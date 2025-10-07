【平日ハロウィンはオフィスで】10月8日、「EAZY CATERING」から「ハロウィンプラン」を発売！

株式会社ノンピ

食でココロをつなぐフードコミュニケーションカンパニー、株式会社ノンピ（本社：東京都千代田区／代表取締役：上形 秀一郎）が展開する法人向けケータリングサービス「EAZY CATERING」は、2025年10月8日（水）より、秋冬の新メニューとして「ハロウィンプラン2025」を販売開始します。今年のハロウィンは平日。終業後のオフィスパーティーや社内交流イベントに最適な、料理と装飾がセットになった特別プランです。

今年はオフィスでハロウィン！料理＋装飾セットで社内交流を活性化

法人向けフードデリバリーサービス「EAZY CATERING」では、10月31日のハロウィンに向け、10月8日（水）より「ハロウィンプラン」を販売開始します。これまでスタッフ派遣型のオーダーメイドケータリングにて提供していたハロウィンプランの人気を受け、デリバリー型の「EAZY CATERING」でも新たに展開。より手軽にイベントをハロウィン仕様にお楽しみいただけます。

幹事の手間なくハロウィンを演出！装飾がセットになった特別なプラン

今回のハロウィンプランは、手軽さと華やかさにこだわりました。フォトプロップスやガーランドなど特別仕様の装飾がセットになっているため、幹事の手間なくオフィスでハロウィン仕様に演出が可能です。

また、ケーキには、おばけやジャックオランタンといったハロウィンらしいキャラクターをプリント。かわいらしさと華やかさを演出しつつ、自然と会話が生まれる工夫を随所に盛り込みました。今年の平日ハロウィンは、「EAZY CATERING」を使ってオフィスハロウィンはいかがでしょうか。

商品概要

・プラン名 ：【ハロウィンプラン2025】 10～15名分／25,000円（税込）

・受注締切 ：お届け2日前の17時まで

・予約申し込み

EAZY CATERING :https://eazy-catering.com/※本商品の販売/ご予約は、10月8日(水)より開始します。

メニュー内容

・ハロウィンケーキ（モナカ付き） ※秋冬仕様の4種

・レモン風味でさっぱり！ニース風サラダ(10～12名分)

・合鴨スモークとオリーブと赤ピーマンのピンチョス15本

・カップデリ（モッツァレラ＆サーモン）（12個） ※既存の2種

・3種3色の華やかなブルスケッタ (10～12名分)

・ミックスサンド（厚切りロースカツ＆ハムたまご）(20切れ)

・若鶏のジューシー唐揚げ(10～12名分)

・ハロウィン装飾セット

・テーブルクロス

“手に取った瞬間に会話が生まれる”、ハロウィンプランへのこだわり

今回のハロウィンプランでは、ケーキのデザインにこだわり、何度も修正を重ねながら「手に取った瞬間に会話が生まれる」シーンを思い描いて開発しました。ハロウィンらしさを演出するため、色彩豊かでカラフルなメニュー構成にしています。一方で、通常時から人気の高いサンドイッチや唐揚げといった定番商品もラインナップに加えました。

ノンピの「EAZY CATERING」とは

2024年10月にスタートした「EAZY CATERING」は、全約40種類の商品を取り揃えた都内の法人向けケータリングサービスです。手軽に美味しく、予算を抑えながらも高い満足度を提供します。

《EAZY CATERINGの強み》

電子レンジなしで温めて美味しく食べられる：「温め機能付き容器」を開発し、出来立てのような温かい料理を提供。

イベント向けのメニュー提供：会話の邪魔をしないフィンガーフードを中心にした華やかで手に取りやすいメニューを取り揃え、ビジネスコミュニケーションをサポート。

法人イベントに寄り添う、季節感あふれるケータリング：お花見シーズンには「お花見プラン」、夏には「夏祭りプラン」など、季節ごとの社内イベントに合わせた限定メニュー。

EAZY CATERING :https://eazy-catering.com/株式会社ノンピ コーポレートサイト :https://www.nonpi.com/

【会社概要】

会社名 ：株式会社ノンピ

代表 ：代表取締役 上形 秀一郎

本社 ：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋１丁目２－２ 竹橋ビル 16階

事業内容：・社員食堂、キャラクターカフェのプロデュースと運営

・法人向けフードデリバリー「EAZY CATERING」の運営

https://eazy-catering.com/

・法人向け社員食堂「nonpi Chef's LUNCH」の運営

https://www.nonpi.com/chefs-lunch

URL ：https://www.nonpi.com/