白金台のカウンターフレンチ「CIRPAS（サーパス）」、3年連続でミシュランセレクテッドに選出。

株式会社トランジットホールディングス

株式会社トランジットオペレーションサービス（本社：東京都渋谷区恵比寿 代表取締役：大坊健二）が運営するフレンチレストラン「CIRPAS（サーパス）」は、この度『ミシュランガイド東京 2026』に3年連続でセレクテッドレストランとして掲載されました。

CIRPASは、東京・白金台の閑静な場所に佇む8席のカウンターフレンチ。シェフの繊細な技を間近に感じながら、五感で味わうスタイルが特徴です。

人気YouTuber「George」としても知られる吉田 能が礎を築いたCIRPAS。日本の旬を活かした繊細かつ革新的な料理で、伝統と革新が融合する記憶に残る一皿を生み出し、新たな美食体験を牽引しています。

CIRPAS

2022年、東京・白金台の裏通りに静かに佇む「CIRPAS」は、わずか8席の特別なカウンターフレンチ。新たな流れ（circulation）、大いなる熱量（passion）を組み合わせた店名には、百花繚乱の様相を呈する現代のレストラン業界に、新たな潮流を生み出したいという熱い思いが込められています。

シェフの繊細な技を目の前で感じられるカウンターでは、日本の豊かな旬の食材を活かした、伝統と革新が融合する一皿をご提供。五感で味わうライブ感あふれる美食体験は、お客様の記憶に深く刻まれています。

住所：東京都港区白金台4-2-7 1F

TEL：03-5422-9797

営業：

月・木・金曜日 17:00 / 20:00

土曜日 12:00 / 17:00 / 20:00

日曜日 12:00 / 18:00

定休日：火・水曜日

HP：https://cirpas.tokyo/

Instagram：https://www.instagram.com/cirpas.tokyo/

DIRECTOR 吉田 能

埼玉県出身。東京都内のホテルレストランでキャリアをスタートした後、渡仏。パリ「ドミニク・ブシェ」で修業し、帰国後は「ピエール・ガニェール」に勤務。以降「ドミニク・ブシェ トーキョー」に入り、グループのエグゼクティブシェフとして活躍する。趣味で始めた料理動画YouTubeが話題となり、現在登録者数 約100万人越えに。作る喜びも伝えられる料理人として人気を集める。