新NISAでの利用状況に関する調査

調査会社：アドバイザーナビ株式会社調査方法：インターネットによるアンケート調査調査期間：2025年8月18日 ～ 2025年8月19日調査母集団：50人アンケート回答者の詳細データ：末尾に記載

【アンケートサマリー】

現在新NISAを「利用している」と回答した人は6割を超えており、利用を始めるきっかけとして「非課税で運用できるため」と回答した人が最も多く約66％だった。

また、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の両方を利用しているが多く、毎月5万円未満で積立をしている人が約7割みられ、年間投資額については100万円未満の人が8割となった。

新NISAの運用目的は、「資産増加・配当目的」と「老後資金」との回答が多かった。

不安に感じることとして、「元本割れ（投資額を下回るリスク）がある」や「景気や相場の変動による資産減少が不安」などが挙げられた。

利用状況について

まずは、現在のNISAの利用率(https://adviser-navi.co.jp/nisa/column/16498/)について、アンケート結果を紹介する。

新NISAを利用していますか？

1位：利用している

2位：まだ利用していないが興味がある

3位：制度は知っているが、利用予定はない

「利用している」と回答した人が62.0%と6割を超えて最も多く、「まだ利用していないが興味がある」と回答した人も26.0%と3割弱だった。

なお、「制度は知っているが、利用予定はない」と回答した人は12.0%と少数だった。

新NISAを始めた（もしくは始めようと思った）きっかけは何ですか？

1位：非課税で運用できるため

2位：周囲（家族・友人）に勧められて

3位：老後資金準備のため

3位：新聞やテレビなどメディアの情報を見て

「非課税で運用できるため」が65.9%で6割以上となり圧倒的に多く、次ぐ「周囲（家族・友人）に勧められて」は11.4%と約1割となり少数だった。

そのほか、「老後資金準備のため」や「新聞やテレビなどメディアの情報を見て」などの回答もみられた。

新NISAを利用している人の属性

年収

金融資産額

活用法について

次に、新NISAをどのように活用しているかについて、アンケート結果を紹介する。

成長投資枠とつみたて投資枠、どちらを利用していますか？

1位：両方利用している

2位：つみたて投資枠のみ

3位：成長投資枠のみ

「両方利用している」人が41.9％で最も多く、次いで「つみたて投資枠のみ」（38.7%）、「成長投資枠のみ」（19.4%）の順となった。

新NISAでの毎月の積立額を教えてください。

1位：1万円未満

2位：1万～5万

3位：5万～10万

「1万円未満」が38.7％で最も多く、「1万～5万円」が29.0%、「5万～10万円」が19.4％と続いた。

また、「20万～30万円」と回答した人は3.2%と僅かだった。

現在の年間投資額はいくらですか？

1位：50万～100万円

2位：10万円未満、10万～50万

3位：100万～200万円

「50万～100万円」が35.5％で最も多く、「10万円未満」「10万～50万」が共に22.6％だった。

また、「200万～360万円」と回答した人は6.5%と僅かだった。

投資している主な商品は？

1位：全世界株式インデックス

2位：国内株式

3位：米国株式インデックス（S&P500など）

「全世界株式インデックス」が32.3％で最も多く、「国内株式」が29.0%、「米国株式インデックス（S&P500など）」が25.8％と続いた。

そのほか、「米国株式」「ETF」と回答した人もみられた。

新NISAの運用目的は？

1位：資産増加・配当目的

2位：老後資金

3位：教育資金

「資産増加・配当目的」が45.2％で最も多く、次いで「老後資金」が41.9%と共に4割以上を占めた。

そのほか、「教育資金」や「趣味・旅行などライフイベント資金」と回答した人も少数みられた。

新NISAを利用する上で不安に感じることは何ですか？

1位：元本割れ（投資額を下回るリスク）がある

1位：景気や相場の変動による資産減少が不安

2位：将来の制度変更（非課税枠や条件の変更など）が心配

3位：投資に関する情報が多すぎて判断できない

「元本割れ（投資額を下回るリスク）がある」「景気や相場の変動による資産減少が不安」と回答した人が同率で35.5%だった。

次いで、「将来の制度変更（非課税枠や条件の変更など）が心配」（16.1%）、「投資に関する情報が多すぎて判断できない」（9.7%）と続いた。

アンケート回答者の詳細データ

回答者の性別回答者の年齢■会社概要

