投資の促進プロジェクト」

小規模な再エネ・省エネ施設※1を活用した、家庭や企業等におけるCO2削減量を集約し、クレジット※2として地元企業等に提供するとともに、その収益をCO2削減者に還元するスキームを構築することで、再エネ・省エネ投資を促進し地域の脱炭素を加速します。

※1 太陽光発電、蓄電池、LED照明、高効率空調・ボイラー等

※2 CO2削減量をクレジットとして国が認証するJクレジット制度を活用

採択決定通知日：2025年9月26日（金）

参考：あいち環境イノベーションプロジェクト採択プロジェクトの決定について

（https://www.pref.aichi.jp/press-release/env-innovation-project2025saitaku.html）

【会社概要】

■名称：株式会社バイウィル

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■所在地：東京都中央区日本橋2-3-21 群馬ビル6階

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（クレジット創出）

・環境価値売買事業（クレジット調達・仲介）

・脱炭素コンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

■公式HP：https://www.bywill.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バイウィル 広報担当

e-mail：info@bywill.co.jp

TEL：03-6262-3584（代表）